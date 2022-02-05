КХЛ спасает плей-офф ценой регулярки. Кто выиграл, а кто проиграл от этого решения?

Логичный вариант, но недовольные все равно будут.

Логичный вариант, но недовольные все равно будут.

Пандемия коронавируса и перерыв на Олимпийские игры поставили боссов лиги в сложнейшее положение.

Доиграть чемпионат, не сдвигая сроки старта Кубка Гагарина, не получится. Нужно где-то найти две-три лишние недели.

Комкать плей-офф, сокращая серии до трех побед, не хочется. Ведь это лучшее, что есть в нашей лиге, особенно после рваной и не очень интересной нынешней регулярки.

Подвести черту под минимальным количеством 45 матчей — несправедливо. Обнулять результаты и пересчитывать очки — совсем запутанная история.

Глядя на эти варианты, хочется взять и бросить чемпионат уже сейчас.

В общем-то, так и поступили, но этот вариант и оказался лучшим из худших.

Вечером субботы КХЛ сделала следующее заявление:

— Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона. Новая дата старта плей-офф — первое марта, — говорится в заявлении лиги.

Конечно, этот вариант еще должно утвердить правление КХЛ, но все понимают, что раз это стало достоянием общественности, все уже решено.

Давайте взглянем на пары первого раунда плей-офф, которые получаются после подсчета процентов и после сегодняшнего обнуления технического поражения «Салавата» в матче против «Трактора» 8 ноября.

Запад:

(1) СКА — (8) Динамо Минск

(2) Йокерит — (7) Спартак

(3) ЦСКА — (6) Локомотив

(4) Динамо Москва — (5) Северсталь

Восток:

(1) Металлург — (8) Барыс

(2) Трактор — (7) Нефтехимик

(3) Салават Юлаев — (6) Сибирь

(4) Ак Барс— (5) Авангард

Недовольные, разумеется, будут.

Прежде всего, это «Автомобилист», которой имел много матчей в запасе и мог бы войти в восьмерку Востока. Рассчитывал на попадание в плей-офф и «Амур». На Западе теоретические шансы были у «Торпедо».

Есть недовольные и среди тех, кто сыграет в плей-офф. Скажем, минское «Динамо» из девяти оставшихся матчей восемь должно было играть дома. Причем трижды — с аутсайдерами из Риги. Минчане вполне могли бы подняться повыше восьмого места. Например, на шестое и сыграть не против СКА, а против ЦСКА. Но есть ли тут большая разница?

В общем, остается признать, КХЛ спасает плей-офф ценой концовки регулярного сезона, и лигу можно понять. Приходится резать, не дожидаясь перитонита.

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