Тренер канадцев: упал — очнулся — гипс! Самая нелепая травма в истории Олимпиад

За несколько дней до старта зимних Игр сборная Канады осталась без главного тренера. 61-летний Клод Жюльен поскользнулся на тренировке и сломал себе ребра.

За несколько дней до старта зимних Игр сборная Канады осталась без главного тренера. 61-летний Клод Жюльен поскользнулся на тренировке и сломал себе ребра.

В эти дни сборная Канады проводит тренировочный лагерь в швейцарском Давосе, расположенном на высоте полутора километров над уровнем моря. Трудности высокогорья не выдержал главный тренер канадской сборной Клод Жюльен, который поскользнулся во время ледовой тренировки и получил перелом ребер. Его обследовали доктора и вынесли вердикт, что из-за травмы он не сможет полететь в Пекин для участия в зимней Олимпиаде.

«Клод в свое время был очень рад и польщен тем, что сможет тренировать Канаду на Олимпиаде, — высказался генеральный менеджер Шейн Доун. — Мы все разочарованы, что он не сможет работать на этом посту в Пекине. Будем продолжать и дальше делать все возможное, чтобы его поддержать. Мы просим уважать личную жизнь Клода в это время».

Канадцы не стали сидеть сложа руки и быстро произвели замену. Сборную Канады возглавил 37-летний Джереми Коллитон. В ноябре 2018 года он внезапно встал у руля «Чикаго», когда оттуда уволили маститого тренера Джоэла Кенневилля, с которым «Блэкхокс» завоевали три Кубка Стэнли.

За это время «Чикаго» трижды не попал в плей-офф, а в сезоне-2019/20 пробился через квалификационный раунд, выбив «Эдмонтон». Но в первом раунде без вариантов проиграл «Вегасу» (1-4). В ноябре 2021-го Коллитон был уволен.

«Нам повезло, что у нас есть опытный тренерский штаб, — продолжил Доун. — А Джереми — талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера. Мы знаем, что он проделает исключительную работу по руководству нашей командой на скамейке запасных в Пекине. Рады, что Джереми принимает этот вызов. Но мы знаем, что Клод будет поддерживать нас на каждом шагу. Мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Не стоит забывать, что Коллитон на международном уровне завоевал золотую медаль с юниорской сборной Канады — правда, тогда он был игроком (2003 год). Также он стал чемпионом мира среди молодежи (2005), выступая за величайшую команду, где блистали Патрис Бержерон, Райан Гецлаф, Сидни Кросби, Джефф Картер… Вы там Коллитона не запомнили, он провел лишь один матч.

«Трудно заменить такого маститого тренера, как Клод Жюльен, — сказал Коллитон. — Но большая честь, что меня рассмотрели как кандидата на этот пост. У нас очень сплоченный опытный тренерский штаб, который получил много знаний от Клода за время нашей совместной работы. Мы будем поддерживать друг друга, идя у нашей цели — золотой медали Олимпиады».

В тренерский штаб сборной Канады также входят Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих. Олимпийский хоккейный турнир среди мужчин начнется 9 февраля. Канада сыграет 10 февраля против Германии. Любопытно, что форвард канадцев Эрик Стаал почти на три месяца старше, чем главный тренер Коллитон. Но в основном эта сборная Канады составлена из молодых игроков.

Читайте также: