«Cалават» одержал волевую победу в овертайме над «Динамо»

В субботу в календаре КХЛ запланированы семь матчей. И стартовал хоккейный день со встречи московского «Динамо» и «Салавата».
- «Динамо» благодаря одному очку поднялось на четвертое место на Западе
- «Салават» занимает пятое место на Востоке
- «Динамо» удачно начало матч, забросив две шайбы в первые пять минут
- До сегодняшнего дня «Салават» побеждал москвичей лишь в 2018 году.
Голы и лучшие моменты
2` Уже в начале матча Владислав Ефремов наказал гостей за потерю шайбы в средней зоне.Динамо Москва — Салават Юлаев. 1:0. Владислав Ефремов
5` А через три минуты Вячеслав Кулемин забросил вторую шайбу. И вновь оборона уфимцев допустила ошибку.Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:0. Вячеслав Кулемин
20` 2:0 после первого периода
37` Маркус Гранлунд с передачи Теему Хартикайнена один гол отыгрывает. Получше смотрелись гости во втором периоде.
Для Хартикайнена это 350-е очко в КХЛ.Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:1. Маркус Гранлунд
44` «Салават» забрасывает вторую шайбу. Правда тренерский штаб взял запрос просмотра видеоповтора на предмет офсайда. После долгой паузы арбитры определили, что все по правилам. 2:2.Динамо Москва - Салават Юлаев. 2:2. Сакари Маннинен
51` А вот теперь - гол «Динамо», и просмотр берет «Салават». Помеха вратарю была. Яшкин коснулся щитка Метсолы. 2:2 по-прежнему.
59` Филип Ларсен наказывает «Динамо» за нарушение правил. Выходят вперед гости, а играть до сирены осталось менее двух минут.Динамо Москва - Салават Юлаев. 2:3. Филип Ларсен
59` «Динамо» тут же сравнивает. Это дубль Ефремова. Даже не пришлось снимать вратаря хозяевам.Динамо Москва - Салават Юлаев. 3:3. Владислав Ефремов
60` 3:3 после трех периодов. Впереди овертайм.
64` «Салават» побеждает в овертайме. Никита Сошников не забивал в 10 матчах подряд, и вот теперь забил в самый нужный момент.Динамо Москва - Салават Юлаев. 3:4. Никита Сошников
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Ефремов, 1:34 (ВИДЕО). Кулёмин, 4:45 (ВИДЕО). Бойков, 58:43. — Гранлунд, 36:08 (ВИДЕО). Маннинен, 43:01 (ВИДЕО). Ларсен, 58:05 (бол.). Сошников, 63:08.