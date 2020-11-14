«Cалават» одержал волевую победу в овертайме над «Динамо»

В субботу в календаре КХЛ запланированы семь матчей. И стартовал хоккейный день со встречи московского «Динамо» и «Салавата».

«Динамо» благодаря одному очку поднялось на четвертое место на Западе

«Салават» занимает пятое место на Востоке

«Динамо» удачно начало матч, забросив две шайбы в первые пять минут

До сегодняшнего дня «Салават» побеждал москвичей лишь в 2018 году.

Голы и лучшие моменты

2` Уже в начале матча Владислав Ефремов наказал гостей за потерю шайбы в средней зоне.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 1:0. Владислав Ефремов

5` А через три минуты Вячеслав Кулемин забросил вторую шайбу. И вновь оборона уфимцев допустила ошибку.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:0. Вячеслав Кулемин

20` 2:0 после первого периода

37` Маркус Гранлунд с передачи Теему Хартикайнена один гол отыгрывает. Получше смотрелись гости во втором периоде.

Для Хартикайнена это 350-е очко в КХЛ.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:1. Маркус Гранлунд

44` «Салават» забрасывает вторую шайбу. Правда тренерский штаб взял запрос просмотра видеоповтора на предмет офсайда. После долгой паузы арбитры определили, что все по правилам. 2:2.

Динамо Москва - Салават Юлаев. 2:2. Сакари Маннинен

51` А вот теперь - гол «Динамо», и просмотр берет «Салават». Помеха вратарю была. Яшкин коснулся щитка Метсолы. 2:2 по-прежнему.

59` Филип Ларсен наказывает «Динамо» за нарушение правил. Выходят вперед гости, а играть до сирены осталось менее двух минут.

Динамо Москва - Салават Юлаев. 2:3. Филип Ларсен

59` «Динамо» тут же сравнивает. Это дубль Ефремова. Даже не пришлось снимать вратаря хозяевам.

Динамо Москва - Салават Юлаев. 3:3. Владислав Ефремов

60` 3:3 после трех периодов. Впереди овертайм.

64` «Салават» побеждает в овертайме. Никита Сошников не забивал в 10 матчах подряд, и вот теперь забил в самый нужный момент.

Динамо Москва - Салават Юлаев. 3:4. Никита Сошников

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Ефремов, 1:34 (ВИДЕО). Кулёмин, 4:45 (ВИДЕО). Бойков, 58:43. — Гранлунд, 36:08 (ВИДЕО). Маннинен, 43:01 (ВИДЕО). Ларсен, 58:05 (бол.). Сошников, 63:08.