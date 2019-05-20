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10:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
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Матчи Швеции и Канады на ЧМ-2019, а также встреча «Рубина» и «Анжи». Главные трансляции 20 мая

09:00
Матчи Швеции и Канады на ЧМ-2019, а также встреча «Рубина» и «Анжи». Главные трансляции 20 мая
Фото: © globallookpress.com
Наш традиционный гид по главным спортивным событиям дня.

09:55 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 2. День 1 

Прямая трансляция на matchtv.ru

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция — Великобритания 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Латвия 

Габриэль Ландеског / Фото: © globallookpress.com
Следим за последним соперником россиян на групповом этапе — шведами.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

18:25 Футбол. Рубин — Анжи. Российская Премьер-лига. 29 тур 

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«Анжи», у которого сохраняются финансовые трудности, постарается красиво попрощаться с РПЛ. Получится ли это сделать в Казани?

Прямая трансляция на matchtv.ru

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия — Италия 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Дания 

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Последний шанс увидеть «кленовых листьев» в деле перед плей-офф.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Лацио — Болонья ₽

Фото: © globallookpress.com
Главный матч год — финал Кубка Италии — римляне уже выиграли пять дней назад. Получится ли теперь настроиться на «Болонью»?

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

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