Матчи Швеции и Канады на ЧМ-2019, а также встреча «Рубина» и «Анжи». Главные трансляции 20 мая
Фото: © globallookpress.com
Наш традиционный гид по главным спортивным событиям дня.
Наш традиционный гид по главным спортивным событиям дня.
09:55 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»
14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 2. День 1
Прямая трансляция на matchtv.ru
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция — Великобритания
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Латвия
Габриэль Ландеског / Фото: © globallookpress.com
Следим за последним соперником россиян на групповом этапе — шведами.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
18:25 Футбол. Рубин — Анжи. Российская Премьер-лига. 29 турОткрыть видео
«Анжи», у которого сохраняются финансовые трудности, постарается красиво попрощаться с РПЛ. Получится ли это сделать в Казани?
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21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия — Италия
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21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — ДанияОткрыть видео
Последний шанс увидеть «кленовых листьев» в деле перед плей-офф.
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21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Лацио — Болонья ₽
Главный матч год — финал Кубка Италии — римляне уже выиграли пять дней назад. Получится ли теперь настроиться на «Болонью»?