ЦСКА одержал третью сухую победу подряд. Фото и видео
Матчем дня во вторник в КХЛ была встреча в Москве. Лидеры регулярного сезона московские армейцы принимали магнитогорский «Металлург».
ЦСКА и раньше был лучшей командой КХЛ по игре в защите, а после Нового года вообще практически перестал пропускать. В пяти матчах в его воротах побывало всего три шайбы, а последние две игры и вовсе завершились сухими победами над «Трактором» и минским «Динамо».
Но магнитогорцы – одна из самых результативных команд чемпионата. К тому же в случае победы «Металлург» уже сейчас официально оформлял путевку в плей-офф..
Первая половина матча прошла без голов.
В середине второго периода Михаил Григоренко в большинстве открыл счет. И до самой концовки этот гол оставался единственным.
В середине третьего периода на площадке вспыхнула потасовка.
Подрались Иван Телегин и Яков Рылов.
Оба бойца получили по четыре минуты штрафного времени.
«Металлург» уже готовился к финальному штурму, но внезапно пропустил вторую шайбу. Автором гола стал Линден Вэй.
Тем не менее гости сменили Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, но потеряли шайбу, и Телегин установил окончательный счет.
ЦСКА одержал третью сухую победу подряд. Следующий соперник – лидер Востока «Автомобилист».
«Металлург» отправляется в гости к рижскому «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ЦСКА» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Григоренко, 34:32 (бол.). Вэй, 57:25. Телегин, 58:40.ЦСКА - Металлург Мг - 3:0. Голы и лучшие моменты