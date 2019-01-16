ЦСКА одержал третью сухую победу подряд. Фото и видео

Фотогалерея матча ЦСКА - «Металлург».

2019-01-16T09:12:57+03:00 Фотогалерея матча ЦСКА - «Металлург».

Матчем дня во вторник в КХЛ была встреча в Москве. Лидеры регулярного сезона московские армейцы принимали магнитогорский «Металлург».

ЦСКА и раньше был лучшей командой КХЛ по игре в защите, а после Нового года вообще практически перестал пропускать. В пяти матчах в его воротах побывало всего три шайбы, а последние две игры и вовсе завершились сухими победами над «Трактором» и минским «Динамо».

Но магнитогорцы – одна из самых результативных команд чемпионата. К тому же в случае победы «Металлург» уже сейчас официально оформлял путевку в плей-офф..

Первая половина матча прошла без голов.

В середине второго периода Михаил Григоренко в большинстве открыл счет. И до самой концовки этот гол оставался единственным.

В середине третьего периода на площадке вспыхнула потасовка.

Подрались Иван Телегин и Яков Рылов.

Оба бойца получили по четыре минуты штрафного времени.

«Металлург» уже готовился к финальному штурму, но внезапно пропустил вторую шайбу. Автором гола стал Линден Вэй.

Тем не менее гости сменили Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, но потеряли шайбу, и Телегин установил окончательный счет.

ЦСКА одержал третью сухую победу подряд. Следующий соперник – лидер Востока «Автомобилист».

«Металлург» отправляется в гости к рижскому «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЦСКА» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Григоренко, 34:32 (бол.). Вэй, 57:25. Телегин, 58:40.

ЦСКА - Металлург Мг - 3:0. Голы и лучшие моменты