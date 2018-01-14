Матч звезд КХЛ: победа дивизиона Тарасова

В Астане завершился юбилейный Матч звезд КХЛ.

Заключительный день всезвездного уик-энда собрал на трибунах более десяти тысяч болельщиков.

Кумир местной публики Найджел Доус так и не сумел поразить ворота Райана Заполски

А вот Никита Гусев без заброшенных шайб не остался

Илье Ковальчуку приходилось менять амплуа снайпера на вратаря

Самым юным болельщицам необычное действо пришлось по душе

Боксер Геннадий Головкин

И крутят мои винилы… талисманы «Сочи» и «Спартака»

Проигравших не было

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в объятьях магнитогорского лиса

Маскотов никак не хотели отпускать со льда

Астана-2018. Все звезды!

Делегат от Молодежной лиги Игорь Гераськин не стушевался в звездной компании и забил дважды

Голов на счастье трибунам хватало

#Сорокатащит

Хелльберг не отстает

Дивизион Тарасова - чемпионы!

Игорь Никитин и Соня Гудим - тандем

Юрий Ляпин подписывает свитер

Встретимся через год!