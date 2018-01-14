Матч звезд КХЛ: победа дивизиона Тарасова

В Астане завершился юбилейный Матч звезд КХЛ.
Заключительный день всезвездного уик-энда собрал на трибунах более десяти тысяч болельщиков.
Кумир местной публики Найджел Доус так и не сумел поразить ворота Райана Заполски
А вот Никита Гусев без заброшенных шайб не остался
Илье Ковальчуку приходилось менять амплуа снайпера на вратаря
Самым юным болельщицам необычное действо пришлось по душе
Боксер Геннадий Головкин
И крутят мои винилы… талисманы «Сочи» и «Спартака»
Проигравших не было
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в объятьях магнитогорского лиса
Маскотов никак не хотели отпускать со льда
Астана-2018. Все звезды!
Делегат от Молодежной лиги Игорь Гераськин не стушевался в звездной компании и забил дважды
Голов на счастье трибунам хватало
#Сорокатащит
Хелльберг не отстает
Дивизион Тарасова - чемпионы!
Игорь Никитин и Соня Гудим - тандем
Юрий Ляпин подписывает свитер
Встретимся через год!