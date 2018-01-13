Мастер-шоу КХЛ: тренеры-девушки, битва маскотов и король хет-триков

Сегодня в Астане началась Неделя звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ в этом году пройдет в Астане – на домашнем стадионе «Барыса» – «Барыс-Арена».
Капитанами команд стали: Илья Ковальчук (СКА) – Дивизион Боброва, Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – Дивизион Тарасова, Андрей Марков («Ак Барс») – Дивизион Харламова, Найджел Доус («Барыс») – Дивизион Чернышева.
Настрой на Мастер-шоу Матча Звезд КХЛ был серьезный. А выиграла команда Дивизиона Харламова.
Талисманы команд соревновались в перетягивании каната
А иногда и в перетаскивании вратарей
Судьями в Мастер-Шоу стали милые девушки. А главным арбитром была судья международной категории – Ольга Штейнберг (крайняя справа)
Главное для талисмана – драйв.
Впервые в истории главного хоккейного шоу места на тренерской скамейке заняли и представительницы прекрасного пола. Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скабелкой и Андреем Назаровым сборные дивизионов вывели на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим.
Найджел Доус в костюме короля хет-триков.
Брэндон Козун в попытке догнать лидеров
Андрей Марков, капитан дивизиона Харламова
Сергей Мозякин в конкурсе буллитов.
Твои эмоции, когда вживую увидел звезд КХЛ
Главная эмоция всего дня.
Никита Трямкин попробовал себя в роли оператора
Мария Басс помогла игрокам дивизиона Харламова победить в 7 конкурсах
Сергей Мозякин раздает автографы.