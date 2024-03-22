Сергей Болотин из «Виктора» признан лучшим игроком стадии плей-офф «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League

14 голов Болотина помогли «Виктору» пройти ЦСКА.

14 голов Болотина помогли «Виктору» пройти ЦСКА.

Директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определил лучшего игрока стадии плей-офф «Дивизиона Восток» сезона 2023/24. Им стал 27-летний разыгрывающий «Виктора» Сергей Болотин.

В двух матчах против ЦСКА Болотин забил с игры 14 мячей после 18 бросков и сделал 8 голевых передач. В концовке ответного матча в Москве Болотин поучаствовал во всех 4 последних голах «Виктора» (2 мяча + 2 передачи), в том числе на 59-й минуте забросил последний 33-й мяч «Виктора» в матче, который стал победным по сумме двух игр.

Всего в этом сезоне SEHA League на счету Болотина 41 гол после 61 броска за 9 матчей, он является лучшим бомбардиром своей команды в турнире, опережая Ивана Пасенова (37) и Никиту Ильтинского (36). Кроме того, Болотин входит в топ-5 лучших ассистентов среди всех игроков «Дивизиона Восток».

Сергей ответил на вопросы медиа-команды SEHA League.

— Сергей, вы признаны лучшим игроком матчей плей-офф SEHA League. «Камбэк» «Виктора» в ответном матче против ЦСКА стал одним из самых впечатляющих в российском и белорусском гандболе за последние годы. Можете припомнить нечто подобное в своей карьере?

— Далеко за примерами ходить не придется. Мы такой клуб, который создает себе трудности — и из них потом выбирается. В прошлом сезоне мы играли на Спартакиаде за третье место с Астраханью. По ходу игры уступали пять-шесть мячей, но во втором тайме собрались — и вытащили матч, выиграли мяч. Или в том же прошлом сезоне, уже в чемпионате страны, играли с Челябинском — и по ходу матча проигрывали девять мячей. И тогда вновь удалось победить с разницей в один гол. Таких случаев достаточно много.

— Эксперты по итогам матча в Москве говорили как о недонастрое ЦСКА после первой игры, травмах в составе москвичей, так и об отличной игре «Виктора», которому способствовала и удача. Сейчас, через две недели после матчей, как считаете, за счёт чего, в первую очередь, удалось выиграть у ЦСКА с нужным счётом?

— Слаженность действий и в защите, и в нападении. Мы выиграли командой. Каждый сделал то, что от него требовалось. Помогли вратари, мы справились в защите, сделали мало потерь. Это стандартный рецепт победы.

— Кто из гандболистов в этом сезоне SEHA League произвёл на вас наибольшее впечатление?

— Ваня Некрасов, который выполняет огромный объем работы. Он и в защите у нас основной игрок, и в нападении выполняет немаловажную роль. И не только в SEHA League, но и в чемпионате страны. Он проводит очень много времени на площадке и отдает очень много сил ради команды. Если говорить о других клубах, я бы выделил всю команду «Аиста Китая». В первой игре в Минске они нас сильно удивили, пришлось побороться. А дома, благодаря нашим трибунам, мы смогли выиграть более спокойно.

— Кто на ваш взгляд будет фаворитом в Финале четырёх в Бресте?

— Всегда принято считать фаворитами хозяев. Но, я думаю, все приедут в Брест с очень серьезным настроем — и будут биться. Случиться может все, что угодно. В двух играх надо максимально выложиться и показать себя.