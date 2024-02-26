Разыгрывающий СКА Игорь Белявский признан лучшим игроком группового этапа «Дивизиона Восток»

Эксперты и директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определил лучшего игрока групповой стадии сезона 2023/24. По итогам всех 8 туров им признан 22-летний разыгрывающий минского СКА Игорь Белявский.

Белявский признавался лучшим разыгрывающим в 1-м, 4-м, 6-м и 8-м турах. В 6-м туре, когда он забросил 14 мячей в ворота «Аиста Китая», он также был признан лучшим игроком.

Всего в 8 матчах сезона на счету Белявского 61 мяч после 75 бросков (81,3% точности), в том числе 11 из 13 реализованных пенальти. В 6 из 8 матчах Белявский забрасывал не менее 7 мячей. В ворота победителя группы Б «Чеховских медведей» Белявский за две игры забил 16 мячей после 20 бросков. В прошлом сезоне на счету Белявского было 50 голов после 86 бросков (58,1% реализации) в 9 матчах. Всего за два сезона в SEHA League Игорь забросил 111 мячей в 17 матчах, больше с начала прошлого сезона только у Дмитрия Киселёва (118).

Игорь ответил на вопросы медиа-команды SEHA League.

— Игорь, вы признаны лучшим игроком группового этапа SEHA League. Кого вы сами могли бы выделить по этому сезону?

— Очень рад, что меня признали лучшим игроком группового этапа, спасибо. Хочу отметить свою команду, благодаря которой это случилось.

— Вы забили в этом сезоне SEHA League 61 мяч после 75 бросков, эффективность ваших атак существенно выросла по сравнению с прошлым сезоном — с 58 до 81%. За счёт чего случился такой прорыв?

— Насчёт эффективности. В этом сезоне повзрослел, стал более ответственно подходить к броскам, к ведению игры. Стараюсь допускать меньше ошибок (хотя без них никак). Если обобщить — работаю над с тобой.

— Есть ли какой-то самый эффектный гол — свой или чужой, который особо запомнился за последнее время? Не обязательно в рамках SEHA League. Хотели бы забить какой-то необычный мяч?

— За последнее время в голове крутиться только один гол француза Элоима Пранди на чемпионате Европы против шведов (прим. — Пранди сравнял счёт в полуфинале броском в падении с 9-метрового после истечения основного времени матча). Надеюсь, этот шедевр видели все. Хотелось бы когда-нибудь повторить такой гол.

— В плей-офф СКА сыграет с «Зенитом». Смотрели уже матчи соперника? Кто, кроме Дмитрия Киселёва, наиболее опасен у «Зенита», на ваш взгляд?

— Да, смотрел игры и с ЦСКА, и с БГК на групповом этапе. Понимание о команде есть. Кроме Дмитрия Киселёва выделил бы также Олега Луня, Александра Аркатова.