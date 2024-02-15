Лучшим игроком 10-го тура SEHA – Gazprom League признан вратарь ЦСКА Никита Никулин

Эксперты и директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определили лучшего игрока 10-го тура группового этапа сезона 2023/24. Им стал 27-летний вратарь ЦСКА Никита Никулин.

5 февраля в гостевом матче против «Зенита» Никулин совершил 7 сейвов после 15 бросков, в том числе отбил 3 из 4 пенальти, и помог своей команде победить со счётом 36:33 и занять второе место в группе. Всего в этом сезоне Никулин совершил 32 сейва после 100 бросков (в том числе отбил 7 из 14 пенальти) и входит в топ-10 лучших вратарей SEHA League по проценту отбитых бросков.

Никита, которому 16 февраля исполнится 28 лет, ответил на вопросы медиа-команды SEHA League.

— Никита, вы признаны лучшим игроком 10-го тура SEHA — Gazprom League. 7 сейвов после 15 бросков, в том числе 3 отбитых пенальти во втором тайме в победной игре против «Зенита» в гостях. Можно сказать, что это лучший пока для вас матч в сезоне?

— Матч с «Зенитом» был для меня хорошим, не спорю. Но прямо лучшим в этом сезоне я бы его не назвал. Например, во встрече с «Гомелем» в первом туре я отбил 50 процентов бросков, но это осталось незамеченным. Да и в Суперлиге были очень удачные для меня поединки.

— Насколько при отражении пенальти помог тот факт, что еще в прошлом сезоне вы играли в «Зените»?

— Не сказал бы, что мне было легко читать броски заранее, несмотря на то, что в прошлом сезоне я играл за «Зенит». Просто так сложилось, что у меня в тот день все хорошо складывалось, да и удача была на моей стороне.

— Бывали ли случаи в карьере, что отражали за один матч еще больше пенальти?

— Не припомню, были ли такие матчи, где я отбил столько пенальти. Возможно такое случалось, но я глубоко за своей статистикой не слежу.

— В ЦСКА высокая конкуренция среди вратарей, Вадим Богданов в этом сезоне уже признавался лучшим игроком тура в SEHA — Gazprom League, да и Андрей Верещагин — сильный вратарь. Устраивает, что редко удается провести почти полный матч, или хотелось бы играть больше?

— Что касается конкуренции, то я считаю, именно она нам и помогает двигаться вперед и прогрессировать. Стараюсь использовать каждую минуту, которую мне доверяет тренер.

— Для ЦСКА принципиально было избежать встречи со СКА в плей-офф или были готовы играть с любым соперником на этой стадии?

— Честно говоря, мне было не сильно принципиально, на кого выходить в плей-офф. Любой коллектив, который будет принимать участие в играх на выбывание, просто так ничего не отдаст. Поэтому нам нужно показать свои лучшие качества, чтобы оказаться в «Финале четырех».