Определены точные даты и время проведения матчей плей-офф «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League

8 матчей пройдут с 26 февраля по 6 марта.

8 матчей пройдут с 26 февраля по 6 марта.

Директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League утвердил точные даты и время проведения матчей плей-офф «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League сезона 2023/24.

Первые матчи

26 февраля, пн. 17:45. Машека — Мешков Брест

28 февраля, ср. 19:00. Виктор — ЦСКА

29 февраля, чт. 17:00 МСК. Пермские медведи — Чеховские медведи

29 февраля, чт. 20:00. Зенит — СКА-Минск

Ответные матчи

4 марта, пн. 19:00. ЦСКА — Виктор

4 марта, пн. 19:30. Мешков Брест — Машека

5 марта, вт. 19:00. Чеховские медведи — Пермские медведи

6 марта, ср. 19:00. СКА-Минск — Зенит

Победители по итогам двухматчевых противостояний выйдут в Финал четырёх «Дивизиона Восток», который пройдёт с 31 мая по 2 июня 2024 года в Бресте.