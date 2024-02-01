Лучшим игроком 9-го тура SEHA – Gazprom League признан вратарь «Чеховских медведей» Артём Грушко

Грушко сделал 11 сейвов во втором тайме победного матча против СКА.

Грушко сделал 11 сейвов во втором тайме победного матча против СКА.

Эксперты и директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определили лучшего игрока 9-го тура группового этапа сезона 2023/24. Им стал 30-летний вратарь «Чеховских медведей» Артём Грушко.

24 января в гостевом матче против минского СКА Грушко совершил 11 сейвов после 28 бросков и помог своей команде одержать одну из самых убедительных побед в этом сезоне — 43:35. Для Грушко этот показатель стал повторением личного рекорда по сейвам в SEHA League (27 сентября 2023 года он сделал 11 сейвов в игре против «Аиста Китая»).

Грушко седьмой раз сделал не менее 9 сейвов за матч в рамках SEHA League. В этом сезоне Грушко совершил 48 сейвов после 147 бросков (32,7%, второй показатель среди всех вратарей Лиги). Всего за два сезона на счету Грушко 100 сейвов после 275 бросков (36,4%).

Артём ответил на вопросы медиа-команды SEHA League.

— Артём, вы признаны лучшим игроком 9-го тура SEHA Gazprom — League. Эксперты оценивают, что матч против СКА в Минске стал лучшим для «Чеховских медведей» в этом сезоне. Согласны?

— Это был один из лучших матчей. У нас была хорошая реализация, и мы неплохо отстояли в защите, поэтому да, я согласен с данным утверждением.

— Есть ли у «Чеховских медведей» особый настрой в этом сезоне на минский СКА после поражения в полуфинале SEHA League в июне прошлого года?

— Особого настроя нет. Но мы знаем, что минская команда — очень сильный соперник. Поэтому каждый раз на матч с ними настраиваемся как на хорошую «зарубу», понимаем, что никто из нас проигрывать не собирается.

— Матч в Минске шёл на высоких скоростях, насколько вам удобно, когда броски «сыпятся» один за другим или лучше, когда матч идёт в более позиционном ключе?

— Нельзя сказать, что какой-то из этих вариантов лучше или хуже. Когда идут быстрые броски, ты более подвижен, играешь на скорость и быстро на все реагируешь. А когда атаки тянутся, то более концентрируешься на моментах. И то и другое выматывает, просто в разной степени.

— Вы сделали 11 сейвов за вторую половину матча. А какой у вас личный рекорд по сейвам за матч?

— Личных рекордов не веду, но, думаю, что это как раз один из них.

— Удалось посмотреть матчи чемпионата Европы? Андреас Вольфф признан лучшим вратарем, заслуженно? Или вы бы выбрали другого голкипера?

— Смотрел почти все матчи. Вольфф хорошо провёл турнир и вполне заслуженно стал лучшим вратарём. Видно было его желание доказать всё себе и всем остальным. Поэтому с выбором, в принципе, согласен. Но кандидатов хороших было много, те же Андреас Паличка, Эмиль Нильсен. Мне кажется, эти три вратаря были лучшими.