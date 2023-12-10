«Мешков Брест» продлил свою беспроигрышную серию, победив дома «Гомель»

В заключительном матче 7-го тура группового этапа SEHA — Gazprom League сезона 2023/24 «Мешков Брест» принимал дома «Гомель». Это была вторая подряд встреча команд — 7 декабря в чемпионате Республики Беларусь брестчане дома выиграли со счётом 34:28. Команды также играли во втором туре SEHA League, тогда в конце сентября «Мешков Брест» победил в гостях со счётом 34:25, сломив сопротивление хозяев в последние 15 минут.

Матч начался в медленном темпе с большим количеством ошибок со стороны обеих команд. После первых 10 минут счёт был 2:1 в пользу хозяев. У гостей выделялся вратарь Артём Подосинов, который в первом тайме совершил 9 сейвов после 19 бросков. У хозяев, в составе которых не было Александра Шкуринского, Андрея Юринка, Марко Матияшевича, Невена Степановича, совсем не получалась игра в атаке, за первые 13 минут они забросили все три мяча и уступали 3:5. При этом до 15-й минуты в составе хозяев не мог отличиться никто, кроме Максима Баранова. На 22-й минуте после двух подряд голов Дмитрия Бегуна преимущество гостей достигло 3 мячей — 9:6. Только в этот момент «Мешков Брест» наконец смог наладить свою атаку. В концовке хозяева забросили 5 раз подряд. Тайм завершился уже второй за матч «воздушкой» «Гомеля» — после паса Сергея Михальчука Максим Красовский эффективно завершил атаку с левого фланга. Итог первой половины — 11:10 в пользу хозяев, это наименее результативный тайм в истории «Дивизиона Восток», ранее во всех матчах команды забрасывали за 30 минут не менее 22 мячей.

Во втором тайме «Мешков Брест» постепенно начал наращивать своё преимущество. Даже несмотря на отсутствие целого ряда основных игроков, скамейка брестчан была «длиннее», чем у «Гомеля», которые не могли в этом матче рассчитывать на братьев Журовых и Михаила Пилюка. На 42-й минуте преимущество хозяев после гола Вячеслава Шумака впервые достигло 5 мячей (20:15). Окончательно исход матча был решен в следующие 6-7 минут, когда отрыв команда Эдуарда Кокшарова вырос до 9 голов (26:17). «Гомель» почти весь матч старался прессинговать хозяев, и если на протяжении значительной части первого тайма это получалось, то во втором тайме с усталостью игроков гостей такая тактика перестала приносить успех. В итоге за вторые 30 минут «Мешков Брест» забросил в 2 раза больше мячей, чем за первые 30. В последние 5 минут с выходом Ивана Саратовского «Гомель» сумел несколько сократить разницу в счёте, но всё равно победа брестчан получилась убедительной — 33:24.

У хозяев по 6 мячей забросили Максим Баранов и Эдуард Ярош, по 5 голов в активе Данилы Вергейчика (лучший игрок матча в составе своей команды) и Вячеслава Шумака. Всего гандболисты БК реализовало 63% своих бросков. Вратарь Денис Заболотин отбил 11 из 29 бросков по своим воротам (38%). У «Гомеля» 8 голов после 11 бросков в активе Максима Красовского, признанного лучшим в составе гостей. 4 мяча забросил Дмитрий Бегун. В целом «Гомель» реализовал 59% своих бросков. Гости за матч совершили 18 потерь, хозяева совершили на 8 потерь меньше.

В следующем туре «Гомель» 24 декабря примет ЦСКА, а «Мешков Брест» в следующем туре сыграет на выезде с «Зенитом».

Главный тренер ГК «Гомель» Андрей Мочалов:

— Поздравляю «Брест» с победой. С заслуженной. Даже несмотря на то, что пришлось помучиться в первом тайме. Там нам помог вратарь. Плюс у соперника было много ошибок в первой половине. У нас — во второй. Возможно, в плане эстетики игра не совсем смотрелась. Особенно с нашей стороны. Ну что есть, то есть. Попытались выставить активную защиту. И пока хватало сил, еще могли бороться. Однако затем «Брест» перестроился. И во втором тайме реализовал почти все свои моменты. И разница стала расти как на дрожжах. Наверное, это наш максимум на сегодня.

Игрок ГК «Гомель» Максим Красовский:

— Поздравляю «Брест» с победой. Соглашусь с нашим тренером. Добавлю, что играли одним составом в активную защиту и на второй тайм просто не хватило сил. Хотелось бы проиграть с меньшей разницей…

— Хотелось бы выиграть! (Андрей Мочалов)

— Да, хотелось бы выиграть.

Главный тренер БГК «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров:

— Согласен — в первом тайме помучились. Считаю, это недонастрой. Непрофессиональный подход. В начале не реализовали пять или шесть выходов один на один. В перерыве внесли коррективы — и игра немного поменяла свой вид. Взяли запланированные два очка. Движемся дальше. Сейчас нас ждут серьезные матчи в чемпионате Беларуси против СКА, а также в SEHA — Gazprom League против «Зенита». Поэтому будем готовиться к заключительным поединкам этого года.

Игрок БГК «Мешков Брест» Данила Вергейчик:

— Хочу поблагодарить «Гомель» за игру, за сопротивление. Как сказал тренер, в первом тайме не реализовали пять-шесть моментов — поэтому был такой счет. Но потом собрались, стали забрасывать и победили.