ЦСКА в концовке матча сломил сопротивление «Пермских медведей»

В группе А первый зимний матч сезона был сыгран 9 декабря — в морозной Москве ЦСКА принимал «Пермских медведей». Команды встречались второй раз подряд: 5 декабря в чемпионате России в очень результативном матче в Москве ЦСКА победил со счётом 42:39. В SEHA — Gazprom League команды встречались в Перми 28 сентября, тогда также были сильнее москвичи — 30:28.

Начало матча осталось за гостями, они довольно быстро повели 5:2. Но ЦСКА ответил 3 мячами подряд и сравнял счёт. После этого в первом тайма шла в целом равная игра. У гостей вновь, как и в игре 5 декабря, выделялся Максим Саликов. Тогда он забросил 10 мячей за матч, на этот раз в первом тайме отличился 5 раз уже к 15-й минуте. У ЦСКА так же наиболее активен в нападении был их лидер в последних матчах Артур Рудь, в первом тайме он забросил треть мячей своей команды — 6 из 18. ЦСКА ушёл на перерыв ведя в два мяча — 18:16.

Во втором тайме ЦСКА постоянно вёл в счёте, но оторваться далеко не мог. У гостей разыгрался Юрий Семёнов, забивший 4 мяча в первые 10 минут после перерыва. Даже когда преимущество чемпионов России достигло 4 мячей, гости вскоре сумели сократить отставание до 2 мячей за 7 минут до конца матча. Последние 10 минут вместили в себя и обмен вратарскими голами (на мяч Андрея Дьяченко ответил голкипер ЦСКА Андрей Верещагин), и неожиданный провал гостей в атаке, когда они не могли забросить 5 минут. Именно эти минуты стали решающими: ЦСКА превратил счёт 32:30 в 37:30 в свою пользу, и это уже означало победу за три минуты до конца матча. Итог — 38:32 в пользу ЦСКА.

Для ЦСКА эта победа стала 4-й в 6 матчах этого сезона. У «Пермских медведей» по-прежнему только один выигранный матч после тех же 6 игр.

У ЦСКА по 8 мячей забросили Артур Рудь и Дмитрий Ионов. Для Ионова, признанного лучшим в составе хозяев, это стало личным рекордом по голам в SEHA League. Хороший матч провёл и Сергей Иванов, забивший 6 мячей после 7 бросков. У ЦСКА сразу 4 гандболиста за матч пробовали свои силы в исполнении 7-метровых. Итогом стали 6 попаданий после 10 попыток, наиболее точным был Ионов — 5 из 6 попаданий в сетку ворот. Вратарь Андрей Верещагин не только забил мяч, но и отразил 5 из 10 бросков по своим воротам. У команды из Перми 6 голов на счету Максима Саликова, по 4 мяча забросили Юрий Семёнов и Артём Пономарёв. Лучшим же был признан линейный Илья Рябов.

Главный тренер МГК ЦСКА Олег Ходьков:

— Сегодня была хорошая игра. Но по эмоциональному фону была чуть слабей, чем первая, в которой парни 60 минут бегали, были максимально заряжены. С прошлой игры прошло всего три дня для обеих команд. И сегодня матч был равным. Во втором тайме получился отрезок, где наш вратарь Андрей Верещагин отбил три-четыре нужных мяча, благодаря чему мы убежали в отрыв. У нас с «Пермскими медведями» всегда игры проходят в боевом режиме. Соперник никогда не отказывается играть все 60 минут. «Пермские медведи» и физически выглядят хорошо. У них состав настраивается должным образом. Сегодня нам просто где-то больше повезло и удалось сделать хороший отрыв и одержать победу.

Игрок МГК ЦСКА Дмитрий Ионов:

— Хочу сказать спасибо «Пермским медведям» за игру. С тренером согласен: это были две тяжелые игры за короткий срок. И эмоционально немного тяжело. Но оба матча мы выиграли, и я доволен.

Главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков:

— Хочу поздравить ЦСКА с заслуженной победой. За короткий период это уже их вторая победа. Хочу отметить, что ЦСКА физически готов к такому темпу игры, хотя у нас где-то даже побольше состав был в плане ротации. Я не доволен этими результатами. Но, в целом, самоотдачей и бойцовскими качествами своей команды я доволен. Я рад был наблюдать такую игру. Так как у нас есть плей-офф в обоих турнирах, мы пробуем, ищем разные варианты, как обыграть наших соперников. Соответственно, делаем выводы. И это важный этап в нашей подготовке. Надеюсь, в решающей стадии нам эти игры очень помогут. А переломным моментом сегодня, наверное, были те потери, которые случились в конце в коротком промежутке времени: три-четыре потери подряд и незабитые нами мячи, которые мы получили в наши пустые ворота. Вместо мяча-двух, которые мы держали весь матч. Но потом отстали на пять-шесть мячей, и времени отыграться нам уже не хватило. Наверное, это и был переломный момент. Но еще раз скажу, что парни обеих команд показали сегодня хорошую игру. Думаю, это главное.

Игрок ГК «Пермские медведи» Илья Рябов:

— Не было такого, чтобы мы не знали, что нам делать. Мы упорно готовились к этой игре и больше проиграли из-за собственных ошибок, собственной нереализованных моментов.