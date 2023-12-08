«Виктор» с минимальной разницей в счёте победил «Аист Китая»

8 декабря «Аист Китая» принимал в Минске ставропольский «Виктор». Китайская команда проводила свой второй матч в SEHA — Gazprom League за три дня: 6 декабря «Аист» играл с «Чеховскими медведями» и крупно уступил (32:45). «Виктор» свой последний матч проводил 4 декабря в чемпионате России, когда дома обыграл «Акбузат» (30:27).

«Виктор» по-прежнему ослаблен отсутствием своего лидера Никиты Ильтинского. В Минск приехал, но не смог помочь команде опытный разыгрывающий Иналь Афлитулин. «Аист Китая» также выступает в последних матчах далеко не в оптимальном составе: в заявке команды в играх против «Чеховских медведей» и «Виктора» было всего по 10 полевых игроков.

Даже в отсутствие нескольких игроков «Виктор» считался фаворитом матча. «Аист Китая», как уже бывало в этом сезоне, весьма уверенно начал игру. В первом тайме в составе хозяев выделялся правый полусредний Ван Сяофэн, который забросил 4 мяча уже к 16-й минуте. В середине тайма «Виктор» вёл с преимуществом в 2 мяча, но китайские гандболисты сумели совершить рывок 4-0 и выйти вперёд 13:11 за 6 минут до перерыва, гости не могли забросить на этом отрезке более 7 минут подряд. Однако концовка тайма всё же осталась за командой из России, которая ушла на паузу с минимальным перевесом в свою пользу — 15:14.

На 42-й минуте после двух мячей левого крайнего Дмитрия Лукинова перевес «Виктора» впервые в матче достиг 3 мячей (22:19). Гандболисты «Аиста Китая» в этом сезоне нередко уставали ближе к концовкам матчей, и можно было ожидать, что «Виктор» уже не упустит инициативу. Однако три мяча подряд забросил один из лидеров «Аиста» разыгрывающий Чжоу Ао. «Виктор» вновь потерял нити игры в атаке, гости не могли забросить ни одного мяча более 8 минут. Надо отметить и вратаря хозяев Хэ Синяна, который провёл свой пока лучший матч в SEHA League. Чжоу Ао мог забросить и 4-й мяч подряд, но его бросок с 7-метрового отбил Александр Лысенко. С 45-й по 54-ю минуты команды на двоих забросили всего один мяч (это сделал линейный гостей Радомир Врачевич). Эта голевая засуха довольно внезапно сменилась градом мячей, когда команды за 2,5 минуты забросили по 3 раза каждая. За 2 минуты до конца матча Сунь Фанвэй сократил отставание своей команды до минимума — 26:27. Вскоре Чень Сюй получил 2-минутное удаление за фол на Врачевиче, это означало, что «Аист Китая» будет играть в неполном составе до конца матча. Однако Хэ Синян отбил бросок Врачевича, а Сунь Фанвэй заработал пенальти в ответной атаке. Чжоу Ао не побоялся ещё раз попробовать пробить Александра Лысенко и бросил с 7-метрового в другой угол, но вратарь «Виктора» отбил мяч. «Виктор» не забил в своей последней атаке (первый в матче промах Сергея Болотина после 7 попаданий), но и не дал «Аисту Китая» довести ответную атаку до опасного броска. В итоге матч завершился трудной победой «Виктора» со счётом 27:26.

У «Аиста Китая» 7 мячей забросил Чжоу Ао, 6 раз отличился Цзи Юй. Вратарь Хэ Синян сделал 11 сейвов после 35 бросков и был признан лучшим у хозяев. У гостей 7 мячей забросил Сергей Болотин, по 5 раз отличились Врачевич и Лукинов. На этих троих пришлось почти 2/3 всех голов «Виктора». Лучшим у гостей был признан Радомир Врачевич. Вратари «Виктора» на троих совершили 13 сейвов после 39 бросков. Обе команды показали менее 60% реализации бросков (54 у «Аиста» и 57 у «Виктора»).

В следующем туре «Аист Китая» сыграет 23 декабря в Могилёве с «Машекой», а «Виктор» 24 декабря дома примет минский СКА.

Главный тренер ГК «Виктор» Владимир Полетаев:

— Хотелось бы сыграть немного полегче. Но опять наши незабитые голы, штанги. Позволяли команде «Аиста» убежать в быстрые переходы и навязать равную борьбу. Хочу поблагодарить соперника за игру, поблагодарить свою команду, болельщиков, которые приехали нас сегодня поддержать. Ошибки и недоработки будем исправлять.

Игрок ГК «Виктор» Радомир Врачевич:

— Присоединяюсь к словам Владимира Юрьевича. Во-первых, спасибо нашим болельщикам, которые приехали в такую даль, чтобы поддержать нашу команду. Игра была хорошая, очень интересная команда «Аист Китая», очень быстрая. Готовились к игре, готовились ко всему. Просто у нас было много ошибок и потерь. «Нефартовые» моменты — штанги, незабитые мячи. Интрига держалась до последних секунд.

Главный тренер ГК «Аист Китая» Олег Шарейко:

— Поздравляю команду «Виктор» с победой. Нам однозначно обидно проигрывать в один мяч. Все рабочие, игровые моменты мы оставим на тренировочный процесс. А сейчас хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Очень хорошо сражались, боролись. Что-то получалось, что-то нет. Но самоотдача была на высоком уровне.

Игрок ГК «Аист Китая» Хэ Синян:

— Сегодня играли неплохо. Очень жаль, что проиграли один мяч. Наш соперник очень хороший. У нас в защите были ошибки, и в атаке, когда был ничейный счет, не забили несколько голов, это помешало нам сегодня.