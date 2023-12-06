«Чеховские медведи» победили «Аист Китая», забросив 45 мячей

Первая зимняя игра SEHA — Gazprom League сезона 2023/24 прошла 6 декабря в Минске, где «Аист Китая» принимал «Чеховских медведей». Это была вторая встреча команд в сезоне: в конце сентября в Чехове хозяева победили со счётом 39:25, в той встрече 12 голами отметился линейный российской команды Александр Ермаков.

В последних двух матчах в рамках SEHA League «Аист Китая» играл с минским СКА, и оба раза успешно проводил первые таймы (во втором матче и вовсе выиграв его 17:14). Однако «Чеховские медведи» серьёзно отнеслись к сопернику с самого начала. Уже на 9-й минуте отрыв гостей составил 5 мячей — 8:3. Игроки «Аиста Китая», как обычно, старались атаковать быстро, но команда Владимира Максимова предложила ещё более высокий темп, при этом «медведи» почти не ошибались в своих бросках в отличие от хозяев. Гости большинство своих атак доводили до броска из «убойных» позиций, китайские гандболисты же часто были вынуждены бросать из-за 9 метров и с сопротивлением защиты. Иногда у них случались эффектные попадания, но разница в классе была видна на протяжении всего матча. «Чеховские медведи» довели своё преимущество до 8 мячей уже к середине первого тайма, после чего отрыв стабилизировался, «Аист Китая» стал более регулярно поражать ворота Дмитрия Павленко. Однако и гости по-прежнему забрасывали много. Результативный первый тайм завершился со счётом 22:14 в пользу «медведей».

Как не раз бывало, во втором тайме место в воротах команды из Чехова занял Артём Грушко, и в целом он сыграл не хуже, чем Павленко. Во второй половине матча «медведи» продолжали полностью контролировать ход матча, предложив сопернику не менее открытый гандбол, чем в первом тайме. Значительную часть тайма отрыв гостей колебался в районе 10 мячей. Лишь ближе к концу матча, как это уже бывало в этом сезоне, силы стали покидать гандболистов «Аиста Китая», в заявке которых на этот матч было всего 10 полевых игроков. На одном из отрезков гости забили пять мячей подряд и всерьёз стали претендовать на рекорд «Дивизиона Восток» по голам за матч. Однако в самой концовке игра несколько успокоилась, итог матча — 45:32 в пользу «Чеховских медведей». Подмосковная команда продлила свою победную серию в этом сезоне до 6 матчей.

Игра стала второй по результативности в истории «Дивизиона Восток» (77 голов), лишь один мяч уступив игре между «Машекой» и минским СКА 27 сентября этого года (48:30 в пользу СКА). И «Чеховские медведи», и «Аист Китая» установили в матче свои рекорды по голам за одну игру SEHA League.

У «Аиста Китая» 7 мячей забросил Ван Сяофэн, 6 раз отличился Чжао Вэнсюань, который был активен на позиции линейного. Вратари хозяев провели неудачный матч, отбив на троих всего 12% бросков в створ. У «Чеховских медведей» все полевые игроки, кроме Доната Морозова, забросили как минимум по 2 мяча. В целом гости реализовали 79% своих бросков (у «Аиста Китая» этот показатель составил немногим более 50%). 7 мячей забил Александр Котов, который также был очень хорош как ассистент. По 6 раз отличились Виктор Фурцев и Кирилл Котов. И Дмитрий Павленко, и Артём Грушко отбили по 36% бросков в створ, сделав на двоих 18 сейвов за матч.

«Аист Китая» уже 8 декабря сыграет в Минске с «Виктором», тренеры которого присутствовали на матче 6 декабря. «Чеховские медведи» также свой следующий матч в SEHA League сыграют в Минске, когда в январе следующего года встретятся со СКА.

Главный тренер ГК «Чеховские медведи» Владимир Максимов:

— Думаю, что впоследствии получится хорошая команда, и игроки смогут принести помощь своей команде, которая будет играть на чемпионатах мира и Олимпиаде. Я считаю, что они на верном пути.

Главный тренер ГК «Аист Китая» Олег Шарейко:

— Считаю, для гандболистов из Китая это был хороший урок. Они получили пользу от игры с таким соперником. Поэтому результат закономерен. Ну, а мы двигаемся дальше, учимся, пробуем улучшать нашу игру.