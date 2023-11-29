Разыгрывающий СКА Игорь Белявский признан лучшим игроком шестого тура SEHA — Gazprom League

Игорь забросил рекордные в истории «Дивизиона Восток» 14 мячей.

Игорь забросил рекордные в истории «Дивизиона Восток» 14 мячей.

Эксперты и директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League выбрали лучшего игрока 6-го тура сезона 2023/24. Им стал 21-летний разыгрывающий минского СКА Игорь Белявский.

В матче против «Аиста Китая» (34:26) Белявский забил 14 мячей после 16 бросков (в том числе 3 из 3 с пенальти). В первом тайме Игорь забросил 5 мячей, а во второй половине, которую СКА выиграл со счётом 20:9, отличился 9 раз. Белявский установил рекорд «Дивизиона Восток» по голам за один матч, превысив на один мяч достижение игрока «Гомеля» Андрея Ященко (11 декабря 2022 года в матче против «Чеховских медведей»). Белявский догнал лидера списка бомбардиров текущего сезона Дмитрия Киселёва из «Зенита», на счету обоих гандболистов по 45 голов. Всего за два сезона в SEHA — Gazprom League Игорь забросил 95 мячей в 14 матчах (6,8 в среднем за игру).

В прошлом сезоне Белявский был признан лучшим игроком и лучшим разыгрывающим 6-го тура группового этапа, а также лучшим молодым игроком Финала четырёх. В этом сезоне Белявский становился лучшим разыгрывающим 1-го и 4-го туров.

Игорь ответил на вопросы медиа-команды SEHA League.

— Игорь, вы признаны лучшим игроком 6-го тура SEHA — Gazprom League. 14 голов за матч — это рекорд «Дивизиона Восток». А у вас в профессиональной карьере было больше?

— Когда я в составе сборной-2002 играл в чемпионате Беларуси, в одном матче получилось забить 17 мячей.

— Почему в первом тайме матч складывался так сложно для СКА? Действительно «Аист» прибавил за последние недели?

— Могу сказать, что тяжело играть 3 игры кряду с одной и той же командой. Вышли расслабленные, были глупые потери, пропускали легкие мячи и довольно тяжело было в нападении. Во втором тайме нашли свою игру, сыграли от защиты, сами начали забивать быстрые и лёгкие голы. Постепенно всё стало на свои места.

— В списке бомбардиров Лиги этого сезона вы делите первое место с Дмитрием Киселёвым (по 45 голов). Часто игроки говорят, что для них не важны свои голы, главное, чтобы команда побеждала. Для вас принципиально стать лучшим бомбардиром турнира?

— Насчёт «бомбардирства» могу сказать то же, что говорят большинство игроков. Неважно сколько забьёшь, главное — победа команды. А если для победы нужно забивать по 14 мячей, буду стараться.