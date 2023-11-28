«Мешков Брест» переиграл в Москве ЦСКА, несмотря на 12 голов Артура Рудя

В заключительном осеннем матче SEHA — Gazprom League сезона 2023/24 ЦСКА в Москве принимал БГК «Мешков Брест». Для команд это была 4-я встреча в рамках SEHA League: в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами на групповой стадии (поражение от ЦСКА стало для БГК единственным в сезоне), а в этом сезоне 9 ноября белорусский клуб победил дома 31:24.

Начало матча у гостей совсем не получилось. Почти 9 минут «Мешков Брест» не мог забросить ни одного мяча. ЦСКА вёл 3:0, когда наконец Невен Степанович сумел пробить вратаря ЦСКА Вадима Богданова. Однако, как ни удивительно, эта безголевая серия не стала самой длинной в матче. ЦСКА после счёта 3:0 не мог забить в ворота Дениса Заболотина ни одного мяча более 10 минут. К середине тайма счёт составлял более чем скромные 3:3, при такой динамике счёта команды могли не выбраться и за 40 мячей к концу матча. Обе команды внимательно играли в обороне, хороши были и вратари. Постепенно атаки команд стали более результативными, при этом у ЦСКА практически вся игра была завязана на Артура Рудя, в первом тайме он забросил 6 из 11 мячей своей команды. Гости атаковали более вариативно, хотя и у них выделялся точностью Невен Степанович. За последние 5 минут тайма команды забросили 7 мячей, и это можно было назвать голевой феерией на фоне первой половины тайма. «Мешков Брест» лидировал после первого тайма со счётом 12:11.

Первые 10 минут второго тайма шла равная игра, но у ЦСКА по-прежнему в атаке слишком многое зависело от Артура Рудя. В середине тайма у ЦСКА вновь последовал провал в атаке, когда за 10 минут московская команда забросил лишь один мяч. В этот отрезок вошёл и нереализованный Рудем пенальти. К тому же ЦСКА во втором тайме лишился из-за трёх двухминутных удалений Ильи Белевцова и Даниила Шишкарёва. Брестские гандболисты воспользовались этим и довели своё преимущество на 47-й минуте до 5 мячей (20:15). Этот отрыв стал решающим, в концовке ЦСКА стал забивать более регулярно, но и гости отвечали своими голами. Лишь на последней минуте ЦСКА сократил отставание до двух мячей, но на результат матча это повлиять не могло. Итоговая победа БГК со счётом 25:23. Брестский клуб по-прежнему не знает поражений в этом сезоне SEHA League и лидирует в группе А с 8 очками после 5 матчей.

Матч стал наименее результативным в истории «Дивизиона Восток». Ранее антирекорд равнялся 50 голам («Мешков Брест» — «Машека» 28:22, 2 октября 2022; «Виктор» — «Машека» 28:22, 27 октября 2023). Для обеих команд этот матч также стал худшим по забитым мячам за последние два сезона в SEHA League.

У хозяев отличный матч провёл Артур Рудь, он забросил по 6 мячей в каждом из таймов, а всего реализовал 12 из 17 своих бросков (7 из 8 с пенальти), добавив к этому 4 голевые передачи. На счету Рудя более 50% голов своей команды (и четверть голов всего матча). Более двух мячей у ЦСКА, кроме Рудя, забросил только Сергей Иванов, отличившийся 3 раза после 9 попыток. Вадим Богданов отразил 7 из 26 бросков по воротам. У гостей во всех своих 6 бросках точен был Невен Степанович, признанный лучшим в составе победителей. Пять мячей (в том числе 3 из 3 с пенальти) забил Максим Баранов. Денис Заболотин отбил 8 из 28 бросков по своим воротам.

В следующем туре ЦСКА примет дома «Пермских медведей» (9 декабря), а БГК «Мешков Брест» на своей площадке сыграет с «Гомелем» (10 декабря).

Главный тренер БГК «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров:

— Сегодня получилась довольно нервная игра с обеих сторон, этому есть объективные причины. Армейцы разобрались, хорошо подготовились, хотели взять реванш за поражение в Бресте. Поэтому обе команды в этом нервном контексте и провели весь матч. Поздравляю своих парней с победой, мы вышли на первое место в турнирной таблице, задача минимум на данный момент выполнена. Нашей команде оказали большую помощь болельщики, которые приехали из Бреста. Когда было тяжело, они толкали нас вперед, чтобы ребята бежали через не могу.

Игрок БГК «Мешков Брест» Марко Матияшевич:

— Было чувство, что мы играли дома, болельщики давали нам необходимую энергию. У нашей команды был отличный настрой. Сегодня заброшено мало мячей, иногда у нас хромала реализация, но в нужные моменты мы смогли использовать свои шансы.

Главный тренер МГК ЦСКА Олег Ходьков:

— Поздравляю Брест с заслуженной победой. Лично мне игра понравилась, был жесткий мужской гандбол. Если брать итоговый счет, то по нынешним меркам это нерезультативный матч — обе команды старались действовать от обороны. Хорошо действовали вратари, и наши, и гостей. Сегодня мы получили три ненужных двухминутных удаления, одно из-за эмоций, два из-за неправильной замены. Винить игроков не буду, мы разберем эти моменты и постараемся их избежать. Но такие нюансы играют очень важную роль. Играть вчетвером было, естественно, очень тяжело, моя команда старалась, но не получилось. Что касается защитных действий ЦСКА сегодня, то тут претензий к моей команде меньше всего. Забей мы пять-шесть своих легких мячей, и игра могла бы сложиться иначе. Я уже неоднократно говорил, что у нас очень интересная группа в SEHA — Gazprom League, и теперь за 2-4 место будет нешуточная борьба. Наша задача занять вторую строчку».

Игрок МГК ЦСКА Артур Рудь:

— Поздравляю Брест с двумя очками. Сегодня была гораздо более интересная игра, чем в Беларуси, уверен, что и болельщикам было любопытнее. Мы как обычно в последних матчах не забили свои легкие мячи — 5-6 отрывов, семиметровых. Опять забросили меньше 25 голов, как раз это не дает нам выигрывать. Нужно разобраться у себя в голове и идти дальше.