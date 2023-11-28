Символическая сборная шестого тура SEHA — Gazprom League

По итогам четырёх матчей 6-го тура сезона 2023/24, прошедших 24, 25 и 26 ноября 2023 года, директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определил лучших гандболистов на каждой игровой позиции.

Вратарь — Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»)

Левый крайний — Максим Саликов («Пермские медведи»)

Левый полусредний — Артур Рудь (ЦСКА, на фото в борьбе с Невеном Степановичем)

Разыгрывающий — Игорь Белявский («СКА-Минск»)

Правый полусредний — Невен Степанович («Мешков Брест»)

Правый крайний — Александр Петров («Зенит»)

Линейный — Виктор Фурцев («Чеховские медведи»)

Игорь Белявский третий раз в сезоне включён в символическую сборную тура «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League. Столько же попаданий в сборную только у Дмитрия Киселёва из «Зенита».

Артур Рудь и Виктор Фурцев второй раз в этом сезоне попали в символическую сборную тура.

Также будет определён самый ценный игрок шестого тура, который получит специальную награду.