Символическая сборная шестого тура SEHA — Gazprom League

По итогам четырёх матчей 6-го тура сезона 2023/24, прошедших 24, 25 и 26 ноября 2023 года, директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определил лучших гандболистов на каждой игровой позиции.
Вратарь — Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»)
Левый крайний — Максим Саликов («Пермские медведи»)
Левый полусредний — Артур Рудь (ЦСКА, на фото в борьбе с Невеном Степановичем)
Разыгрывающий — Игорь Белявский («СКА-Минск»)
Правый полусредний — Невен Степанович («Мешков Брест»)
Правый крайний — Александр Петров («Зенит»)
Линейный — Виктор Фурцев («Чеховские медведи»)
Игорь Белявский третий раз в сезоне включён в символическую сборную тура «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League. Столько же попаданий в сборную только у Дмитрия Киселёва из «Зенита».
Артур Рудь и Виктор Фурцев второй раз в этом сезоне попали в символическую сборную тура.
Также будет определён самый ценный игрок шестого тура, который получит специальную награду.