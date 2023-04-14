«Изначально клубы юго-восточной Европы были настроены играть в стыковых матчах SEHA — Gazprom League» — Сапожников

Изначально клубы юго‑восточной Европы хотели участвовать в стыковых матчах SEHA — Gazprom League по гандболу, но были вынуждены подчиниться запрету своих национальных олимпийских комитетов, сказал «Матч ТВ» управляющий директор SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» Борис Сапожников.

В пятницу стало известно, что клубы «Дивизиона Юг» SEHA — Gazprom League не выступят в стыковых матчах турнира из‑за запрета своих национальных олимпийских комитетов на участие в матчах с командами из России и Белоруссии. «Финал четырёх» сезона 2022/23 пройдёт 6–8 июня в Санкт‑Петербурге на «Сибур Арене».

— Когда начинался текущий сезон, все клубы, которые должны были участвовать в том или ином формате, были оповещены о том, что им предстоят стыковые матчи. Перед началом сезона мы получили соответствующее разрешение Европейской федерации гандбола (EHF). Методология наша следующая. Сначала мы обращаемся к федерациям с просьбой разрешить клубам участвовать в нашем турнире. Национальные федерации дают добро. При этом они просили нас, чтобы мы согласовали этот вопрос с EHF — мы согласовали. Мы начали играть, «Дивизион Юг» с клубами из пяти стран юго‑восточной Европы начал чуть позже нас из‑за интенсивного календаря еврокубков. Мы пошли им навстречу.

В феврале этого года мы приблизительно поняли, какие клубы могут выйти в стыковые матчи, и уже предметно стали работать с ними. Но затем национальные федерации сообщили нам, что они получили определенные сообщения от своих национальных олимпийских комитетов, и попросили подождать назначать даты стыковых матчей с учетом заседания МОК. Мы объяснили, что мы никакого отношения к Олимпиаде не имеем. Но национальные федерации находились под определенным давлением. Всем известны рекомендации МОК относительно российских спортсменов, команд и соревнований с их участием. Мы начали плотные консультации по этому поводу и получили повторное подтверждение от EHF наших прав на игры.

Первоначально клубы «Дивизиона Юг» и федерации были настроены позитивно. Шли переговоры о том, кто и где будет играть. После чего представители каждой из национальных федераций были вызваны в свой национальный олимпийский комитет, до них был доведен запрет на участие клубов в таких матчах — в командных видах спорта, где играют клубы из России и Белоруссии. Запрет связан с рекомендациями МОК, национальные олимпийские комитеты на данном этапе не хотят проблем с участием их спортсменов в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

В частности, венгерский «Веспрем» долгое время вел беседы на этот счет, но венгерский олимпийский комитет дал им понять, что в связи с рекомендациями МОК вынужден запретить выступления. Мы не хотим, чтобы наши партнеры получили серьезные проблемы, поэтому решили, что в «Финале четырех» выступят две российские и две белорусские команды, которые разыграют между собой Кубок SEHA — Gazprom League.

Подчеркну, что и клубы, и федерации изначально были настроены на участие в стыковых матчах. У нас есть разрешение от EHF. Знаю, что по линии Министерства спорта были определенные контакты, которые имели положительную тенденцию. Тем не менее, рекомендация МОК в национальных олимпийских комитетах и федерациях превратилась в запрет. Знаю, что хорватская федерация гандбола очень тяжело разговаривала со своим национальным олимпийским комитетом. Они доказывали, что ничего нигде не нарушают, а «Газпром» — компания, свободная от санкционного списка.

В итоге, к сожалению, мы вынуждены были принять это решение. Оно тяжелое для нас, мы очень разочарованы, как и представители клубов юго‑восточной Европы. Но мы не отказываемся от контактов, по‑прежнему тесно общаемся с федерациями клубов «Дивизиона Юг». Думаю, что время расставит все по своим местам. Но пока эти федерации вынуждены подчиняться не рекомендациям, а именно запрету своих национальных олимпийских комитетов, — сказал Сапожников «Матч ТВ».

В «Финале четырёх» SEHA — Gazprom League в Санкт‑Петербурге примут участие БГК «Мешков Брест», «Пермские медведи», «СКА‑Минск» и «Чеховские медведи».

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