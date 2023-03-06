«Качество игры молодых гандболистов «Чеховских медведей» оставляет вопросы» — Максимов

Качество игры молодых гандболистов «Чеховских медведей» в матче плей‑офф «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League против могилевского клуба «Машека» оставляет вопросы, сказал главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

«Чеховские медведи» победили «Машеку» со счетом 32:22 в ответном четвертьфинальном матче в Чехове и по сумме двух матчей прошли в следующий раунд. В первом матче команда Максимова выиграла со счетом 43:25.

— Сегодня удалось многим молодым игрокам дать возможность поиграть. Но вместе с тем качество их игры оставляет вопросы. Вот и мои коллеги из Могилева говорят, что все‑таки молодые игроки, когда выходят в таких матчах, должны иметь большое чувство ответственности и желание матч хотя бы не испортить, если не сделать лучше. Так и у меня на площадке в команде сегодня некоторые молодые игроки не показали, как мне кажется, достаточное количество желания быть лучше, чем они есть. Если говорить о самом турнире, то хочу подчеркнуть, что такие состязания необходимы для опыта и развития. Проект очень хороший, дай Бог ему удачи и исполнения всех намеченных планов, — сказал Максимов, которого цитирует официальный сайт лиги.

Правый полусредний «Чеховских медведей» Александр Котов отметил, что его команда допустила слишком много потерь мяча.

— Хочу поблагодарить команду соперников за две проведенные игры. Как уже тут говорили, любой матч полезен по каким‑то причинам. Ребята из Могилева исправили ошибки, которые были в первой игре, они дали бой нам первые 15 минут, молодцы. Потом что‑то не получилось у них, не заладилось. По поводу нашей игры могут сказать только одно: слишком много потерь, мы не должны столько ошибаться. Хорошо, что победили и прошли в следующий этап, — заявил Котов.

Главный тренер «Машеки» Алексей Васильев после матча сказал, что его команда не показала целостную игру.

— В первую очередь, по игре если говорить, то могу отметить большое количество ошибок с нашей стороны. Игра сложилась приблизительно по той же схеме, как и в Могилеве. Поначалу что‑то получалось у моей команды, но потом всё посыпалось. Конечно, у нас были задумки, мы готовились к этому матчу. Но в итоге что‑то проходило так, как хотели, а что‑то совсем не так. Печалит, что некоторые мои игроки просто еще из подгузников не вылезли, несмотря на то, что им уже столько лет! Но есть просвет, я его вижу. В каждой игре надо находить что‑то полезное. Как говорил один тренер: «ни одна тренировка не заменит игры, не важно с кем», — отметил Васильев.

— Поделитесь, пожалуйста, общими впечатлениями от турнира.

— Так как мы закончили выступление, то можно и нужно подвести итоги. Очень интересные игры были на самом деле для нас. Неоспоримо большой опыт мы получаем в таких соревнованиях. У нас в Белоруссии всего семь команд играет в чемпионате, и мы между собой варимся постоянно. А тут добавляются, благодаря лиге, новые команды и это уже чуть‑чуть другой стиль игры. Мне всегда хотелось играть с российской лигой и хочется гораздо больше и чаще это делать. Грустно, что мы завершаем выступление в турнире, но нам попался очень сильный соперник. Лига важна очень для развития гандбола. Мы собирали полные залы на матчах, многие приходили посмотреть на сильные российские команды. А если гандбол интересен населению, то возможно они потом приведут в этот вид спорта своих детей. Поэтому рост возможен благодаря таким соревнованиям, тогда все больше детей будет приходить, а значит потом будет больше хороших игроков и вырастет мастерство.

Вратарь «Машеки» Вадим Котов подчеркнул, что для клуба из Могилева участие в SEHA — Gazprom League это возможность для роста.

— Мы старались, хотели показать результат лучше, поднять свой класс. У нас много игроков молодых, которые должны доказывать и показывать таким командам, что их нельзя недооценивать. Спасибо SEHA — Gazprom League за такую возможность — участвовать в таком турнире с сильными командами. Для нашей команды — это большой плюс, очень большой скачок и возможность для роста команды, — заявил Котов.

Прямые трансляции матчей турнира SEHA — Gazprom League смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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