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13:50 "Здоровый образ. Хоккей" 12+.

Объявлена символическая сборная пятого тура SEHA — Gazprom Leaguе

11:00
Объявлена символическая сборная пятого тура SEHA — Gazprom Leaguе
Валентин Куран / Фото: © SEHA

По итогам пятого тура директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League назвал лучших гандболистов на каждой игровой позиции.

Вратарь — Денис Заболотин (Мешков Брест)

Левый крайний — Владислав Кривенко (СКА-Минск)

Левый полусредний — Дарко Стеванович (Мешков Брест)

Разыгрывающий — Валентин Куран (Мешков Брест)

Правый полусредний — Александр Котов (Чеховские медведи)

Правый крайний — Евгений Никанович (СКА-Минск)

Линейный — Михаил Жила (ЦСКА)

Второй раз лучшими на своих позициях признаны Владислав Кривенко и Валентин Куран.