Объявлена символическая сборная пятого тура SEHA — Gazprom Leaguе
По итогам пятого тура директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League назвал лучших гандболистов на каждой игровой позиции.
Вратарь — Денис Заболотин (Мешков Брест)
Левый крайний — Владислав Кривенко (СКА-Минск)
Левый полусредний — Дарко Стеванович (Мешков Брест)
Разыгрывающий — Валентин Куран (Мешков Брест)
Правый полусредний — Александр Котов (Чеховские медведи)
Правый крайний — Евгений Никанович (СКА-Минск)
Линейный — Михаил Жила (ЦСКА)
Второй раз лучшими на своих позициях признаны Владислав Кривенко и Валентин Куран.