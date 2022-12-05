Первая конференция SEHA — Gazprom League в Москве собрала представителей восьми гандбольных клубов

Одной из основных тем обсуждения стали вопросы работы в современном гандболе.

Одной из основных тем обсуждения стали вопросы работы в современном гандболе.

В субботу, 3 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» провел первую специализированную конференцию для восьми клубов России и Республики Беларусь, выступающих в Лиге в сезоне 2022/23.

С приветственным словом к участникам обратились управляющий директор SEHA — Gazprom League Синиша Остоич, управляющий директор SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» Борис Сапожников и генеральный директор SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» Евгений Селеменев. Модератором дискуссии стала телеведущая Надежда Муравьёва, в прошлом прославленная российская гандболистка.

В первой части конференции выступили представители футбольного клуба «Спартак-Москва» коммерческий директор Рустам Махмутов и директор новых медиа Влад Стефанский, которые рассказали о коммерческих целях и медиа в современном спорте в эпоху перемен и ответили на вопросы участников конференции. Выступления представителей SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» были посвящены особенностям функционирования клубов и лиги в области медиа, маркетинга и работы с болельщиками.

Клубы также поделились своим опытом, во второй части перед коллегами выступили Алексей Важник («Мешков Брест»), Евгений Кузнецов («Чеховские медведи»), Артём Глубокий («СКА-Минск»), Марина Журова («Зенит»).

В заключительной части конференции прошла деловая игра, в рамках которой участники были поделены на 8 команд, при чём представители одного клуба вошли в составы разных команд. Игра, которую провела бизнес-тренер Марина Бурыгина, включала два этапа: если на первом этапе за основу были взяты приближенные к реалиям условия работы гандбольных клубов России и Республики Беларусь, то во второй части команды могли проявить максимум фантазии и представить смелые идеи развития, «используя» стартовые возможности гандбольного суперклуба. Победители обеих частей игры, которых определило жюри из представителей SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток», получили призы.

После окончания деловой игры участники конференции отметили высокий уровень организации мероприятия, его пользу для своих клубов, а также выразили пожелания о дальнейшем использовании подобного формата общения в рамках SEHA — Gazprom League.

Борис Сапожников, управляющий директор SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток»: «Во-первых, мы рады, что нам удалось на конференции осуществить задуманное. Речь не только о выступлениях, мастер-классах, которые были очень важны, а и том, что представители клубов нашей лиги смогли плодотворно пообщаться на важные для всех темы на единой площадке. Это одна из наших целей — предоставлять клубам возможность развиваться в том числе и через такие форматы, что делает в целом наш гандбол более современным. Во-вторых, мы увидели, что в клубах Лиги нет равнодушных людей, здесь не было тех, кто просто сидел и смотрел на часы. Мы для себя отметили некоторые идеи, которые возникли в ходе деловой игры, и в целом те отзывы о конференции, которые уже появились, дают нам уверенность в том, что идея и ее воплощение были верными, поэтому мы будем и дальше использовать подобные форматы».

Евгений Селеменев, генеральный директор SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток»: «Одна из основных целей мероприятия — донести до клубов идею, что на любом уровне, даже со скромными ресурсами, можно добиваться результата в тех сферах, которые были в центре внимания на конференции, делать что-то яркое. Поэтому мы и пригласили спикеров высокого уровня из «Спартака», которые помогли донести эту мысль, используя свой богатый опыт, они реально одни из лучших в своих направлениях не только в России, но и в Европе. И мы видим, что представители клубов нашли немало полезного не только в общении между собой, в выступлениях представителей Лиги, но и в опыте наших коллег из футбола. Так что эта наша цель достигнута».

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола: «Я рад, что белорусские клубы приняли участие в этой конференции, где было много полезной информации, возможность поделиться опытом. Наверняка, они уже думают, как это можно адаптировать для развития своих клубов с учетом существующих реалий. В целом отмечу, что участие в SEHA — Gazprom League для клубов является существенным стимулом к развитию».

Марина Журова, заместитель директора ГК «Зенит»: «Нашему клубу приятно и интересно принимать участие в таком глобальном мероприятии, которое является новым для нашего гандбола. Для «Зенита» очень важно участие в SEHA — Gazprom League, мы положительно оцениваем опыт первых матчей, надеюсь, что конференция поможет преумножить его, так что мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего выступления в Лиге не только с точки зрения спортивных результатов, но и развития клуба в целом».

Евгений Кузнецов, руководитель отдела развития ГК «Чеховские медведи»: «Отличное мероприятие, где мы все вместе смогли обсудить пути развития нашего вида спорта, таких форматов не хватало, когда можно встретиться представителями разных клубов в одном месте именно с этой целью. Все темы, которые обсуждались в рамках конференции по-настоящему важны для нас. Мы уже оценили амбициозность и размах SEHA — Gazprom League, эта конференция лишнее тому подтверждение».