Коронавирус выкосил лидеров сборной России. Без нападения побеждать невозможно

Дальше будет не легче.

Дальше будет не легче.

На чемпионате Европы по гандболу среди мужчин сборная России уступила сборной Швеции — 23:29

Для российской команды этот матч открыл второй групповой этап. Первый раунд был пройден без потерь

21 января Россия сыграет с Испанией, которая является действующим чемпионом Европы

В полуфинал выходят по две лучшие команды из топ-6 каждой из двух групп

Минус две звезды

Наши гандболисты мощно закончили первый раунд разгромом словаков и с первого места вышли в следующий этап. Однако шапкозакидательских настроений ни в команде, ни среди болельщиков не было. Все прекрасно понимали, что дальше будет на порядок сложнее — первым же соперником по расписанию были серебряные призеры ЧМ-2021 шведы, хотя даже они при всей своей титулованности фаворитами турнира сейчас не считаются. Основные претенденты на выход в полуфинал из нашей новой группы, по мнению ряда экспертов, — Германия и Испания.

Вторым фактором, внушающим опасения, стал резко пополнившийся лазарет сборной России. На карантин из-за ковидных дел ушли сразу четверо наших гандболистов, в том два лидера атаки: один из главных талантов континента Сергей Марк Косоротов и капитан сборной Даниил Шишкарев. В заявку в последний момент успел вернуться лишь Евгений Дземин, которого нельзя считать игроком основы. Андрей Верещагин, а также упомянутые Косоротов и Шишкарев вынуждены были безучастно наблюдать за происходящим на паркете.

На равных были совсем недолго

Козырем российской команды на первом групповом этапе внезапно оказалась крепкая защита. Против не то чтобы много забивающих на Евро шведов и в отсутствие лидеров атаки именно наша игра в обороне должна была показать, на что мы можем претендовать.

Увы, уже в дебюте левый край скандинавов Хампус Ванне забросил три из трех, после чего заработал и — как штатный исполнитель — сам же реализовал семиметровый. 3:6. Отставание в три мяча так и продержалось до перерыва, хотя в отдельный момент Россия даже сравняла счет (12:12 к двадцатой минуте). Виктор Киреев творил подвиги по расписанию в воротах, а украшением первой половины стала, как ни странно, комбинация наших гандболистов… в атаке. Дмитрий Житников отдал во фланг, получил обратный пас на «воздушку» от Дмитрия Корнева на пустые ворота и был точен.

Тем не менее сказывалось отсутствие классного бьющего с задней линии. Большая часть российских атак строилась через линейных, и в целом Швеция с ними справлялась. Добавьте сюда хороший процент реализации в нападении у соперника, высокую дисциплину (ни одного назначенного в свои ворота пенальти до 49-й минуты!) и не особо агрессивную нашу оборону — и отставание в счете команды Петковича выглядело вполне закономерно. К концу первой половины игроки сборной России явно подустали — 13:16.

Мяч тоже «пострадал»

Суровые коронавирусные реалии повлияли не только на предматчевые составы, но и на ход игры. По новому ковидному протоколу после попадания мяча в лицо какому-либо игроку обязательно нужно произвести замену этого самого мяча (игрока, если тот несильно пострадал, так уж и быть, можно оставить). Первая такая замена мяча потребовалась довольно быстро. Правда, характер игры остался прежним.

Шведы по-прежнему брали свое слаженной командной работой, точнейшими выстрелами (Ванне впервые промахнулся лишь с девятой попытки) и феноменальной игрой в воротах Андреаса Палички. К 47-й минуте в активе голкипера Швеции было 58% отбитых бросков! Что-то невообразимое…

Наш Киреев действовал не сильно хуже, словно забыв болезненное столкновение со штангой еще в первом тайме. Но слишком серьезными оказались кадровые потери у россиян. Концовку парни не вытащили, хотя разница забитых и пропущенных мячей на турнире тоже еще может сыграть роль. Несколько быстрых атак Швеции — и финальный счет 23:29.

Уже завтра игра с испанцами. Всего сборная России проведет четыре матча за неделю, и в условиях кадрового голода, конечно, каждый день на вес золота. Каждый день, который может подарить отнюдь не лишнего здорового игрока и шанс зацепиться за полуфинал.

Чемпионат Европы. Основной раунд. Группа II. 1-й тур

Россия — Швеция — 23:29 (13:16)

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