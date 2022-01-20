Выход
Выход
15:45 "В созвездии Стрельца". Телевизионный сериал. Россия, 2015 г. 12+.

Коронавирус выкосил лидеров сборной России. Без нападения побеждать невозможно

20 января 19:39
Коронавирус выкосил лидеров сборной России. Без нападения побеждать невозможно
Велимир Петкович / Фото: © DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru
Дальше будет не легче.
  • На чемпионате Европы по гандболу среди мужчин сборная России уступила сборной Швеции — 23:29
  • Для российской команды этот матч открыл второй групповой этап. Первый раунд был пройден без потерь
  • 21 января Россия сыграет с Испанией, которая является действующим чемпионом Европы
  • В полуфинал выходят по две лучшие команды из топ-6 каждой из двух групп

Минус две звезды

Наши гандболисты мощно закончили первый раунд разгромом словаков и с первого места вышли в следующий этап. Однако шапкозакидательских настроений ни в команде, ни среди болельщиков не было. Все прекрасно понимали, что дальше будет на порядок сложнее — первым же соперником по расписанию были серебряные призеры ЧМ-2021 шведы, хотя даже они при всей своей титулованности фаворитами турнира сейчас не считаются. Основные претенденты на выход в полуфинал из нашей новой группы, по мнению ряда экспертов, — Германия и Испания.

Вторым фактором, внушающим опасения, стал резко пополнившийся лазарет сборной России. На карантин из-за ковидных дел ушли сразу четверо наших гандболистов, в том два лидера атаки: один из главных талантов континента Сергей Марк Косоротов и капитан сборной Даниил Шишкарев. В заявку в последний момент успел вернуться лишь Евгений Дземин, которого нельзя считать игроком основы. Андрей Верещагин, а также упомянутые Косоротов и Шишкарев вынуждены были безучастно наблюдать за происходящим на паркете.

Фото: © REUTERS / Radovan Stoklasa

На равных были совсем недолго

Козырем российской команды на первом групповом этапе внезапно оказалась крепкая защита. Против не то чтобы много забивающих на Евро шведов и в отсутствие лидеров атаки именно наша игра в обороне должна была показать, на что мы можем претендовать.

Увы, уже в дебюте левый край скандинавов Хампус Ванне забросил три из трех, после чего заработал и — как штатный исполнитель — сам же реализовал семиметровый. 3:6. Отставание в три мяча так и продержалось до перерыва, хотя в отдельный момент Россия даже сравняла счет (12:12 к двадцатой минуте). Виктор Киреев творил подвиги по расписанию в воротах, а украшением первой половины стала, как ни странно, комбинация наших гандболистов… в атаке. Дмитрий Житников отдал во фланг, получил обратный пас на «воздушку» от Дмитрия Корнева на пустые ворота и был точен.

Фото: © REUTERS / Radovan Stoklasa

Тем не менее сказывалось отсутствие классного бьющего с задней линии. Большая часть российских атак строилась через линейных, и в целом Швеция с ними справлялась. Добавьте сюда хороший процент реализации в нападении у соперника, высокую дисциплину (ни одного назначенного в свои ворота пенальти до 49-й минуты!) и не особо агрессивную нашу оборону — и отставание в счете команды Петковича выглядело вполне закономерно. К концу первой половины игроки сборной России явно подустали — 13:16.

Мяч тоже «пострадал»

Суровые коронавирусные реалии повлияли не только на предматчевые составы, но и на ход игры. По новому ковидному протоколу после попадания мяча в лицо какому-либо игроку обязательно нужно произвести замену этого самого мяча (игрока, если тот несильно пострадал, так уж и быть, можно оставить). Первая такая замена мяча потребовалась довольно быстро. Правда, характер игры остался прежним.

Шведы по-прежнему брали свое слаженной командной работой, точнейшими выстрелами (Ванне впервые промахнулся лишь с девятой попытки) и феноменальной игрой в воротах Андреаса Палички. К 47-й минуте в активе голкипера Швеции было 58% отбитых бросков! Что-то невообразимое…

Андреас Паличка / Фото: © REUTERS / Radovan Stoklasa

Наш Киреев действовал не сильно хуже, словно забыв болезненное столкновение со штангой еще в первом тайме. Но слишком серьезными оказались кадровые потери у россиян. Концовку парни не вытащили, хотя разница забитых и пропущенных мячей на турнире тоже еще может сыграть роль. Несколько быстрых атак Швеции — и финальный счет 23:29.

Фото: © REUTERS / Radovan Stoklasa

Уже завтра игра с испанцами. Всего сборная России проведет четыре матча за неделю, и в условиях кадрового голода, конечно, каждый день на вес золота. Каждый день, который может подарить отнюдь не лишнего здорового игрока и шанс зацепиться за полуфинал.

Чемпионат Европы. Основной раунд. Группа II. 1-й тур

Россия — Швеция — 23:29 (13:16)

Читайте также: