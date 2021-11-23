Лидер женской сборной России по гандболу обожает читать. Пытается понять Ницше и впечатлена «Божественной комедией»

Юлия Манагарова составила топ-3 любимых книг.

Юлия Манагарова составила топ-3 любимых книг.

С 1 по 19 декабря в Испании состоится чемпионат мира по гандболу среди женщин. Наша сборная отправится на него с сильно обновленным составом. Из тех, кто бился за медали на Олимпиаде в Токио, осталось шесть человек. Среди них Юлия Манагарова, которую можно назвать одним из лидеров этой команды.

Сейчас наша команда находится на подготовительном сборе в Новогорске, где мы решили поговорить с Юлией о книгах, тем более гандболистка любит читать достаточно нетипичную для спортсменов литературу.

— Эта любовь к чтению была у вас с детства?

— Нет. В детстве я вообще ненавидела читать. Потому что когда ты в школе читаешь какие-то классические произведения, то ты их все равно не можешь понять. Ты читаешь, потому что тебя заставляют. А сейчас, когда уже появилось желание, ты вникаешь, все правильно понимаешь.

— Во время чемпионата Европы вы читали труды Фридриха Ницше…

— И до сих пор читаю. Здесь нужно вдумываться в каждое слово, а в его работах просто полно слов, смысл которых нужно понять. Еще не закончила, потому что не люблю быстро читать. Прочитаешь, подумаешь, что-то вспомнишь, сопоставишь.

— Еще в одном из интервью вы упоминали, что читали «Шопенгауэр как лекарство» Ирвина Ялома. Почему так увлекаетесь философией?

— Не знаю. Мне просто всегда нравились философские вещи, человеческая жизнь, ее смысл. Почему так много несчастных людей, что нужно сделать для счастья, как справляться с трудностями.

— Какие еще жанры любите?

— Читала очень разные книги: «Бойцовский клуб» Чака Поланика, «Божественную комедию» Данте Алигьери, книги по философии, психологии. Последняя была «Логика человеческой жизни» Евгения Черноиваненко.

— Как происходит выбор книги в магазине?

— Просто хожу, смотрю, что понравится на обороте. Иногда беру то, что видела в соцсетях людей, на которых подписана, кто является для меня примером.

— Можете составить топ-3 любимых книг?

— Евгений Черноиваненко «Логика человеческой жизни». Там рассказывается, что человека с рождения воспитывают неправильно, что в школе не должно быть никаких оценок, потому что дети чувствуют себя потом угнетенными. И что не должно быть много уроков. Да, нужна какая-то база. Но, если честно, математика, физика или химия мне вообще не пригодилась в жизни. Потом люди выходят и не знают, чем заниматься, потому что их заставляли что-то учить, что не нравилось. Если я любила английский язык, то почему не могу изучать языки семь раз в неделю? Еще в книге рассказывается, что в жизни много несчастных людей и много вражды. Вражды много и в спорте, потому что когда ты соревнуешься, то появляется какая-то ненависть, злоба.

Второй книгой назову «Божественную комедию» Данте Алигьери. Все события описываются сложно, но в то же время очень красиво. В ней о том, что человек проходит разные стадии за то, что натворил в жизни.

— На какой стадии находится женская сборная России по гандболу?

— Возрождения, надеюсь.

— Осталось назвать третью книгу.

— «Граф Монте-Кристо» Дюма. Как человека уничтожали, но он смог выбраться и всем отомстил за то, что его предали.

Читайте также: