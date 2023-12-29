Лучшим игроком 8-го тура SEHA — Gazprom League признан правый полусредний «Зенита» Дмитрий Киселёв

Дмитрий забросил 10 мячей в ворота БГК «Мешков Брест»

Дмитрий забросил 10 мячей в ворота БГК «Мешков Брест»

Эксперты и директорат «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League определили лучшего игрока 8-го тура группового этапа сезона 2023/24. Им стал 29-летний правый полусредний «Зенита» Дмитрий Киселёв.

25 декабря в матче против БГК «Мешков Брест» (33:33) Дмитрий забил 10 мячей после 12 бросков с игры. Всего в двух матчах этого сезона против брестчан Киселёв забил 22 мяча после 27 бросков.

Киселёв вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона SEHA League (55 голов в 6 матчах), опередив на один гол Игоря Белявского из СКА, сыгравшего на один матч больше. Всего на счету Киселёва за последние два сезона 99 голов после 146 бросков за 14 матчей (7,07 гола в среднем за матч).

В прошлом сезоне Киселёв, выступавший за ЦСКА, трижды признавался лучшим правым полусредним за 6 туров группового этапа, а также был признан лучшим на своей позиции на всей групповой стадии в целом. В этом сезоне Киселёв уже 4 раза признавался лучшим правым полусредним игрового тура.

Дмитрий ответил на вопросы медиа-команды SEHA — Gazprom League.

— Дмитрий, вы признаны лучшим игроком 8-го тура группового этапа SEHA League. В двух матчах против команды из Бреста в этом сезоне вы забили в сумме 22 мяча с процентом реализации выше 80. Можно ли сказать, что чемпионы прошлого сезона — удобная для вас команда и вы нашли правильный подход к воротам Дениса Заболотина?

— Признаюсь, конечно, приятно, что меня признали лучшим игроком восьмого тура. А насчет высокой реализации в прошедшем матче не думаю, что «Мешков Брест» для меня удобная команда. Где-то чуть повезло, где-то Денис Заболотин не сыграл на своем уровне, том, который показывает обычно. Что касается себя, могу сказать, что просто старался сосредоточиться на своей игре, своих бросках и не терять концентрацию все 60 минут.

— Две ничьи с БГК добавляют «Зениту» уверенности в своих силах?

— С одной стороны отбирать очки у действующего победителя турнира приятно. Но все-таки уверенности было бы больше, причем намного, добейся мы хотя бы одной победы в этих встречах. А так — могли выиграть, могли проиграть.

— В этом сезоне в «Зените» вы бросаете и забиваете больше, чем в прошлом в ЦСКА. Вам комфортнее, когда основная ставка в атаке делается именно на вас, или же когда броски распределяются более равномерно среди игроков?

— Мне кажется, в принципе неправильно играть, когда вся тактика заточена под броски одного человека. Поэтому, конечно, легче и удобнее действовать на площадке, когда поразить ворота может каждый, броски распределяются более-менее равномерно, а значит угрозу защитникам приходится ждать с любой позиции.

— Недавно Владислав Кривенко из СКА установил рекорд результативности «Дивизиона Восток» SEHA League — 15 мячей. В этом сезоне в Лиге вы уже трижды забрасывали по 10 и более мячей. Под силу ли вам побить это достижение Кривенко? Какой у вас личный рекорд по голам за один матч на профессиональном уровне?

— Хотя за статистикой турниров посматриваю, никогда не стремился к таким рекордам целенаправленно и излишнего внимания на этом не акцентировал. Получится побить рекорд — супер, замечательно, если нет — ну и ладно. А касаемо собственной профессиональной карьеры, даже точно не припомню персонального достижения. Вроде бы случалось голов 13 или 14 в одном матче забивать, но утверждать не возьмусь.

— Матч против БГК собрал очень солидную аудиторию по меркам гандбола, фанаты активно поддерживали «Зенит». Такая атмосфера превращает матчи в спортивные спектакли. Вы поиграли за «Вардар», не раз видели в Европе подобный ажиотаж на гандболе. Чего не хватает в России и Республике Беларусь, чтобы подобных матчей было больше?

— По поводу большого количества фанатов, причем как с нашей стороны, так и стороны «Мешков Бреста», добавить особо нечего. Действительно это был настоящий спектакль. К сожалению, в России и Беларуси не хватает популяризации гандбола. В ряде других стран эта игра входит в тройку по популярности, а где-то и лидирует. У нас до этого пока далеко, но вот этот матч, если посмотреть со стороны зрителей, показывает, что мы движемся в правильном направлении. На такую атмосферу смотреть любо-дорого, и играть, конечно, очень приятно. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно чаще не только решающие, но и вообще любые матчи собирали такое количество зрителей.

— Что можете пожелать гандбольным болельщикам в наступающем году?

— Разумеется, в эти дни не могу не поздравить всех с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством. А пожелать хотелось бы в первую очередь хорошего новогоднего настроения. Приходите на гандбол, поддерживайте свой любимый клуб. Всех с Новым годом!