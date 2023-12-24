«Гомель» забросил 10 мячей в ворота ЦСКА за последние 10 минут, но не смог спасти матч

Максим Красовский отметился 12 голами.

Максим Красовский отметился 12 голами.

24 декабря «Гомель» на своей площадке принимал ЦСКА в 8-м туре группового этапа SEHA — Gazprom League. Команды в этом сезоне встречались 14 сентября в Москве, тогда белорусская команда играла на равных с чемпионом России на протяжении 40 минут, но затем всё же уступила (26:30).

У ЦСКА вернулся в строй один из лидеров Юлиан Гирик, а также проводил первый матч в SEHA League за новый клуб перешедший из минского СКА 21-летний левый крайний Станислав Садовский. С другой стороны, в составе гостей не было Сергея Иванова и Романа Царапкина. Также не приехал в Гомель главный тренер ЦСКА Олег Ходьков, который проходит обучение на тренерском модуле Master Coach. Игрой гостей в этом матч руководил Владислав Космодемьянский. У «Гомеля» по-прежнему не может помочь команде один из её лидеров Михаил Пилюк, хоть он и был включён в заявку на матч.

Первые минуты прошли в равной борьбе, но в середине стартового тайма ЦСКА предпринял рывок и довольно быстро довёл своё преимущество до 4 мячей (10:6). Команда Андрея Мочалова сумела «стабилизировать» своё отставание, не отпустив ЦСКА далеко в счёте. У хозяев традиционно активен в атаке был Максим Красовский, уже в первом тайме забивший 4 мяча. У гостей благодаря более длинной скамейке в первой половине отличились голами 9 разных гандболистов. Отметим Дмитрия Ионова, забившего 3 мяча после 3 бросков, и вратаря Никиту Никулина, который начал матч в стартовом составе и в первом тайме выглядел уверенно. ЦСКА ушёл на перерыв с преимуществом в 4 мяча — 17:13.

Во втором тайме «Гомель» постарался сравнять счёт, сократив отставание, но у ЦСКА разыгрался линейный Андрей Коркин, отличившийся во второй половине 5 раз. Артур Рудь был раз за разом точен с пенальти, и за 10 минут до конца матча преимущество ЦСКА достигло 9 мячей — 31:22. Однако «Гомель» не собирался сдаваться даже в такой критической ситуации. Трижды подряд забил Красовский, несколько сейвов совершил вратарь Владислав Сукало, а гости стали торопиться, бросать без подготовки, как будто заранее уже поверив в победу. Красовский и партнёры продолжили «терзать» оборону москвичей и за 1,5 минуты до конца матча в большинстве сократили своё отставание до 2 мячей — 31:33. Владислав Космодемьянский взял тайм-аут, после которого под прессингом «Гомеля» Артур Рудь не сумел забить. В ответной атаке «Гомель» мог сократить отставание до минимума, но Красовский в достаточно безобидной ситуации потерял мяч, чем тут же воспользовался в быстром отрыве Рудь, решивший исход матча. Итоговый счёт установил разыгрывающий хозяев Сергей Михальчук — 34:32 в пользу московской команды.

«Гомель» проиграл шестой матч подряд в этом сезоне, но показал волю к победе и установил свой рекорд по заброшенным мячам в текущем сезоне. ЦСКА одержал суммарно 10-ю победу в рамках SEHA League за последние 2 сезона и догнал по очкам в группе А «Мешков Брест» (по 10), но у белорусской команды есть матч в запасе.

У «Гомеля» 12 мячей после 16 бросков забил Максим Красовский, ранее он не забрасывал в SEHA League более 8 мячей за матч. 6 раз у хозяев отличился Дмитрий Бегун, для которого это также стало личным рекордом в SEHA League. Бегун также заработал 5 пенальти и был признан лучшим у хозяев. Отметим и Илью Томашука, который был точен во всех своих 4 бросках, тогда как ранее в 5 матчах этого сезона забросил всего 2 мяча. «Гомель» показал 70% реализации бросков, даже немного превзойдя ЦСКА (69). У гостей 7 голов (включая 6 с пенальти) в активе Артура Рудя, который поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров сезона. Андрей Коркин отличился 6 раз с игры и был признан лучшим в составе победителей. Ещё 8 игроков ЦСКА забросили по 2 и более мяча. Дебют Станислава Садовского в новой команде в целом был удачным — 3 гола после 4 бросков.

Тренер МГК ЦСКА Владислав Космодемьянский:

— Благодарю «Гомель». Это своеобразная команда, понимаю, что на данный момент у них скамейка короткая. Тренер всех, наверное, перепробовал в линии. Команда «лезет», такие игры очень полезны, очень нужны. У нас в чемпионате таких команд практически нет. Когда играют с головой, когда доводят до верного, когда под заслон идут и практически безошибочно, за исключением некоторых моментов. У нас что получилось? Установку выполнили за исключением последних 8 минут. Держались и дали поиграть всем. Есть свои нюансы с травмами, с лечением, болезнями, гриппом. Варьировали состав, дали попробовать всем. Победа есть победа. Благодарю за гостеприимство Гомель, все очень классно и очень четко.

Главный тренер ГК «Гомель» Андрей Мочалов:

— Нельзя быть довольным, когда ты проигрываешь. Об это сказал сейчас и ребятам в раздевалке. Понятно, что положительные эмоции возникают с набранными очками. Но в целом ребята, спасибо коллеге, что отметил это, выполнили установку на матч процентов на 80, наверное. К сожалению, единственный минус — это реализация 100-процентных моментов. Да, мы довели все сегодня до шести метров. Но 100-процентные моменты — это прорезки, это большие края. К сожалению, вратарь соперника нам не позволил держать в напряжении ЦСКА всю игру, о чем мы говорили перед игрой. Думаю, болельщикам игра понравилась — интрига сохранялась до последних секунд, поэтому команду-соперника с победой и с хорошим завершением календарного года. И до новых встреч.