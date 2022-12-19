Голкипер «Пермских медведей» Дьяченко назван лучшим игроком четвертого тура SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток»

Вратарь Андрей Дьяченко из «Пермских медведей» признан лучшим игроком четвертого тура SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток», сообщает пресс‑служба турнира.

Голкипер провел игру с минским СКА без замен и сделал 16 сейвов. Встреча завершилась победой «Пермских медведей» со счетом 35:30.

— Главное, что команда не потеряла уверенности в себе и победе, смогли собраться и удачно сыграли в защите во второй половине первого тайма, вследствие чего забили много быстрых голов в отрывах. Во втором тайме командная игра в защите сложилась еще лучше, поэтому смогли не только удержать счет, но и увеличить отрыв.

— В Минске вы не только сделали 16 сейвов, но и забросили один мяч. Вы постоянно нацелены на бросок в пустые ворота или предпочитаете сократить риск потери мяча?

— Обычно я действую по ситуации и стараюсь оценить возможность попадания в ворота, пока вратарь соперника не успел вернуться.