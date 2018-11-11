«Хотела бы взять автограф у Дзюбы». Алия Мустафина ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ»
- Свои два олимпийских золота Мустафина выиграла в упражнениях на брусьях;
- Помимо этого она пять раз становилась призером Игр, а также является четырехкратной чемпионкой мира;
- На недавно завершившемся чемпионате мира в Дохе Мустафина завоевала серебро в командном зачете.
Мустафина в прямом эфире. Текстовый ОНЛАЙН:
17:40 Какие качества нужны олимпийской чемпионке?
- В первую очередь, трудолюбие.
17:39 Сколько у вас побед?
- Главных три - две Олимпиады и дочка.
17:38 Вы теряли надежду в спорте?
- Были моменты, когда хотелось все бросить. Думала, что ничего не получится, когда восстанавливалась после травмы. Но благодаря близким, смогла все преодолеть.
17:36 Какой язык хотите выучить?
- Сейчас нет времени и очень сильного желания. Но хочу освоить английский.
17:35 А какая профессия нравится?
- Дизайнер. И все, что связано с искусством!
17:35 Хотели бы быть комментатором?
- Нет, не очень нравится профессия.
17:35 Хотели бы пожить на необитаемом острове?
- Хотела бы попробовать, да.
17:35 Что больше всего не любите в людях?
- Двуличия.
17:34 Где бы вы лучше жили - в домике в деревне или в центре мегаполиса?
- В центре мегаполиса. Хотя иметь домик в деревне тоже здорово!
17:33 Хотели бы слетать в космос?
- Да! И еще хотелось бы попробовать чувство невесомости.
17:32 Короткая стрижка или длинные волосы?
- Длинные волосы! Хотя иногда хочется покороче стрижку.
17:31 Платье или джинсы?
- Джинсы!
17:30 Какими иностранными языками владеете? Любимая страна?
- Владею только русским. Английский немного знаю, но стесняюсь говорить. Любимая страна? Россия в первую очередь. А если еще что-то назвать, то понравились Швейцария и Италия.
17:30 Водите ли автомобиль?
- Да, уже 4 года вожу.
17:29 Хотела бы взять автограф у Дзюбы?
- Наверное да, хотела бы! Хотела бы увидеться с ним, чтобы он, наверное, знал, что есть такая Алия Мустафина.
17:28 Дружите ли со спортсменками из других команд?
- Сейчас выступали с американками. Делали на чемпионате мира друг за другом. Когда я делала упражнение, то слышала, как девочки из американской команды начали меня поддерживать. Наша борьба начинается только на помосте.
17:27 Чем бы занимались, если бы не спорт?
- Спортом я занимаюсь для души. Если бы не он, то, наверное, я бы готовила очень много.
17:26 Есть ли любимые цветы?
- Нет. Но сирень нравится. Любимый цвет у меня - фиолетовый.
17:25 Самое страшное событие в карьере?
- Наверное, травма, полученная в 2011 году. Я была в очень хорошей форме, но она меня выбила из колеи. Из-за этого я пропустила 8 месяцев.
17:24 Хотели бы вы сняться в фильме?
- Да, очень хотелось бы попробовать!
17:22 Много ли критики было за карьеру?
- Критики было очень много! Много негатива слышала в свою сторону. Но благодаря этому я научилась не обращать на это внимание и делать свое дело.
17:21 Есть ли любимое животное?
- Мне очень нравятся кошки и собаки. В будущем хотела бы завести собаку.
17:20 Знаете ли кого-то из футболистов?
- Знаю Глушакова, Зе Луиша. Знакома с ними.
17:12 Как относитесь к употреблению препаратов гимнасткой Байлз?
- Гимнаст выходит на помост и делает программу. Все что за помостом - мне не интересно. Немного обидно, конечно, если препараты помогают делать ей эти элементы сложные...
17:11 Почему брусья?
- Наверное, потому что они лучше всего у меня получаются. Хорошая база была.
17:10 Какую музыку любите?
- Абсолютно разную, я меломан!
17:09 Хотели бы вы стать тренером?
- Наверное, больше нет, чем да. Никто не знает, что будет дальше. Но пока нет, не хочу проживать всю жизнь в зале.
17:06 Обращаете ли внимание на новости про допинг?
- Стараюсь не обращать внимание на такие новости. Но обидно, что к нашей стране так относятся.
17:05 Было ли страшно, когда пригласили на Олимпиаду?
- На Олимпиаду не приглашают. По поводу страха... Было волнение.
17:00 Когда начали заниматься гимнастикой?
- Я начала заниматься гимнастикой с 6 лет.
Фото: Reuters, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Филиппов