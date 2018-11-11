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«Хотела бы взять автограф у Дзюбы». Алия Мустафина ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ»

17:04
«Хотела бы взять автограф у Дзюбы». Алия Мустафина ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ»
Золото Алии Мустафиной / Фото: Reuters
В прямом эфире паблика «Матч ТВ» в социальной сети «Вконтакте» с 17:00 по Москве шел стрим двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной.
  • Свои два олимпийских золота Мустафина выиграла в упражнениях на брусьях;
  • Помимо этого она пять раз становилась призером Игр, а также является четырехкратной чемпионкой мира;
  • На недавно завершившемся чемпионате мира в Дохе Мустафина завоевала серебро в командном зачете.

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Мустафина в прямом эфире. Текстовый ОНЛАЙН:

17:40 Какие качества нужны олимпийской чемпионке?

- В первую очередь, трудолюбие.

17:39 Сколько у вас побед?

- Главных три - две Олимпиады и дочка.

17:38 Вы теряли надежду в спорте?

- Были моменты, когда хотелось все бросить. Думала, что ничего не получится, когда восстанавливалась после травмы. Но благодаря близким, смогла все преодолеть. 

17:36 Какой язык хотите выучить?

- Сейчас нет времени и очень сильного желания. Но хочу освоить английский.

17:35 А какая профессия нравится?

- Дизайнер. И все, что связано с искусством!

17:35 Хотели бы быть комментатором?

- Нет, не очень нравится профессия.

17:35 Хотели бы пожить на необитаемом острове?

- Хотела бы попробовать, да.

17:35 Что больше всего не любите в людях?

- Двуличия.

17:34 Где бы вы лучше жили - в домике в деревне или в центре мегаполиса?

- В центре мегаполиса. Хотя иметь домик в деревне тоже здорово!

17:33 Хотели бы слетать в космос?

- Да! И еще хотелось бы попробовать чувство невесомости.

17:32 Короткая стрижка или длинные волосы?

- Длинные волосы! Хотя иногда хочется покороче стрижку.

17:31 Платье или джинсы?

- Джинсы!

17:30 Какими иностранными языками владеете? Любимая страна?

- Владею только русским. Английский немного знаю, но стесняюсь говорить. Любимая страна? Россия в первую очередь. А если еще что-то назвать, то понравились Швейцария и Италия.

17:30 Водите ли автомобиль?

- Да, уже 4 года вожу.

17:29 Хотела бы взять автограф у Дзюбы?

- Наверное да, хотела бы! Хотела бы увидеться с ним, чтобы он, наверное, знал, что есть такая Алия Мустафина. 

17:28 Дружите ли со спортсменками из других команд?

- Сейчас выступали с американками. Делали на чемпионате мира друг за другом. Когда я делала упражнение, то слышала, как девочки из американской команды начали меня поддерживать. Наша борьба начинается только на помосте. 

17:27 Чем бы занимались, если бы не спорт?

- Спортом я занимаюсь для души. Если бы не он, то, наверное, я бы готовила очень много.

17:26 Есть ли любимые цветы?

- Нет. Но сирень нравится. Любимый цвет у меня - фиолетовый.

17:25 Самое страшное событие в карьере?

- Наверное, травма, полученная в 2011 году. Я была в очень хорошей форме, но она меня выбила из колеи. Из-за этого я пропустила 8 месяцев.

17:24 Хотели бы вы сняться в фильме?

- Да, очень хотелось бы попробовать!

17:22 Много ли критики было за карьеру?

- Критики было очень много! Много негатива слышала в свою сторону. Но благодаря этому я научилась не обращать на это внимание и делать свое дело.

17:21 Есть ли любимое животное?

- Мне очень нравятся кошки и собаки. В будущем хотела бы завести собаку.

17:20 Знаете ли кого-то из футболистов?

- Знаю Глушакова, Зе Луиша. Знакома с ними.

17:12 Как относитесь к употреблению препаратов гимнасткой Байлз?

- Гимнаст выходит на помост и делает программу. Все что за помостом - мне не интересно. Немного обидно, конечно, если препараты помогают делать ей эти элементы сложные...

17:11 Почему брусья?

- Наверное, потому что они лучше всего у меня получаются. Хорошая база была.

17:10 Какую музыку любите?

- Абсолютно разную, я меломан!

17:09 Хотели бы вы стать тренером?

- Наверное, больше нет, чем да. Никто не знает, что будет дальше. Но пока нет, не хочу проживать всю жизнь в зале.

17:06 Обращаете ли внимание на новости про допинг?

- Стараюсь не обращать внимание на такие новости. Но обидно, что к нашей стране так относятся.

17:05 Было ли страшно, когда пригласили на Олимпиаду?

- На Олимпиаду не приглашают. По поводу страха... Было волнение.

17:00 Когда начали заниматься гимнастикой?

- Я начала заниматься гимнастикой с 6 лет.

Фото: Reuters, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Филиппов

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