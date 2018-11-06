«Прыгала от счастья после победы Артура». Мустафина и Далалоян в эфире «Матч ТВ»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
20:45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Монако" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия)
20:45
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Монако" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия)
22:50
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия)
00:55
Все на Матч!.
01:35
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Трансляция из ОАЭ. Россия - Таити [0+]
02:40
Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) [0+]
04:40
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Москвы. А. Олейник - М Хант [16+]
06:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 2-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
08:25
Новости.
08:30
Все на Матч!.
10:25
Новости.
10:30
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 2-й матч. Трансляция из Канады. Россия - Канада [0+]
13:00
Ледовые фигуры. [12+]
13:20
Новости.
13:25
Все на Матч!.
13:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия)
15:55
Новости.
16:00
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC Silver в легком весе. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. Ланди [16+]
17:15
Все на Матч!.
17:40
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Прямая трансляция из ОАЭ. Россия - США
18:45
Новости.
18:50
Все на Матч!.
20:00
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Прыгала от счастья после победы Артура». Мустафина и Далалоян в эфире «Матч ТВ»

20:05
«Прыгала от счастья после победы Артура». Мустафина и Далалоян в эфире «Матч ТВ»
Алия Мустафина / Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Российские гимнасты Артур Далалоян и Алия Мустафина – в студии «Матч ТВ» после успешного чемпионата мира.
Открыть видео

Далалоян стал главной звездой прошедшего в Дохе чемпионата мира. На счету 22-летнего спортсмена – пять (2-2-1) медалей, включая историческое золото – первое для России с 1999 года на чемпионатах мира в мужском индивидуальном многоборье.

— В финале мы выступали с Никитой Нагорным, все время друг друга поддерживали. В тот момент, когда я понял, что у меня может быть золотая медаль, я не верил. Никита меня убеждал, что я получу ее. Не помню момента, когда такое было, чтобы совпали оценки вплоть до 0,001 балла. В глазах соперника было видно недопонимание, как такое может быть. В таких ситуациях убирается худший снаряд. По оставшимся считается результат. Если сумма совпадает, то следующим пунктом выбирают победителя по сбавкам. В той ситуации я бы тоже выиграл, — отметил Далалоян в эфире «Матч ТВ». — Не до конца осознал и не до конца все понял. С Николаем Крюковым у меня были недопонимания, отстранение от сборной за несоблюдение режима. Я очень серьезно нарушал режим, но, будучи взрослым, осознал ошибки. Самое главное – встать на нужный путь. С Крюковым еще не обсудил победу, но во время сборов все обсудим.

Мустафина после перерыва вернулась в спорт и помогла команде завоевать серебро чемпионата мира и лицензии на Игры-2020 в Токио.

— Я хотела помочь команде. От меня требовались два снаряда: брусья и бревно. Тренеры говорили, что я должна психологически помочь девочкам. Наша цель была завоевать медали. Также нужно было спокойно начинать подготовку к Олимпиаде. Оцениваю свое выступление не на «пять», а на «четыре». Во время выступлений я поняла, что у меня есть запас, есть силы. Я готова усложнять свою программу. Я настроилась на то, чтобы возвращаться, но не просто тренироваться, а еще и выступать. Успехи Далалояна? Мы безумно радовались. Я даже прыгала от счастья. Когда выступает вся команда, мы болеем друг за друга. Артур удивил, порадовал. Осознание его триумфа пришло уже после.

На ЧМ в Катаре сборная России расположилась на третьем месте в неофициальном командном зачете.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+