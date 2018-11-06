«Прыгала от счастья после победы Артура». Мустафина и Далалоян в эфире «Матч ТВ»

Российские гимнасты Артур Далалоян и Алия Мустафина – в студии «Матч ТВ» после успешного чемпионата мира.

2018-11-06T20:05:13+03:00 Российские гимнасты Артур Далалоян и Алия Мустафина – в студии «Матч ТВ» после успешного чемпионата мира.

Далалоян стал главной звездой прошедшего в Дохе чемпионата мира. На счету 22-летнего спортсмена – пять (2-2-1) медалей, включая историческое золото – первое для России с 1999 года на чемпионатах мира в мужском индивидуальном многоборье.

— В финале мы выступали с Никитой Нагорным, все время друг друга поддерживали. В тот момент, когда я понял, что у меня может быть золотая медаль, я не верил. Никита меня убеждал, что я получу ее. Не помню момента, когда такое было, чтобы совпали оценки вплоть до 0,001 балла. В глазах соперника было видно недопонимание, как такое может быть. В таких ситуациях убирается худший снаряд. По оставшимся считается результат. Если сумма совпадает, то следующим пунктом выбирают победителя по сбавкам. В той ситуации я бы тоже выиграл, — отметил Далалоян в эфире «Матч ТВ». — Не до конца осознал и не до конца все понял. С Николаем Крюковым у меня были недопонимания, отстранение от сборной за несоблюдение режима. Я очень серьезно нарушал режим, но, будучи взрослым, осознал ошибки. Самое главное – встать на нужный путь. С Крюковым еще не обсудил победу, но во время сборов все обсудим.

Мустафина после перерыва вернулась в спорт и помогла команде завоевать серебро чемпионата мира и лицензии на Игры-2020 в Токио.

— Я хотела помочь команде. От меня требовались два снаряда: брусья и бревно. Тренеры говорили, что я должна психологически помочь девочкам. Наша цель была завоевать медали. Также нужно было спокойно начинать подготовку к Олимпиаде. Оцениваю свое выступление не на «пять», а на «четыре». Во время выступлений я поняла, что у меня есть запас, есть силы. Я готова усложнять свою программу. Я настроилась на то, чтобы возвращаться, но не просто тренироваться, а еще и выступать. Успехи Далалояна? Мы безумно радовались. Я даже прыгала от счастья. Когда выступает вся команда, мы болеем друг за друга. Артур удивил, порадовал. Осознание его триумфа пришло уже после.

На ЧМ в Катаре сборная России расположилась на третьем месте в неофициальном командном зачете.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов