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Далалоян - двукратный! Ждем Мустафину. Трансляция финалов в отдельных видах на ЧМ в Катаре

15:51
Далалоян - двукратный! Ждем Мустафину. Трансляция финалов в отдельных видах на ЧМ в Катаре
Фото: © globallookpress.com
В Катаре продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянин Артур Далалоян в вольных упражнениях стал двукратным чемпионом победителем соревнований.

Первую медаль дня нам принес триумфатор многоборья Артур Далалоян. Он победил в финале вольных упражнений с суммой 14,900.

На брусьях выступит двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая восходила на Олимп именно на этом снаряде. В вольных упражнениях у мужчин готов биться за самые высокие места Никита Нагорный, он также прошел в финал и на кольцах. На коне блеснет Давид Белявский. Эту трансляцию посмотреть нужно обязательно.

Прямую трансляцию соревнований смотрите с 15:55 по Москве не "Матч ТВ"!

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Все на матч!»: Алия Мустафина - как королева гимнастики
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