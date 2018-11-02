Далалоян - двукратный! Ждем Мустафину. Трансляция финалов в отдельных видах на ЧМ в Катаре
Фото: © globallookpress.com
В Катаре продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянин Артур Далалоян в вольных упражнениях стал двукратным чемпионом победителем соревнований.
2018-11-02T15:51:33+03:00
В Катаре продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянин Артур Далалоян в вольных упражнениях стал двукратным чемпионом победителем соревнований.
Первую медаль дня нам принес триумфатор многоборья Артур Далалоян. Он победил в финале вольных упражнений с суммой 14,900.
На брусьях выступит двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая восходила на Олимп именно на этом снаряде. В вольных упражнениях у мужчин готов биться за самые высокие места Никита Нагорный, он также прошел в финал и на кольцах. На коне блеснет Давид Белявский. Эту трансляцию посмотреть нужно обязательно.
Прямую трансляцию соревнований смотрите с 15:55 по Москве не "Матч ТВ"!Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов«Все на матч!»: Алия Мустафина - как королева гимнастики