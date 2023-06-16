Владимир Путин принял решение о проведении «Игр Дружбы» в сентябре 2024 года, подготовка к соревнованиям уже началась

Секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов рассказал, что Владимир Путин принял решение о проведении «Игр Дружбы» в 2024 году в Москве.

О решении президента России было объявлено в рамках сессии «Суверенитет в спорте», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс, «Матч ТВ» и Министерством спорта России на ПМЭФ‑2023.

— Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года «Игр Дружбы» в Москве, подготовка началась.

Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года, — передает слова Филиппова корреспондент «Матч ТВ».

«Игры Дружбы» — это комплексные международные соревнования под эгидой Министерства спорта Российской Федерации.

«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2023.

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