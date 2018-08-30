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«Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Что нужно знать о жеребьевке группового этапа

00:21
«Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Что нужно знать о жеребьевке группового этапа
В четверг в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Россию в турнире представляют столичные «Локомотив» и ЦСКА.

Перед жеребьевкой 32 команды разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу и рейтингу стран. В первой корзине находятся шесть чемпионов европейских лиг, занимающих первые шесть мест в клубном рейтинге УЕФА, а также победители Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («Атлетико»). В остальных корзинах команды распределены по клубному рейтингу.

Корзина 1

  • «Реал» (Испания)
  • «Атлетико» (Испания)
  • «Бавария» (Германия)
  • «Барселона» (Испания)
  • «Ювентус» (Италия)
  • «ПСЖ» (Франция)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Локомотив» (Россия)

Корзина 2

  • «Боруссия» Д (Германия)
  • «Порту» (Португалия)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Бенфика» (Португалия)
  • «Шахтер» (Украина)
  • «Наполи» (Франция)
  • «Тоттенхэм» (Англия)
  • «Рома» (Италия)

Корзина 3

  • «Ливерпуль» (Англия)
  • «Шальке» (Германия)
  • «Лион» (Франция)
  • «Монако» (Франция)
  • «Аякс» (Нидерланды)
  • ЦСКА (Россия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • «Валенсия» (Испания)

Корзина 4

  • «Виктория» (Чехия)
  • «Брюгге» (Бельгия)
  • «Галатасарай» (Турция)
  • «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Интер» (Италия)
  • «Хоффенхайм» (Германия)
  • «Црвена Звезда» (Сербия)
  • АЕК (Греция)

На групповой стадии между собой не могут встретиться команды из одной страны. Кроме того, российские клубы точно не сыграют с украинским «Шахтером», так как УЕФА по-прежнему искусственно разводит команды из этих двух стран.

Две первые команды в каждой из группы выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы.

Матчи первого тура группового этапа состоятся в 18–19 сентября, встречи заключительного шестого тура – 11–12 декабря. Российские клубы по традиции начнут и завершат выступления матчами в гостях.

«Локомотив»

Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Интер»

Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Бенфика», «Лион», «Црвена Звезда»

ЦСКА

Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Бавария», «Тоттенхэм», «Интер»

Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Барселона», «Порту», АЕК

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа
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