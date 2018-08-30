«Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Что нужно знать о жеребьевке группового этапа

Перед жеребьевкой 32 команды разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу и рейтингу стран. В первой корзине находятся шесть чемпионов европейских лиг, занимающих первые шесть мест в клубном рейтинге УЕФА, а также победители Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («Атлетико»). В остальных корзинах команды распределены по клубному рейтингу.
Корзина 1
- «Реал» (Испания)
- «Атлетико» (Испания)
- «Бавария» (Германия)
- «Барселона» (Испания)
- «Ювентус» (Италия)
- «ПСЖ» (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Локомотив» (Россия)
Корзина 2
- «Боруссия» Д (Германия)
- «Порту» (Португалия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Шахтер» (Украина)
- «Наполи» (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Рома» (Италия)
Корзина 3
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Шальке» (Германия)
- «Лион» (Франция)
- «Монако» (Франция)
- «Аякс» (Нидерланды)
- ЦСКА (Россия)
- ПСВ (Нидерланды)
- «Валенсия» (Испания)
Корзина 4
- «Виктория» (Чехия)
- «Брюгге» (Бельгия)
- «Галатасарай» (Турция)
- «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Интер» (Италия)
- «Хоффенхайм» (Германия)
- «Црвена Звезда» (Сербия)
- АЕК (Греция)
На групповой стадии между собой не могут встретиться команды из одной страны. Кроме того, российские клубы точно не сыграют с украинским «Шахтером», так как УЕФА по-прежнему искусственно разводит команды из этих двух стран.
Две первые команды в каждой из группы выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы.
Матчи первого тура группового этапа состоятся в 18–19 сентября, встречи заключительного шестого тура – 11–12 декабря. Российские клубы по традиции начнут и завершат выступления матчами в гостях.
«Локомотив»
Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Интер»
Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Бенфика», «Лион», «Црвена Звезда»
ЦСКА
Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Бавария», «Тоттенхэм», «Интер»
Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Барселона», «Порту», АЕК
Фото: РИА Новости/Владимир ФедоренкоЛига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа