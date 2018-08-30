«Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Что нужно знать о жеребьевке группового этапа

В четверг в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Россию в турнире представляют столичные «Локомотив» и ЦСКА.

Перед жеребьевкой 32 команды разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу и рейтингу стран. В первой корзине находятся шесть чемпионов европейских лиг, занимающих первые шесть мест в клубном рейтинге УЕФА, а также победители Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («Атлетико»). В остальных корзинах команды распределены по клубному рейтингу.

Корзина 1

«Реал» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

«ПСЖ» (Франция)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Локомотив» (Россия)

Корзина 2

«Боруссия» Д (Германия)

«Порту» (Португалия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Бенфика» (Португалия)

«Шахтер» (Украина)

«Наполи» (Франция)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Рома» (Италия)

Корзина 3

«Ливерпуль» (Англия)

«Шальке» (Германия)

«Лион» (Франция)

«Монако» (Франция)

«Аякс» (Нидерланды)

ЦСКА (Россия)

ПСВ (Нидерланды)

«Валенсия» (Испания)

Корзина 4

«Виктория» (Чехия)

«Брюгге» (Бельгия)

«Галатасарай» (Турция)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Интер» (Италия)

«Хоффенхайм» (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

АЕК (Греция)

На групповой стадии между собой не могут встретиться команды из одной страны. Кроме того, российские клубы точно не сыграют с украинским «Шахтером», так как УЕФА по-прежнему искусственно разводит команды из этих двух стран.

Две первые команды в каждой из группы выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы.

Матчи первого тура группового этапа состоятся в 18–19 сентября, встречи заключительного шестого тура – 11–12 декабря. Российские клубы по традиции начнут и завершат выступления матчами в гостях.

«Локомотив»

Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Интер»

Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Бенфика», «Лион», «Црвена Звезда»

ЦСКА

Группа смерти (вариант «Матч ТВ»): «Бавария», «Тоттенхэм», «Интер»

Группа жизни (вариант «Матч ТВ»): «Барселона», «Порту», АЕК

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа