Роналду снова спас «Реал», а «ПСЖ» не хватило характера: голы и лучшие моменты

Испанский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над французским ПСЖ – 3:1. Ответная игра – 6 марта в Париже.
- Соперники до сегодняшнего матча играли между собой 7 раз: трижды победил ПСЖ, дважды – «Реал», дважды была ничья. В Лиге чемпионов команды играли друг с другом дважды: в сезоне-2015/16 – 0:0 и 1:0 в пользу «Реала»
- Стартовый состав «Реала»: Навас, Марсело, Серхио Рамос, Варан, Начо, Модрич, Крос, Казимиро, Иско, Роналду, Бензема
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Стартовый состав
«ПСЖ»: Ареола, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Рабио, Верратти, Ло Сельсо, Мбаппе, Неймар, Кавани
- Первый тайм прошел в равной борьбе. Во втором тайме «ПСЖ» смотрелся предпочтительней, но пропустил контратаку при счете 1:1
- Всего за матч «ПСЖ» нанес 15 ударов (8 – в створ), «Реал» — 9 (4)
- Роналду забил уже 11 мячей в семи играх этой Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Реал» (Мадрид) – «ПСЖ» (Париж) – 3:1 (1:1)
Голы: Роналду, 45 (с пенальти) (ВИДЕО), 83 (ВИДЕО). Марсело, 86 (ВИДЕО) — Рабио, 33 (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Роналду бьет рядом со штангойОткрыть видео
Ареола выручает после удара КросаОткрыть видео
Марсело получает травму. Так казалось. На самом деле проверял «актерочку»Открыть видео
Неймар финтит против троих соперниковОткрыть видео
Удар Роналду со штрафногоОткрыть видео
Реал – ПСЖ – 0:1. Адриен РабиоОткрыть видео
Роналду не использовал выход один на одинОткрыть видео
Роналду мажет из убойной позицииОткрыть видео
Кавани упустил возможность удвоить счетОткрыть видео
Реал – ПСЖ – 1:1. Криштиану Роналду (пенальти)Открыть видео
Навас спасает после удара МбаппеОткрыть видео
Опасный удар БенземаОткрыть видео
Арбитр получает мощный удар мячом в головуОткрыть видео
Опасный угловой гостейОткрыть видео
Алвес едва не вывел гостей вперед в матчеОткрыть видео
Реал – ПСЖ – 2:1. Криштиану Роналду коленкой забивает второй мячОткрыть видео
Реал – ПСЖ – 3:1. Марсело добивает гостейОткрыть видео
Мбаппе пытается спасти ПСЖОткрыть видео
Фото: globallookpress.com