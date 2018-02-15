Роналду снова спас «Реал», а «ПСЖ» не хватило характера: голы и лучшие моменты

Роналду снова спас «Реал», а «ПСЖ» не хватило характера: голы и лучшие моменты

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Испанский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над французским ПСЖ – 3:1. Ответная игра – 6 марта в Париже.

  • Соперники до сегодняшнего матча играли между собой 7 раз: трижды победил ПСЖ, дважды – «Реал», дважды была ничья. В Лиге чемпионов команды играли друг с другом дважды: в сезоне-2015/16 – 0:0 и 1:0 в пользу «Реала»
  • Стартовый состав «Реала»: Навас, Марсело, Серхио Рамос, Варан, Начо, Модрич, Крос, Казимиро, Иско, Роналду, Бензема
  • Стартовый состав 

    «

    ПСЖ»: Ареола, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Рабио, Верратти, Ло Сельсо, Мбаппе, Неймар, Кавани
  • Первый тайм прошел в равной борьбе. Во втором тайме «ПСЖ» смотрелся предпочтительней, но пропустил контратаку при счете 1:1
  • Всего за матч «ПСЖ» нанес 15 ударов (8 – в створ), «Реал» — 9 (4)
  • Роналду забил уже 11 мячей в семи играх этой Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Реал» (Мадрид) – «ПСЖ» (Париж) – 3:1 (1:1)

Голы: Роналду, 45 (с пенальти) (ВИДЕО), 83 (ВИДЕО). Марсело, 86 (ВИДЕО) — Рабио, 33 (ВИДЕО). 

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Роналду бьет рядом со штангой

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Ареола выручает после удара Кроса

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Марсело получает травму. Так казалось. На самом деле проверял «актерочку»

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Неймар финтит против троих соперников

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Удар Роналду со штрафного

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Реал – ПСЖ – 0:1. Адриен Рабио

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Роналду не использовал выход один на один

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Роналду мажет из убойной позиции

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Кавани упустил возможность удвоить счет

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Реал – ПСЖ – 1:1. Криштиану Роналду (пенальти)

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Навас спасает после удара Мбаппе

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Опасный удар Бензема

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Арбитр получает мощный удар мячом в голову

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Опасный угловой гостей

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Алвес едва не вывел гостей вперед в матче

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Реал – ПСЖ – 2:1. Криштиану Роналду коленкой забивает второй мяч

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Реал – ПСЖ – 3:1. Марсело добивает гостей

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Мбаппе пытается спасти ПСЖ

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Фото: globallookpress.com

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