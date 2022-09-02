Мечта Левандовского, закупки «МЮ» и ноунейм в «Ливерпуле». Главные трансферы лета, мимо которых нельзя пройти

Подводим итоги трансферного окна в формате номинаций.

Подводим итоги трансферного окна в формате номинаций.

Самый дорогой: Антони - из «Аякса» в «МЮ»

Нападающий, 22 года (€95 млн)

Клубы АПЛ продолжают перегревать мировой рынок, часто выкладывая неадекватные суммы за новичков. Вот и этим летом в топ-10 самых дорогих трансферов 8 строчек занимают представители английского чемпионата. Рыночная стоимость вингера «Аякса» оценивалась в 35 млн евро, но «МЮ» отвалил за бразильца почти втрое больше.

Можно долго говорить, что англичане просто сжигают деньги, но они могут это делать без особого ущерба для клубной экономики. Контракт с ТВ и другие доходы позволяют не обращать внимания на оверпрайс. Прошлым летом «МЮ» за 85 мультов купил Джейдона Санчо, но в итоге на «Олд Траффорд» из Дортмунда доставили какую-то китайскую версию. Ожидания от приезда Антони, ставшего вторым по стоимости в истории клуба, будут еще выше.

Пока главным бенефициаром этой истории выглядит «Аякс», который два года назад подписал щуплого вингера всего за 15 млн, а теперь впарил его в «МЮ» в 6 раз дороже в лучших традициях главного героя Ди Каприо из «Волка на Уолт Стрит».

Самый неожиданный: Каземиро - из «Реала» в «МЮ»

Полузащитник, 30 лет (€70,65 млн)

У бразильца было все отлично в «Реале», он был важной частью великого треугольника Каземиро-Кроос-Модрич. Полное доверие со стороны тренера, любовь болельщиков и куча титулов. «МЮ» же в последние годы утвердился в статусе самого проблемного топ-клуба. До августа представить Каземиро в «Ман Юнайтед» было сложно даже в футбольном симуляторе, но реальность оказалась круче самых смелых фантазий.

Сам Каземиро объясняет свой выбор желанием нового вызова. Такие слова можно услышать при каждом втором переходе, но в данном случае это похоже на правду. «МЮ» не завалил опорника деньгами - его зарплата не вырастет в разы по сравнению с «Реалом». Доходы Каземиро во многом будут зависеть от выступления команды и индивидуальных показателей. Один из лучших игроков мира на своей позиции действительно способен дать новой команде реальный буст и может серьезно изменить расклады в чемпионской гонке.

Самый долгожданный: Роберт Левандовский - из «Баварии» в «Барселону»

Нападающий, 34 года (€45 млн)

Переезд на «Камп Ноу» главной звезды «Баварии» - еще одна сенсация этого лета. Но если трансфер Каземиро был осуществлен за несколько дней, то путь Левандовского до «Барселоны» оказался куда длиннее. Поляку надоело штамповать мячи в ворота «Кельна» и «Герты», позевывая разбираться с «Боруссией», а в конце сезона получать традиционный чемпионский титул и первое место в таблице бомбардиров. Левандовского можно понять – для игрока его статуса вопрос мотивации далеко не последний.

Правда, заявить о своем желании и осуществить его – не одно и то же. Левандовский объявил боссам «Баварии» неприятную новость в конце сезона, а трансфер в «Барселону» состоялся только спустя полтора месяца. Уговоры и угрозы немецкому гранду не помогли – Роберт был непреклонен. В итоге «Баварии» все же пришлось смириться с неизбежным, а Левандовский смог осуществить свою мечту. В Испании обладатель «Золотой бутсы» двух последних сезонов привычно захватил лидерство в споре бомбардиров уже после трех туров.

Самый звездный: Эрлинг Холанд - из «Боруссии» в «Ман Сити»

Нападающий, 22 года (€60 млн)

В этой номинации мог оказаться Килиан Мбаппе, но француз в последний момент предпочел остаться в Париже. Холанда в Дортмунде ничего не держало, а главный вопрос заключался в том, кого выберет норвежский поставщик голов. До последнего на него претендовал «Реал», но Эрлинг предпочел поработать не с Анчелотти, а с Гвардиолой. Важным фактором стало отсутствие конкуренции на месте центрального нападающего. Сложно понять, как бы делили игровое время и место на поле Холанд с Бензема, в «Сити» же такой проблемы просто нет.

Переход Холанда вызывал немало вопросов в связи с философией Пепа, в схемах которого места классическому форварду находилось далеко не всегда. Первые матчи норвежца в АПЛ эти сомнения развеивают. Долговязый решала отгрузил уже 9 голов в 5 встречах и останавливаться не собирается. Холанд по итогам сезона явно нацелен, если не на «Золотой мяч», то как минимум на «Золотую бутсу».

Самый выгодный: Габриэль Жесус - из «Ман Сити» в «Арсенал»

Нападающий, 25 лет (€52,2 млн)

Классическая ситуация win-win, когда в выигрыше оказываются все стороны. Жесусу после трансфера Холанда места в атаке «Ман Сити» не находилось, да и в прошлом сезоне он не всегда выходил в старте. В итоге бразильца удалось слить в «Арсенал» за сумму лишь немного меньше той, которую пришлось заплатить за Холанда.

Для «канониров» сделка также представляется максимально выгодной – команда Артеты получила отлично адаптированного к АПЛ форварда. Это не кот в мешке вроде Пепе, за которого пришлось выложить 80 млн, а в итоге и четверть этих денег была едва ли отбита. Жесус от этого перехода также должен только выиграть – в «Арсенале» его ждет статус главной звезды, который он уже начинает оправдывать. Новичок выдал очень бодрый старт, оформив 3+3 в 5 победных матчах.

Самый драматичный: Себастьян Аллер - из «Аякса» в «Боруссию»

Нападающий, 28 лет (€31 млн)

Половину суммы за переход Холанда «Боруссия» вложила в главное открытие прошлой Лиги чемпионов. Форвад сборной Кот-д'Ивуара зажигал в составе «Аякса», за который забил 11 голов только в ЛЧ. Переезд в Дортмунд должен был стать новым этапом в его карьере, по своей манере он отлично подходил «Боруссии». 6 июля он заключил четырехлетний контракт, а всего через несколько дней его жизнь перевернулась.

Рак яичка заставил Аллера надолго забыть о футболе. Сам форвард старается не падать духом - на вручении премии по итогам прошлого сезона в Эредивизи рассказал, что процесс лечения проходит хорошо. Нападающий продолжает бороться с болезнью, а «Боруссии» пришлось экстренно искать ему бюджетную замену. Денег на еще одного дорогого форварда у клуба просто не осталось (до этого за 30 млн был куплен Карим Адейеми). В итоге пришлось подписывать 34-летнего Антони Модеста, который в прошлом сезоне забил 20 голов за «Кельн». Пока с результативностью у новых форвардов не очень получается – только 1 гол на двоих в четырех турах.

Самый логичный: Тимо Вернер - из «Челси» в «Лейпциг»

Нападающий, 26 лет (€20 млн)

Немец в «Челси» стал мемом. Над серийным убийцей голевых моментов в Англии не издевался только ленивый, хотя статистика Вернера была вовсе не так плоха. Нападающий оформлял 0,5 результативных действия за матч – 23+21 в 89 играх. Просто под систему Тухеля он вписывался не лучшим образом – обычная история даже для топовых игроков. Его трансфер совсем уж провальным не назовешь в отличие от второго прихода Лукаку.

Возвращение Вернера в «Лейпциг» выглядит абсолютно логичным. Тимо теперь вновь в команде, где его таланты ценятся гораздо выше. Забавно, что немецкий клуб в этот раз заплатил за нападающего даже меньше, чем шесть лет назад, когда забирал его у «Штутгарта» (23 млн). Лучший бомбардир в истории «Лейпцига» уже отметил камбэк хет-триком в Кубке Германии и несколькими результативными действиями в Бундеслиге.

Самый недооцененный: Фабио Карвальо - из «Фулхэма» в «Ливерпуль»

Полузащитник, 19 лет (€5,9 млн)

«Ливерпуль» в этом году потратил внушительные суммы на звезд португальского чемпионата: зимой на «Энфилд» переехал Луис Диас из «Порту» (47 млн), а летом из «Бенфики» пожаловал Дарвин Нуньес (75 млн). Между двух гигантов затесался скромный португальский парнишка из «Фулхэма» Фабио Карвальо, которого купили за совсем смешные для АПЛ деньги.

В прошлом сезоне он настрелял 11 голов в чемпионшипе, но все равно увидеть его в топовом клубе так рано никто не ожидал. Невысокий, но скоростной хавбек отлично подходит под систему Клоппа, где нужно постоянно двигаться и быть готовым обострить ситуацию в любой момент. Тренер аккуратно подводит его к основе, выпуская в концовках встреч. Карвальо уже приносит реальную пользу «Ливерпулю» - успел поучаствовать в унижении «Борнмута» (9:0), а на днях именно он на 98-й минуте принес победу команде в игре с «Ньюкаслом» (2:1). Если так пойдет дальше, у пацана есть все шансы стать главным открытием сезона.

Самый неадекватный: Морган Гиббс-Уайт - из «Вулверхэмптона» в «Ноттингем Форест»

Полузащитник, 22 года (€29,5 млн)

О существовании этого игрока знали люди, глубоко погруженные в английский чемпионат. Гиббс-Уайт не был звездой даже на уровне «Вулверхэмптона», но это не помешало новичку АПЛ вывалить за него очень солидную сумму. С учетом бонусов она может достигнуть 42 млн фунтов.

«Ноттингем Форест» этим летом подписал 20 новичков, а всего на трансферы потратил 161 млн евро – больше «Барселоны», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Баварии». При этом по финансовому «фейр плей» вопросов быть не может: клуб, который поднимается из чемпионшипа в качестве призовых получает солидную сумму, которую «лесники» и пустили на мощный шоппинг.