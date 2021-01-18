Озил наконец ушел из «Арсенала». Он не попал в заявку на сезон, поругался с руководством и получал почти больше всех в АПЛ

Месут уже в Турции и будет играть за «Фенербахче».

Месут уже в Турции и будет играть за «Фенербахче».

Мыльная опера «Арсенала» и Месута Озила наконец-то закончилась — стороны досрочно расторгли соглашение. Хавбек уже подписал контракт с «Фенербахче»

Озил не попал в заявку «Арсенала» на этот сезон, почти не играл в прошлом и при этом получал 350 тысяч фунтов в неделю — больше в АПЛ платят только Обамейангу

— больше в АПЛ платят только Обамейангу Статистика немца за «Арсенал» очень даже внушительная: 254 матча, 44 гола и 77 передач . За лондонцев Месут играл с лета 2013-го

Озил мог стать легендой «Арсенала» еще при Венгере. Но стал мемом

Перед сезоном-2012/13 и по ходу него «Арсенал» провел мощную (для себя, не нужно сравнивать с «Ман Сити» или «Баварией») трансферную кампанию: на Касорлу и Монреаля из «Малаги», Подольски из «Кельна» и Жиру из «Монпелье» потратили почти 60 миллионов евро. Банда собралась яркая, но кроме Кубка Англии серьезно обновленной команде выиграть ничего не удалось. Венгер понял, что следующим летом нужно за те же деньги купить одного, но уже сформировавшегося звездного футболиста. Им стал Месут Озил, который вообще не планировал покидать Мадрид, но поддался на уговоры Арсена и переехал в Лондон. На тот момент это был самый дорогой трансфер «Арсенала» (47 миллионов евро).

Приключения Озила в Англии затянулись на семь лет, но можно ли назвать их успешными? Еще Венгер пробовал немца на разных позициях, однако ни у Арсена, ни у других тренеров не получилось скрыть ключевую слабость Месута — неспособность постоянно работать в высоком темпе. С каждым годом это бесило все больше, а Озил двигался все меньше. Для АПЛ это губительно, хотя просто противоречило природе игрока. Озил любил появиться из неоткуда, взорваться, сделать несколько ключевых передач, повлиять на результат и снова слиться с газоном. Но от него требовали перманентной роли лидера, сопоставимой с его уровнем мастерства. Озил же просто игрок другого склада. Этого не понимали все, включая болельщиков. Фаны моментально включили конвейер по производству мемов, который никак не заглохнет.

Озил провел только один выдающийся сезон за «Арсенал» и почти побил вечный рекорд Анри

Уже в дебютном сезоне Озила критиковали за неспособность брать игру на себя. Немец куда-то испарялся в важных матчах, его игра фатально зависела от настроения, а о лидерских качествах в раздевалке вообще никто не слышал. Нет, бывали исключения, и Месут феерил против грандов (например, вынос «МЮ» в 2015-м, «Челси» в 2016-м или победа над «Баварией» в ЛЧ), но было это не так часто, как того требовали обстоятельства.

Сезон-2015/16 — сильнейший для Озила в «Арсенале». Команда мощно стартовала с победы в Суперкубке Англии (обыграли чемпионский «Челси»), а Месут отдавал голевые практически в каждом матче АПЛ. К Новому году он сделал 16 ассистов в АПЛ, это было невероятно. Многим казалось, что вечный рекорд Анри по голевым передачам за сезон (20) наконец-то падет, но в 2016-м от Озила отвернулась удача. Он работал на команду, делал важные передачи, но в итоге остановился в одном голевом пасе от достижения Тьерри. Уже потом это повторит Фабрегас, зажигая за «Челси», а КДБ и вовсе наберет 20 ассистов, как Анри.

В Лиге чемпионов Озил был не так ярок, но матч с «Баварией» болельщики помнят до сих пор. По итогам сезона фаны признали Месута игроком года в «Арсенале», а китайцы предложили игроку сумасшедший 5-летний контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов евро, но полузащитник отказался. Следующие два сезона одинаково напомнили дебютный по статистике (14 ассистов во всех турнирах) и влиянию на результат. Месут по-прежнему был королем нестабильности, редко выходил из тени, а смена тренера и структуры игры вообще никак на него не повлияли. Скорее, наоборот: Унаи Эмери требовал от игроков единого ртутного ритма, Озил же из него выбивался, поэтому играл еще реже.

Последний год Озил почти не играл. Он поссорился с боссами из-за зарплаты и оказался прав

После ухода Эмери «Арсенал» возглавил Микель Артета. Естественно, новый тренер дает одинаковые шансы проявиться себя всем без исключения футболистам. Но Озил, несмотря на желание выигрывать и побеждать (об этом немец постоянно говорил в интервью), почему-то выпал из поля зрения нового коуча. Однако проблема не в Артете или Озиле. Проблема в руководстве «Арсенала».

Весной, когда пандемия посадила всех по домам и поставила на паузу спортивные турниры, игроков «Арсенала» попросили пойти на понижение зарплат, чтобы не пришлось увольнять сотрудников клуба. Озил потребовал каких-то аргументов и финансовых гарантий, что стафф не уволят. Но их не последовало. Было только честное слово Артеты, на которого надавило руководство. Месут от сокращения отказался, потому что понял: временные сокращения зарплат игроков только сохранят деньги владельца. И понеслась: гнев ТВ-экспертов, журналистов и адский пресс руководства сделали свое дело — Озил перестал попадать в заявку.

А хавбек был прав: несмотря на сокращение зарплат игроков, «Арсенал» уволил около 60 сотрудников, включая маскота Гуннерзавра, который работал в клубе 27 лет (дольше Венгера!). Боссы выставили Артету идиотом, а футболистов — идиотами в квадрате. А что Месут? У него начались административные проблемы, потому что он пошел в отказ и раскусил схему Стэна Кроенке — алчного владельца «Арсенала».

Далее, есть устойчивое мнение и нет причин ему не верить, Озила абсолютно сознательно не включили в заявку на сезон. Артета, наверное, мог бы заступиться, но Микель не имеет менеджерских полномочий: формированием состава занимаются другие люди + у Артеты не все гладко с результатом, и ссорится с боссами вообще не время.

Озил продолжал болеть за клуб в твиттере, отказался от £7 млн и уехал в Турцию

Озил долго был самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. В «Арсенале» он получал 350 тысяч фунтов в неделю. Совсем недавно его обошел Обамейанг, который благодаря новому контракту улучшил недельную зарплату с 200 до 375 тысяч фунтов. Озилу всегда прилетало за то, что он не отрабатывает свои деньги. Но разве зарплата футболиста — это его проблема? Продление соглашения с Месутом неоднозначно встретили практически все болельщики. Да еще и на таких условиях. Возможно, он сам был удивлен новому контракту.

В итоге больше года Озил уворачивался от постоянного хейта, исправно тренировался и поддерживал «Арсенал» в твиттере или на стадионе. Вариант с «Фенербахче» существовал еще летом, но созрел Месут только сейчас. Он даже отказался от 7 миллионов фунтов в пользу освобождения из лондонского плена. У многих сложилось мнение, что Озилу по кайфу просто тренироваться и получать за это бешеные деньги, но, как показывает практика, все совсем наоборот. Теперь Месут будет играть. Да, за «Фенербахче», но какая разница?

История Озила и «Арсенала» — грусть, в ней проиграли все:

Клуб — потому что сохранил игрока с неясными перспективами, приумножив его зарплату.

Команда — потому что Озил (в какой бы форме он ни был) добавил бы креатива и тактического разнообразия.

Игрок — потому что потерял время, стал объектом хейта и ушел из клуба под давлением.

Болельщики — потому что стали свидетелями этого цирка.

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