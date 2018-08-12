«Севилья» – «Барселона». Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Игра проходит в Танжере (Марокко) на стадионе «Стад де Танжер».
- «Барселона» – действующий чемпион Испании и обладатель национального кубка.
- В финале Кубка Испании команда Эрнесто Вальверде разгромила «Севилью» со счётом 5:0.
- Традиционно Суперкубок Испании проводился в два матча – по одному на поле каждой команды.
- Но в нынешнем сезоне было принято решение определить победителя в одной игре на нейтральном стадионе.
Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Рафинья, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Дембеле.
Стартовый состав «Севильи»: Ваклик, Меркадо, Гомес, Кьер, Эскудеро, Меса, Банега, Васкес, Навас, Сарабия, Муриэль.
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Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru