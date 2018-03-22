«Реал Сосьедад» действительно рассматривает Карпина. Но он не основной кандидат

Валерий Карпин может вернуться в Сан-Себастьян.

На днях испанское издание Dario Gol сообщило, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Реал Сосьедад». Не бомба, конечно, земля-то слухами полнится, но, по меньшей мере, любопытно. Поэтому корреспондент «Матч ТВ» по факту прочтения новости обратился за разъяснениями к своему старому товарищу из самой авторитетной испанской спортивной газеты Marca – Хайме Ринкону. Утром последовало опровержение от самого клуба, и тема затихла. А сегодня Хайме вышел на связь и оказалось, что Карпин – спортивный директор баскского клуба – это совсем не бред, пользуясь терминологией самого тренера.

- Могу подтвердить. У «Сосьедада» три реальных кандидата: спортивный директор «Эйбара» Фран Гарагарса, второй Иньиго Идиакес – баск, много лет отыгравший в Сан-Себастьяне и прекрасно знакомый с ситуацией внутри и вокруг клуба. А третий – как раз Карпин, который по-прежнему пользуется большой любовью и уважением болельщиков.

- Им не важно, что, работая в Испании главным тренером «Мальорки», успеха Карпин не добился?

- Все об этом помнят, но для «Сосьедада» главная цель – найти человека, который знает особенности клуба и как работать на посту спортивного директора. Этим качествам Карпин соответствует. И в этом его преимущество, допустим, над Идиакесом, который подобного опыта не имеет.

- А в сравнении с Гарагарсой?

- Гарагарса хорошо зарекомендовал себя на посту спортивного директора «Эйбара», но не играл за «Реал», как Карпин. Валерий считается легендой клуба. С его именем связан один из успешных периодов команды в современной истории. Все помнят, насколько велика была роль Карпина в тот момент. Болельщики очень его любят.

- Есть байка, что его чуть ли не в баски приняли, когда он спел в телеэфире песню на местном языке.

- Не знаю, считают ли они его баском, но воспринимают точно, как своего. Он принес болельщикам очень много счастья.

- И, каковы, по-вашему, шансы Карпина вернуться в свой бывший клуб?

- Я думаю, что он все-таки не главный кандидат. Все знают, что Карпин – сильная личность, но все-таки годы вне испанского футбола наверняка будут приняты руководством во внимание. Все-таки его знание местного рынка уступает конкурентам. Тот же Гарагарса в последние годы не раз демонстрировал свое умение покупать хороших игроков за совсем небольшие деньги.

Фото: Ross Kinnaird / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ПФК «Арсенал» Тула