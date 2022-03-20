«Реал» — «Барселона»: Прервет ли Хави каталонскую серию унижений? Онлайн

Первое класико в Ла Лиге в качестве главного тренера «Барсы».

Первое класико в Ла Лиге в качестве главного тренера «Барсы».

«Реал» на своем поле принимает «Барселону» в центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги Matchtv.ru будет следить за игрой в формате текстовой трансляции.

на своем поле принимает в центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги Matchtv.ru будет следить за игрой в формате текстовой трансляции. Это уже третья встреча команд в сезоне. В октябре «Барса» под руководством Роналда Кумана уступила на своем счете 1:2, а в январе уже с главным тренером Хави проиграли в полуфинале Суперкубка Испании — 2:3

Вообще за «Реалом» остались пять последних класико. В последний раз «Барса» сумела победить главного конкурента три года назад

«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. «Барса» идет четвертой с отставанием в 15 очков

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1-й тайм

1 минута. Главный арбитр Хуан Мартинес дает стартовый свисток.

22:40 Хави перед игрой: «Это отличный шанс доказать, что наша команда в отличном состоянии. Если нужно назвать фаворита, то это «Реал», который играет дома и лидирует в чемпионате.

Анчелотти: «Думаю, мы в состоянии выиграть класико и без Бензема. Он – важная часть команды, но в ближайшей игре его обязанности должны взять на себя другие игроки.

22:25 На этой неделе «Барса» провела ответный матч против «Галатасарая» в Турции: пройти в четвертьфинал Лиги Европы удалось с трудом – 2:1. На отдых было всего два дня, плюс перелет из Стамбула в Барселону, а потом выезд в Мадрид. У команды Карло Анчелотти время на подготовку было явно больше.

22:10 В марте уже состоялось одно класико – в женской лиге. «Барса» размазала «Реал» со счетом 5:0 и гарантировала себе чемпионство. Разница мячей у победителей невероятная 136:6. Мужской команде даже в лучшие годы о таком не мечталось.

21:55 Составы уже известны: Карим Бензема все-таки не сыграет из-за травмы. У «Барсы» тоже хватает потерь – Дест, Умтити, Фати, Серхио Роберто

21:45 Всем привет! Через час с небольшим стартует главное футбольное событие этих выходных – 249-е в истории класико. Рвущийся к чемпионству «Реал» примет на своем поле ожившую при Хави «Барселону».

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — начало в 23:00

«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Винисиус, Кроос, Модрич, Валверде, Родриго

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Бускетс, Педри, Ф.Де Йонг, Ф.Торрес, Дембеле, Обамеянг

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