Похвала Ковальчука, солидарность Дешама и бенефис Забиваки

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, что происходило вокруг встречи Россия - Франция на арене «Санкт-Петербург».

К началу успели не все

Питерский болельщик уже привык, что на арену «Санкт-Петербург» лучше приходить заранее. И досмотр спокойно пройдешь, и на Фан-променаде успеешь развлечься, и к началу игры не опоздаешь. Но на матче сборных России и Франции все оказалось не совсем так. Несмотря на информацию о 50 000 проданных билетах, к стартовому свистку на трибунах было примерно тысяч тридцать зрителей. И довольно приличные очереди на пунктах досмотра. Правда, к 25-й минуте арена все же заполнилась – в итоге на ней оказалось 51 165 человек.

– Есть несколько причин, почему не все успели к началу, – пояснил нам в перерыве директор по инфраструктуре ФК «Зенит» Владимир Литвинов. – Этот матч приравнивается к тестовым в рамках подготовки к ЧМ-2018. Регулирование потоков зрителей на стадион проводилось волонтерами локального оргкомитета ЧМ-2018, который также тестировал клиентские сервисы. А досмотр осуществлялся полицейскими-крусантами. Делали они это очень качественно, но скорость прохождения контроля увеличивалась. Все это в совокупности и привело к тому, что треть зрителей зашла на стадион после начала матча.

Кроме того, по словам Литвинова, не стоит забывать: игра проходила в будний день и назначена была на максимально раннее время, в том числе с учетом интересов французского телевидения. Народ же после работы шел с сумками, рюкзаками, ноутбуками и так далее. Все это надо было проверять, досматривать, включать…

– Качественный досмотр очень важен в нынешнее неспокойное время, – подчеркнул Литвинов. И тут же заверил: – 7 апреля на матче «Зенит» – «Краснодар» подобной ситуации не возникнет. В ФК «Зенит» система пропуска болельщиков на арену «Санкт-Петербург» отработана, весь персонал качественно подготовлен. Все будет как обычно, в штатном режиме.

Сплошные Забиваки

Тем, кто все же пришел на матч Россия – Франция заранее, все внутри арены напоминало о том, что чемпионат мира уже не то что не за горами, а где-то совсем рядом. В том числе – и с Петербургом. На большом табло даже включили обратный отсчет времени до первого питерского матча ЧМ-2018. Причем прямо на глазах публики 80 суток до встречи № 4 Иран – Марокко превратились в цифры: 79 (дней), 23 (часа), 59 (минут), 59 (секунд) и т. д.

Главным же героем на стадионе, пока команды не вышли на поле, стал талисман чемпионата мира Забивака. Во-первых, его можно было купить в виде небольшой мягкой игрушки по сходной цене в 800 рублей.

Во-вторых, с большим и живым волчонком-маскотом предлагали сфотографироваться. И это уже совершенно бесплатно. Неудивительно, что к нему выросла целая очередь из желающих. Как детей, так и взрослых.

И наконец, корреспондент «Матч ТВ» встретил нескольких болельщиков, которые заранее купили специальные шапки, благодаря которым сами превратились в Забивак.

Дешам выразил соболезнование Кемерово

Что касается предматчевых разговоров и прогнозов, то среди болельщиков сквозил сдержанный оптимизм.

– Ставь на наших, – советовал, в частности, один молодой человек другому, шею которого украшал зенитовский шарф, а в руках был российский флаг.

– Так ведь проиграют…

– Может быть, конечно. Но готов поспорить, что забьют. Два!

На том друзья и порешили. И были в своих ожиданиях далеко не одиноки – очень многие из заходивших на центральный сектор считали так же. Слишком уж памятна была петербуржцам осенняя встреча Россия – Испания, закончившаяся фееричными 3:3. Да и вообще, на берегах Невы сборная проигрывала крайне редко. Вот город и верил, что сможет помочь ей и на этот раз.

Более того, принялся шумно поддерживать команду уже на построении. Правда, было отдано должное и французам, которые оделись таким образом, что их шеренга отображала цвета национального флага. Да и «Марсельезу» человек 50 французских болельщиков спели весьма вдохновенно и дружно.

Но в какой-то момент, пока еще не началась игра, на арене стало так тихо, что было слышно только шум ветра за закрытой крышей.

Это зрители и обе команды почтили минутой молчания память погибших и пострадавших в кемеровской трагедии. И хотя сборная Франции вышла на поле без траурных повязок, уже после игры Дидье Дешам не стал уходить от траурной темы.

– Не я принимал решение в данном случае, – заявил главный тренер «трехцветных». – В пятницу во Франции случился теракт, и повязки были только на рукавах нашей команды, а у соперников их не было. Но солидарность не в этом выражается. Мы всем сердцем соболезнуем погибшим и пострадавшим в Кемерово, тем более среди них оказалось много детей. И повторю еще раз – решение принимали другие.

Ковальчук: «Ребята старались»

Не сказать, что во время матча публика поддерживала сборную России, не умолкая. Но включалась в игру постоянно! А на 16-й минуте, когда подопечные Станислава Черчесова чуть не забили, трибуны и вовсе «взорвалась». Позже реакция была такой же и на спасения Лунева, и уж тем более на гол Смолова. Стоило же наступить относительной тишине, как какой-нибудь сектор начинал скандировать: «Россия! Россия!», и клич тут же подхватывал весь стадион.

И хотя домой народ уходил с куда более сдержанным настроением, но и уныния не наблюдалось – игра понравилась.

В том числе и олимпийскому чемпиону Пхенчхана Илье Ковальчуку, который пришел на матч со всей семьей.

– Наши ребята – молодцы, старались! А результат… Будет и на нашей улице праздник, – перекинулся Ковальчук парой слов с корреспондентом «Матч ТВ».

Кстати, один из лидеров хоккейного СКА не так давно признался, что очень любит футбол и постарается посетить как можно большее количество матчей домашнего ЧМ. Причем в разных городах.

Денисова и Игнашевича на чемпионате мира не будет

Что касается наставника сборной России Станислава Черчесова, то на послематчевой пресс-конференции он был довольно спокоен, хотя несколько раз позволил себе отойти от протокола. Например, когда попросил пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова «все записывать и все потом показывать», чтобы не искажались слова главного тренера.

Поводом же для этого послужил вопрос относительно возвращения в центр обороны Сергея Игнашевича.

– Он точно закончил выступления, – заявил Черчесов, после чего рассказал о том, что когда он только принял сборную, у него с Игнашевичем состоялся разговор.

– Мы посидели, покушали, он за меня заплатил, – заставил улыбнуться журналистов Станислав Саламович. Но тут же призвал: – Давайте, может, все-таки вперед смотреть!

Гораздо менее веселой получилась тема Игоря Денисова.

– Вы не вызываете Денисова из-за личного конфликта? – спросили у главного тренера сборной.

– Не понимаю, о чем вы говорите, – последовал ответ.

Тогда вопрос сформулировали по-другому:

– Почему вы не вызываете Денисова?

– Я главный тренер, и я так решил. Я делаю так, как считаю нужным.

Несмотря ни на что, проводили Черчесова тепло. Возможно, еще и потому, что уже по окончании пресс-конфренции он по собственной инициативе поблагодарил питерских болельщиков за поддержку.фото:1 главка - вдруг где-то есть вчерашние очереди на арену Санкт_Петербург2 главка: пришлю забиваку и болельбщика4 главка Черчесов на пресс-конференции или дЕНИСОВ ИЛИ если есть Черчесов с Игнашевичем

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Циммерман