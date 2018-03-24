Избил подружку и не смог получить испанский паспорт. Трое неожиданных новичков сборной Франции

Люка Эрнандес: Мадрид, натурализация

Когда Люка Эрнандес приезжал в молодежную сборную Франции, партнеры звали его «Лукас», на испанский манер. Люка родился в Марселе, где играл в футбол его отец Жан-Франсуа, но в раннем детстве его вместе с новорожденным братом Тео увезли в Мадрид. И до того, как они выросли в одаренных защитников и начали вызывать интерес у тренеров юниорских сборных Франции, на родину они попадали редко: только когда их дедушка по материнской линии забирал их к себе в деревню порыбачить.

Люка и Тео – воспитанники академии «Атлетико». Но младший, Тео, через аренду в «Алавесе» и гол «Барселоне» в прошлогоднем финале Кубка Короля стал футболистом мадридского «Реала». А старший, 22-летний Люка, заиграл у Диего Симеоне и поджимает в основном составе одновременно нескольких матерых защитников: уругвайца Година в центре и бразильца Фелипе слева. Люка – универсал, способный играть в обороне на двух позициях.

При блестящих клубных перспективах в Мадриде у братьев не слишком ладятся отношения с французскими сборными. Тео в прошлом году проигнорировал вызов в молодежку и в тот же день запостил фотографии из отпуска в Марбелье. А Люка до последних дней ждал вызова из сборной Испании. «Испания дала мне все, буду рад, если натурализация вскоре состоится. Я себя считаю испанцем. По-испански говорю лучше, чем по-французски», - говорил Эрнандес в интервью испанскому телевидению еще 3 марта. Главный тренер испанцев Хулен Лопетеги ведет его уже несколько лет, а бумагами по натурализации лично занимается технический директор федерации, в прошлом выдающийся защитник Фернандо Йерро.

Но Дидье Дешам получил шанс переиграть их всех. 7 марта испанский суд запросил для Люка год тюрьмы. Это развитие одной странной истории: в прошлом году Эрнандес подрался со своей подружкой и был обязан судом в течение полугода не приближаться к ней ближе, чем на 500 м. Но еще до окончания этого срока они снова попали в поле зрения полиции вместе и были задержаны. Нарушение закона затрудняет получение испанского паспорта, на который Люка, проживший более 10 лет в стране, имеет виды. Стало ясно, что паспорт Испании он получит не раньше сентября, то есть не сможет выступить за страну своего проживания на летнем чемпионате мира в России. И 10 марта Дешам лично позвонил Эрнандесу. Французский тренер повел себя осторожно, не потребовал о футболиста немедленного ответа, а предложил до 13 марта подумать. Параллельно одноклубника обрабатывал Антуан Гризманн. Через три дня Люка созрел для вызова на сбор в Клерфонтен, и с тех пор во всех интервью Эрнандес – первейший французский патриот. Хотя шансов выступать за Испанию он не лишится до тех пор, пока не проведет в составе сборной Франции хотя бы один официальный матч.

Виссам Бен Йеддер: футзал, голы на «Олд Траффорд»

Вечером 13 октября в тоннеле «Олд Траффорд» Поль Погба, который только что вылетел из Лиги чемпионов вместе со своим «Манчестер Юнайтед», признавал поражение перед крошечным нападающим «Севильи» Виссамом Бен Йеддером: «Ты слишком сильный! Ты нас убил!» Бен Йеддер вышел на замену и забил два мяча в течение четырех минут. Это были его седьмой и восьмой голы в основном турнире Лиги чемпионов – повторение рекорда для французских бомбардиров в этом турнире, установленного в сезоне 2001-2002 Давидом Трезеге. Еще два Бен Йеддер забил турецкому «Истанбулу» в августовской квалификации. В этом сезоне у него лучшая среди французских нападающих статистика: один гол каждые 115 минут.

27-летний центральный нападающий нестандартных габаритов (170 см) начинал в футзале, до переезда в Испанию три сезона подряд забивал больше десяти мячей за «Тулузу», но вызов в сборную получил впервые. Нужно уточнить: во французскую первую сборную. За молодежную он играл вместе с Гризманном и Янном Мвила, и именно в этой компании поучаствовал в памятной самоволке в ноябре 2012-го. Тогда пятеро заскучавших французов после первого стыкового матча с норвежцами в отборе на Евро-2013 поймали в Гавре такси и ночью рванули в Париж на дискотеку. Тренер и персонал сборной, возможно, ничего бы и не узнали, если бы не соцсети. Ответный матч французская молодежка проиграла 3:5, и беглецы получили разные по продолжительности сроки отстранения от сборной. Мвила был зачинщиком и получил полтора года, из-за которых проехал мимо чемпионата мира-2014, Бен Йеддер был дисквалифицирован на 13 месяцев, а фактически – на эти пять с лишним лет. В это время его беспокоили только из сборной Туниса, с родины предков. Последний звонок из Африки поступил буквально две недели назад, и Дешам поспешил действовать.

Бенжамен Павар: французский Беккенбауэр, «сомбреро»

Газета «Штутгартер Нахрихтен» описывала игру 20-летнего защитника из Франции так: «Он действует вызывающе, как будто мечтает о роли в ремейке фильма «Мистер Крутой». Действительно, Бенжамен Павар играл так, как не принято играть в обороне в принципе: раздавал пижонские передачи «шведками» и обыгрывал соперников, используя рискованный финт «сомбреро» - перебрасывая мяч у них над головой. Но «Штутгарт» шел вверх из второй бундеслиги в первую, а Павар был хорош в защите.

Он универсал: готов и к схеме с тремя центральными защитниками, и к построению в два, причем, может занять место как в центре, так и на правом фланге. А в матче против «Аугсбурга» вышел в позиции опорного полузащитника и пробежал по полю больше 12 км. Бенжамен Павар совершил в этом сезоне уже 75 перехватов мяча – он лучший по этому показателю игрок Бундеслиги.

Одноклубник по «Штутгарту» Марио Гомес почему-то прозвал его Лилианом Тюрамом. Французу такое прозвище не слишком понятно, образцами игры для него служат Матс Хуммельс и Серхио Рамос, причем последний – еще севильского образца, когда играл на фланге обороны. А массажист «Штутгарта» сравнивает 186-сантиметрового кудрявого Павара с молодым Беккенбауэром. Тот был защитником, которого часто видели впереди, а этот готов стать кем угодно, лишь бы взяли на чемпионат мира: «В Россию я готов поехать даже третьим вратарем».

Фото: globallookpress.com