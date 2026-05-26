«Сделали правильный выбор, пригласив Евсеева». Интервью гендиректора «Динамо» Мх Газизова

Шамиль Газизов подвел итоги сезона для «Динамо» из Махачкалы.

Махачкалинское «Динамо» свой второй сезон в Российской премьер-лиге завершило в зоне стыков и по итогам двухматчевого противостояния с «Уралом» (1:0, 2:0) сохранило прописку в элитном футбольном дивизионе.

В интервью «Матч ТВ» генеральный директор клуба Шамиль Газизов рассказал, что команда была сильнее «Урала», отметил уверенность форварда Гамида Агаларова, забившего важный пенальти паненкой, поделился планами на трансферную кампанию, выразил надежду на увеличение бюджета и назвал правильным решением приглашение Вадима Евсеева на должность главного тренера команды.

— Что чувствовали на следующий день после заключительного матча, по итогам которого «Динамо» осталось в РПЛ?

— Опустошение. Приятно, что мы остались в премьер-лиге, Дагестан обязан там быть и достоин этого. Хорошо, что все так закончилось.

В моем понимании, мы были сильнее соперника. «Урал» — серьезная команда и по составу, и по менеджменту, мощнейшая организация. Тем приятнее, что мы не дали никаких поводов усомниться, что мы сильнее.

— Вы после игры тепло пообщались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. О чем говорили?

— Прекрасно понимаю его состояние после финального свистка. Сказал ему, что это футбол. Он и сам все это понимает. Для меня Григорий Викторович близкий человек, хорошо к нему отношусь, но в стыковых матчах победитель мог быть только один.

— На удивление, он был достаточно спокоен.

— Наверное, все понимал, видел картинку этих двух игр.

— Как удалось собрать на стадионе почти 11 тысяч зрителей? Учитывая, что одновременно с футбольным матчем в Каспийске проходил турнир по вольной борьбе.

— Большое спасибо болельщикам за поддержку! Атмосфера на стадионе была хорошая, зрители гнали нас вперед.

Действительно, в субботу в Каспийске был большой праздник спорта. Побед добились и «Динамо», и сборная Дагестана, выигравшая «Кубок Дружбы» у сборной Северной Осетии. Борцы большие молодцы, настоящие гиганты, этот вид спорта очень популярен в республике. А футбол, наверное, рядом с ним по вовлеченности жителей.

— Гамид Агаларов исполнил пенальти паненкой. Что подумали после гола?

— Это говорит о его уверенности. Гамид опытный футболист, понимал, что происходит. Надо иметь дух, чтобы так пробить, и этот дух у Агаларова есть. В самом начале матча он тоже пытался так пробить. А на пенальти... Видимо, решил довершить начатое (смеется). Получилось эффектно, ничего не скажешь. И вот такая уверенность Гамида передалась всей команде.

***

— До сих пор нет заключения экспертно-судейской комиссии РФС по голу-фантому в первом матче.

— Для нас и наших болельщиков это гол. Ни один повтор не доказывает, что мяч не пересек линию ворот. Если бы этот гол не засчитали, уже с нашей стороны было бы недовольство.

— «Урал» за два матча почти ничего не создал. Уровень вашей команды сказался?

— Сложно сравнивать. На данный момент мы были сильнее, это факт. При том, что график у нас было посложнее. Нам в стыки нужно было еще попасть, находились на непростом эмоциональном уровне после ничьей со «Спартаком», были серьезно выхолощены.

— Что нужно было сделать, чтобы не доводить до стыков?

— Надо было выигрывать матчи, где мы вели в счете. Но эти игры заканчивали вничью, теряли важные очки. Какие-то матчи нам не удались. Тренерскому штабу и команде есть о чем подумать. И нам нужна более мощная скамейка запасных, чтобы была возможность усиливать игру. Здесь нам предстоит серьезно поработать.

***

— Трансферная кампания началась?

— Список игроков, по которым работаем, у нас есть. Сейчас начинается самый сложный период — переговоры, поиск вариантов, которые мы можем себе позволить, пойдут ли к нам футболисты. Здесь важна и работа тренерского штаба, они тоже должны понимать, подходит команде потенциальный новичок или нет.

— Сколько новичков нужно «Динамо»?

— Если назову какое-то конкретное число, то поставлю определенную планку. Скажу так: в свете меняющегося лимита нам нужны в том числе и российские футболисты, плюс в Дагестане есть ребята хорошего уровня, которых можно подтягивать к команде. Не факт, что они прямо сейчас готовы играть в стартовом составе, но многие из них со временем могут вырасти в качественных футболистов.

— Изменений требуют все линии, кроме вратарской?

— Почему? Вратарскую бригаду тоже могут коснуться изменения. Никита Карабашев, Тимур Магомедов и Давид Волк хорошего уровня вратари, и держать их вместе сложно. Возможно, кого-то придется отпустить, потому что ребята хотят играть на постоянной основе. Есть еще молодой Зайнудин Зайнудинов. Так что надо думать.

— Кто точно уходит из «Динамо»?

— С ребятами, у кого завершаются контракты, мы будем разговаривать. Мы заранее с ними договорились, что вступим в переговоры по окончании заключительного матча сезона.

— Интерес от других клубов к футболистам команды есть?

— По некоторым есть предложения. Но фамилий назвать не могу.

— Один из лучших игроков сезона — Хуссем Мрезиг. По нему обращались?

— Скажу так: у него действующий контракт. Понятно, что лидеры команды будут интересны всем, плюс они довольно-таки молодые ребята, их прогресс за последний год очевиден. Но мы не ставим задачу во чтобы то ни стало кого-то продать.

Сезон мы заканчиваем с хорошими финансовыми показателями, без долгов. За счет продаж Эгаша Касинтуры и Валентина Пальцева мы выровняли ситуацию.

***

— Каким будет бюджет «Динамо» на новый сезон?

— Мы работаем над этим. Если будем ставить определенные цели, он должен быть выше. Не скажу, что текущий бюджет клуба маленький — он небольшой, но достойный. И с ним можно показывать результаты, но они будут примерно такого уровня, который есть на сегодняшний день. Либо переходные матчи, либо чуть выше, как это было год назад.

— Чтобы оказаться выше в таблице, нужно больше денег?

— Конечно. Качественный скачок, пусть он и будет не слишком большим, необходим.

— Это «Динамо» способно оказаться в десятке?

— При таком формате к десятому-одиннадцатому месту подходить можно. При определенной ситуации возможно и выше забраться.

— Что за определенные ситуации?

— Меньше судейских ошибок, чуточку везения в матчах. На сегодня мы заслужили то, что заслужили. И с честью вышли из сложного положения.

— Выходит, с приглашением опытного Вадима Евсеева угадали.

— Да, сделали правильный выбор. Все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Команда стала чуть по-другому играть, некоторые ребята раскрылись с новой стороны. Но надо признать, что и Хасанби Эдуардович Биджиев проделал большую работу. Поэтому хочу поблагодарить его за время, проведенное в «Динамо». Это прекрасный тренер и человек.

— Евсеев остается главным тренером «Динамо»?

— Да, у него это прописано в контракте.

— Судейство… На каком уровне оно сегодня?

— Тяжело давать оценку. Мне кажется, что в этом сезоне наша команда чуть-чуть пострадала в каких-то моментах. Если говорить обо всей лиге, видно, что идет омоложение судейского состава. Приходят новые ребята, специалисты. Надеюсь на улучшение, верю, что все должно получиться и судейство станет лучше.

— Для вас лично этот сезон один из самых тяжелых?

— Самый тяжелый сезон был, когда я вылетел с «Уфой» из премьер-лиги. Это был сумасшедший путь вниз. Так что лучше попадание в стыки больше не повторять.

— Какие планы у команды на летние сборы?

— 20 июня собираемся в Москве, проходим медицинское обследование, а уже 22-го числа заезжаем на два сбора в Репино. Заключительный этап подготовки проведем дома.

Надеюсь, за межсезонье болельщики не успеют соскучиться по футболу. Они — самое главное, что есть у клуба. Даже в выездных играх при их поддержке мы чувствовали себя комфортно, слышали их горячие голоса. Также хотел сказать большое спасибо Сергею Алимовичу Меликову (бывший глава Республики Дагестан — прим. "Матч ТВ"), он был с нами до конца, его энергия и поддержка тоже нам помогли.

Благодарю Магомеда Омаровича Багаудинова, он совсем недавно пришел в клуб и с честью выдержал эту историю, как руководитель клуба в сложной ситуации повел себя абсолютно профессионально. Мы чувствуем поддержку всего Дагестана, врио главы республики Федора Вячеславовича Щукина, председателя правительства Магомеда Исрафиловича Рамазанова. Они были на решающих матчах со «Спартаком», с «Уралом». Их внимание к «Динамо» дает импульс развиваться дальше, и в будущее мы смотрим с большим оптимизмом.