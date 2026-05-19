«Тут чемпионскому кубку самое место». Как в Санкт-Петербурге прошел парад в честь «Зенита»

Репортаж корреспондентов «Матч ТВ» о том, как «Зенит» возвращался домой из Ростова-на-Дону и как чемпионов встретили в Санкт-Петербурге.

Соболев и чемпионский трофей

Отмечать 11-е российское чемпионство вместе с болельщиками «Зенит», по сути, начал еще в Ростове-на-Дону. Благо на игру 30-го тура МИР РПЛ против «Ростова» (1:0) их приехало больше тысячи. После церемонии награждения на «Ростов Арене» многие решили лично посадить команду в автобус с чемпионским кубком. Куда его, к слову, заносил автор единственного в матче гола и лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне Александр Соболев. Выйдя из раздевалки с кубком, в салон автобуса он попал далеко не сразу — несколько минут ушло на то, чтобы сфотографироваться со всеми желающими.

Впрочем, спустя еще полчаса гораздо труднее оказалось выбраться из автобуса и попасть в свои номера в отеле. Причем не только Соболеву (опять же с кубком в руках), но и всей команде. Именно у гостиницы чемпионов поджидала основная часть петербургских болельщиков, успевших добраться туда с «Ростов Арены» раньше футболистов и тренеров. В итоге от входа до лифтов чемпионы добирались чуть ли не дольше, чем со стадиона: поздравления, совместные фото, автографы — на всем, что попадалось. Последними прошли Сергей Семак и Соболев. Кубок из рук он так ни разу не выпустил.

От Дона до Невы через Краснодар

Домой «Зенит» отправлялся следующим утром. Сначала — автобус из Ростова-на-Дону до Краснодара, оттуда — самолет в Санкт-Петербург.

На трапе «Зениту» повесили еще один комплект золотых медалей. Шоколадных — так команду поздравил экипаж чемпионского рейса. При этом он хоть и длился больше четырех часов, но как пролетело это время пассажиры, похоже, вообще не заметили. Для начала они принялись брать автографы друг у друга на тех футболках, в которых стали чемпионами. Все и у всех. С этой задачей быстрее остальных справились Соболев и Андрей Мостовой, которые объединили усилия и работали в паре весьма слаженно.

А потом начался карнавал, тон которому задал Густаво Мантуан, непонятно где добывший синий парик.

Дальше пошло-поехало: музыка, танцы, общение. В какой-то момент по салону волной пошел чемпионский кубок. И так — все четыре с половиной часа полета.

Остановку самолета у терминала в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге все, кто был на борту, не сговариваясь, встретили аплодисментами и хоровым «Оле-оле-оле!» При этом команда уже была в золотых футболках и сгорала от нетерпения — скорее бы подали трап.

От Пулково до Невского

Из-за непростой дорожной логистики в Санкт-Петербурге чемпионы приземлись часа на полтора позже изначального расчетного времени. Но болельщики, собравшиеся встречать команду в «Пулково» к 18:00 и остававшиеся там до 19:30, не скучали. Обсуждали матч с «Ростовом» и во многом невероятный сезон, разминались кричалками.

В какой-то момент главная в этот вечер — «Чемпионы! Чемпионы!» — начала звучать по обе стороны выхода из аэровокзала: болельщики увидели команду через стеклянные двери, команда — болельщиков, и петь начали по обе их стороны.

Ну, а чемпионский кубок в руках команды уже по выходу из терминала петербуржцы, конечно же, встретили ревом. После чего, исполнив вместе с «сине-бело-голубыми» песню «В «Зените» группы «Ленинград», посадили команду на золотой открытый двухэтажный автобус. Тот, в свою очередь, взял курс в центр города. Причем в общем трафике вместе с обычным транспортом на дорогах Санкт-Петербурга, что сразу внесло в чемпионский парад свою изюминку.

Водители и пешеходы не сразу понимали, что двигаются по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту вместе с командой или навстречу ей. А когда убеждались в этом, начинали выхватывать из карманов телефоны, кричать, сигналить. Вопреки всем правилам больше усердствовали водители городских автобусов. Пассажиры явно были не против.

Другое дело, что в эти моменты чемпионы норовили потерять Соболева, Мостового и Вильмара Барриоса, которые решили забраться выше всех, но при этом рисковали задеть головами дорожные знаки или виадуки. Благо спасала реакция и никто не пострадал.

Чем ближе к центру, тем людей становилось больше, а скорость потока меньше. Тут-то в дело и пошло шампанское, которым игроки «Зенита» принялись обливать горожан.

Потерянный кубок

Конечным пунктом чемпионского парада стала пешеходная Малая Конюшенная улица в самом центре города рядом с Невским проспектом. Здесь команду встречали сотни болельщиков и Николай Васильевич Гоголь, на шее которого каким-то то образом появился зенитовский шарф. Впрочем, этот сюрприз оказался не единственным. Началось с шапок-ушанок, в которых под рев болельщиков команда появилась на сцене.

— Мы вернули чемпионский кубок в родной город, и тут ему самое место, — объявил Семак.

— Кто чемпионы? — Мы чемпионы! — эту любимую Питером перекличку уже сорванным голосом затеял председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Другое дело, что кубка на сцене при этом не было. Равно как и Михаила Кержакова. Оба появились одновременно и в довольно неожиданном месте — в окне верхнего этажа соседнего со сценой здания на Малой Конюшенной.

— Вы — наша душа, — чуть позже, когда команда в полном составе и снова с кубком оказались вместе на сцене, обратился к болельщикам Александр Ерохин, чьи имя и фамилию еще долго потом скандировали.

— Зенит» — чемпион! — и новый взрыв оваций после слов на русском языке капитана петербуржцев Дугласа Сантоса.

Когда после этого команда вместе с болельщиками дружно спела «Город над волной Невой, где болеют за «Зенит» родной», казалось, что на этом праздник и закончится. Но нет.

— Ребята, не уходите! Давайте ещё «зарядим», — донеслось «из зала», когда команда уже было потянулась со сцены на выход. И она вернулась, чтобы вместе с болельщиками и фанатами зарядить «Это стольный град, это лучший клуб». И, как апогей чемпионского парада, — «Оп, давай, давай». При этом последним со сцены с кубком в руках ушел Соболев.

Впрочем, и на этом, по большому счету, праздник не закончился. По городу до ночи гуляли люди в форме «Зенита» с сине-бело-голубыми шарфами на шее, а до утра о чемпионстве команды им напоминала телебашня на Петроградке, окрасившаяся в те же цвета.