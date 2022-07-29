ЦСКА мощно вошел в сезон, а теперь еще активничает на трансферном рынке: два новичка за один день плюс еще пара на подходе

В проекте Владимира Федотова новые пазлы.

В проекте Владимира Федотова новые пазлы.

Перед стартом сезона кадровая ситуация в ЦСКА была пугающей. Массовый исход игроков по окончании сезона оставлял новому главному тренеру минимум пространства для маневра: если на стартовый состав игроки еще набирались, то к качеству скамейки оставались вопросы. Новичок в команде был только один — крайний защитник Милан Гайич, призванный заменить прервавшего карьеру Фернандеса. Несмотря на кадровый голод, команда Федотова мощно вошла в сезон, оформив две победы с общим счетом 5:0. Слухов вокруг ЦСКА в последние недели хватало, конкретика же появилась только сейчас. Клуб уже подтвердил переход двух полузащитников: серба Саши Зделара и чилийца Виктора Мендеса. В ближайшее время ожидается подписание еще двух игроков.

Зделар должен взять на себя черновую работу в центре поля, Мухин рискует оказаться на скамейке запасных

27-летний опорник был одним из ключевых игроков «Партизана» в последние годы, в прошлом сезоне за ним окончательно закрепилась капитанская повязка. В юном возрасте Зделар отправился из родного ОФК в «Олимпиакос», но в Греции толком заиграть не получилось. Был в карьере полузащитника непродолжительный эпизод выступления в Испании, когда он провел полгода в аренде в «Мальорке», выступавшей в Сегунде.

ЦСКА со времен расставания с Вернблумом искал классического опорника. На этой позиции пробовались Ахметов, Бистрович, Бийол, Гбамен и еще ряд игроков. В начале сезона за центральную зону отвечают Мухин и Кучаев. Зделар должен добавить надежности и взять на себя большую часть черновой работы. Серб в меру жесткий игрок — несмотря на агрессивный стиль, умудряется редко получать предупреждения. За весь прошлый сезон у него три желтые карточки и одно удаление в дерби с «Црвеной Звездой».

От Зделара не стоит ждать яркой игры, его основная задача — разрушение. Для Федотова важно иметь такого игрока, который может подчистить за креативщиками и перекусывать атаки соперника. В «Сочи» за это отвечал Цаллагов, в ЦСКА эта роль, очевидно, будет отведена Зделару.

Зделар — чемпион мира среди молодежи 2015 года. В той команде, кстати, играл и еще один нынешний армеец Гайич (с ним Зделар пересекался еще в ОФК), а главной звездой был Сергей Милинкович-Савич. Удивительно, что сумма выкупа за Зделара в контракте с «Партизаном» была максимально скромной — всего 500 тысяч евро. Именно она указана в качестве компенсации на сайте Transfermarkt. По соотношению цена-качество сделка представляется максимально выгодной для ЦСКА, особенно если вспоминать, сколько клуб тратил на провалившихся южноамериканцев — Фукса и Гайча.

Виктор Мендес — цепкий малыш без опыта игры в больших чемпионатах

О новом молодом опорнике армейцев известно заметно меньше, чем о Зделаре. Мендесу 22 года, его рост — 172 см. Если кто-то считает, что антропометрические данные приговор для его амплуа, особенно если сравнивать с рослым Вернблумом, то просто вспомните про лучшего опорника Европы последних лет Н’Голо Канте, который на четыре сантиметра ниже новичка ЦСКА. Любопытно, что чилиец так же, как и Зделар, капитанил в своей команде, пускай и не на постоянной основе. Факт, намекающий на лидерские качества еще одного новичка.

В плане созидания Мендес по первому впечатлению превосходит сербского коллегу, неудивительно, что сыграть он может не только в опорной зоне, но и на позиции центрального полузащитника. Мендес хорош в подыгрыше и очень редко ошибается в передачах: в прошлом году стал самым точным игроком чемпионата Чили — 91,3 процента удачных пасов. Несмотря на молодой возраст, Мендес успел провести за «Унион Эспаньол» 122 матча, в которых оформил 15 ассистов.

Всю свою пока непродолжительную карьеру Мендес провел на родине в составе местного «Эспаньола». В конце прошлого года дебютировал за сборную Чили, за которую успел провести три матча. Подписание Мендеса, за которого ЦСКА заплатил 2,5 миллиона евро, еще сильнее ударяет по позициями Мухина. С другой стороны, в первых двух матчах сезона россиянин себя проявил неплохо и далеко не факт, что новички обязательно усадят его на лавку. В прошлом сезоне у Федотова самый дорогой новичок «Сочи» Ангбан проигрывал конкуренцию Цаллагову и чаще оставался в запасе. Главное, что у тренера теперь есть выбор в центре поля и возможность усиливать игру по ходу: на два места в основе претендует трое — Зделар, Мухин и Мендес.

Чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин на новости о приезде двух новичков отреагировал без восторга, отметив, что иностранцы перекрывают дорогу в состав молодым российским игрокам:

— Делается ставка на результат. В предыдущих двух матчах играли Мухин, Кучаев и молодой Ермаков, выходивший на замену. Значит, сейчас мы теряем трех перспективных ребят, которые могли заиграть, раскрыться и приносить пользу ЦСКА и, возможно, сборной.

Что касается Мендеса. Судя по его статистике — один гол и четыре передачи — он играет «домоседа», который разрушает атаки. Понятно, команде нужно было усиление, чтобы она была конкурентоспособной. Но этими трансферами перекрывают дорогу нашим молодым ребятам, которые могли раскрыться. Если клуб принял такое решение, то там поняли, что иностранцы будут приносить пользу, а в какой-то момент не развернутся и не уедут, — сказал Масалитин в интервью «Матч ТВ».

Мойзес уже в Москве, на следующей неделе должен подъехать Магальян

В стильном ролике ЦСКА, предваряющем объявление о подписании новичков, глава селекционной службы клуба Андрей Мовсесян держал наклейки с четырьмя игроками. Очевидно, что объявление о приходе оставшихся двух игроков состоится в ближайшее время. Левый защитник «Интернасионала» Мойзес Барбоза уже должен был прилететь в Москву.

В первых матчах этого сезона за левую бровку армейцев отвечал больше нацеленный на атаку Иван Обляков. Мойзес же в бразильском клубе привык играть в обороне при схеме с двумя центральными защитниками. Федотов в ЦСКА пока предпочитает вариант с тремя центральными, но эту схему догмой считать не стоит. В зависимости от соперника сочетание может меняться, а Обляков с вводом Мойзеса в состав наверняка переместится на позицию ближе к атаке.

27-летний Мойзес до сих пор в Европе не играл, всю карьеру проведя на родине. В «Интернасионале» считался твердым игроком основы, который в основном нацелен на оборону. Это точно не вариант Марио Фернандеса, который больше пользы приносил в атаке.

Интересно, что первые слухи об интересе ЦСКА к Мойзесу появились еще пять лет назад во время работы Виктора Ганчаренко. Сейчас же всё гораздо серьезнее, а официальное подтверждение о переходе ожидается со дня на день. Переход Мойзеса заметно понижает акции ветерана Щенникова, ведь в новых реалиях он становится только третьим выбором Федотова на позиции левого защитника. Помимо Мойзеса, на ней может сыграть Бахтиер Зайнутдинов, который сейчас вынужденно играет в центре обороны.

Еще один чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Галямин в интервью «Матч ТВ» выразил уверенность, что приезд конкурентов не должен помешать Зайнутдинову:

— Армейцы подписали двух игроков, обладающих лидерскими качествами — Виктор Мендес и Саша Зделар были капитанами в своих клубах. Думаю, что в таком раскладе ЦСКА становится одним из фаворитом чемпионата.

Что касается линии защиты, то я не удивлюсь, если Бактиер Зайнутдинов проведет весь сезон на позиции центрального. Я три года работал в Казахстане и знаю этого игрока с 16 лет. Это футболист, который может действовать на любой позиции. В Казахстане он вообще играл практически второго нападающего. У него очень хорошие физические данные, неплохая техническая оснащенность. На поле Зайнутдинов действует просто и надежно без явных ляпов.

Еще одним новичком ЦСКА должен стать центральный защитник Лисандро Магальян, права на которого принадлежат «Аяксу». При этом за клуб из Амстердама он почти не играл, хотя перешел в него еще в 2019 году. «Аякс» трижды отдавал его в аренду: «Алавесу», «Кротоне» и «Андерлехту». В последнем сезоне чемпионата Бельгии он провел 21 матч. Его трансфер в ЦСКА находится в стадии согласования между клубами, а сам игрок уже дал свое согласие на переход. Вероятно, Федотов видит в аргентинце напарника для Дивеева. При этом не исключено, что до конца трансферного окна клуб приобретет еще одного игрока в линию обороны.

Вот как со всеми летними новичками мог бы выглядеть ЦСКА. Схема во многом условна, так как Федотов предпочитает действовать в три центральных защитника.

Александр Григорян: «Я категорически против привоза иностранцев в Россию в текущий исторический момент»

Подробно о том, к чему могут привести изменения в составе армейцев, мы поговорили с главным тренером женского ЦСКА Александром Григоряном.

— Возможности двух новичков, откровенно говоря, мне неизвестны. Понятно, что в клубе анализировали, что требуется усиление опорной зоны. Теперь у Федотова будет больше вариантов при выборе состава. Что касается возможной потери места в составе Мухина, то далеко не факт, что так произойдет. Почему бы тому же Зделару не играть в паре с Мухиным? Схема Федотова как раз предусматривает наличие двух опорных полузащитников — 3-4-2-1.

— Схема с тремя центральными — догма для Федотова или возможны другие варианты?

— В РПЛ Федотов остается апологетом этой схемы, хотя я помню Федотова еще по ФНЛ, и там он использовал разные варианты, в том числе 4-4-2. В последние годы он предпочитает играть в три центральных, эта схема у него хорошо отработана. Самое главное, что с каждым годом он только улучшает атакующие действия при этой расстановке.

— ЦСКА мощно начал сезон, одержал две победы с сухим счетом. Новые игроки не нарушат баланс, который нащупал Федотов?

— Это пойдет только в плюс. Впереди длинный сезон, так что наличие квалифицированных игроков создаст для команды возможность для хороших результатов. Кроме того, наши российские футболисты так устроены, что им никогда нельзя давать расслабляться. Это касается даже молодых игроков, у которых, казалось бы, должны гореть глаза. У них не должно быть понимания, что место в основе им гарантировано.

При этом я остаюсь сторонником того, чтобы делать ставку исключительно на россиян. Мне тут же возражают, что у меня в ЦСКА тоже есть иностранцы, но это не влияет на мою позицию. Сегодня наступило время опираться на российских футболистов. Вот вы спрашиваете, есть ли целесообразность в привозе сюда иностранных игроков. А мне просто противно даже отвечать на это. Да, возможно, они лучше по качеству, добавят в креативности, они нужны Федотову, но при этом я категорически против привоза иностранцев. На данный текущий момент нашей эпохи. Мне приходится отвечать насколько эффективны иностранцы, как они разнообразят игру ЦСКА. Игроки, которые сюда приезжают, может, и выше по классу наших парней, но меня тошнит от этих вопросов. Меня тошнит от этой беспринципности и отсутствия самолюбия. Мой ответ — мне по хрену вообще на этих иностранцев.

— Если российские игроки будут конкурировать только со своими соотечественниками, будет ли расти их профессиональный уровень?

— В сложившейся обстановке это неважно. Считаю, что в сегодняшнее время привоз иностранцев — это отсутствие элементарного чувства собственного достоинства наших клубов. Просто нашего национального чувства достоинства. Вы что, не понимаете, в какое мы время живем? Сейчас важнейший момент с точки зрения развития нашего футбола. Нет разницы, как будут болельщики смотреть на зрелищность РПЛ или Первой лиги. Я просто хочу, чтобы играли россияне и точка! Потому что любой другой ход — это унизительно. Нам нужно рассчитывать на собственные силы. Именно это даст нам толчок для развития. Мы сейчас в такой ситуации находимся геополитической и при этом ничего не предпринимаем. Мне противно, что по-прежнему в таком количестве к нам едут иностранцы.

Читайте также: