«Нога практически здорова. Готов рассматривать предложения — еще год хочу поиграть». Юрий Жирков дал интервью «Матч ТВ»

Легенда российского футбола не спешит завершать карьеру.

Легенда российского футбола не спешит завершать карьеру.

Юрий Жирков не выходил на поле с 12 июня, когда получил травму в матче против сборной Бельгии на Евро-2020

не выходил на поле с 12 июня, когда получил травму в матче против сборной Бельгии на Евро-2020 По окончании прошлого сезона закончился его контракт с «Зенитом». Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента

Недавно 38-летний игрок был внесен в заявку любительского клуба «Аминьево» из Москвы, который выступает в ЛФЛ

— Как сейчас оцените ваше состояние?

— Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается). В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.

— То есть карьеру не заканчиваете?

— Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

— Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?

— Это пока непонятно — как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.

— Судя по слухам, все это время у вас не было недостатка в предложениях. Причем самыми реальными вариантами продолжения карьеры назывались «Зенит» и ЦСКА.

— Все это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

— Недавно прошла новость, что вы собираетесь играть за любительскую команду «Аминьево», Московская ЛФЛ, Юго-Запад.

— Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. «Тогда», — говорят, — «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет».

— Что на это ответили?

— Что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом.

— За «Зенитом», в котором отыграли пять последних лет, следите?

— Конечно. Смотрел его матч с «Челси» в Лиге чемпионов. Хорошая игра получилась. Думаю, «Зенит» мог и вничью сыграть, и даже выиграть. Чуть-чуть не повезло в концовке, когда Дзюба не забил.

— Забавно получилось, что «Челси» в соперники по группе «Зениту» определил ваш друг Бранислав Иванович, с которым вы поиграли в обоих клубах?

— Нормально получилось (улыбается). Перед игрой в Лондоне спросил у Бранислава — пойдет ли на матч?

— В итоге на «Стэмфорд Бридж» он был.

— А я не был (смеется).

— Сейчас снова в Новогорске тренируетесь?

— Да где я уже только не тренировался. Везде по чуть-чуть.

— Предложения будете только из РПЛ рассматривать?

— Смотря, что будет. Не стану говорить сейчас — туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю (смеется).

— Представители сборной с вами связывались?

— Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

— Но в целом, получается, еще не наигрались?

— Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.

— Поддержку на эту тему со стороны друзей и хороших знакомых чувствуете?

— Тут был на эту тему случай. Тренировался, где «Строгино» работает. Переодеваюсь на улице, вижу, идет человек, явно тренер. Чувствую, что идет именно ко мне. Так и есть. Подходит и говорит: «Здравствуйте, Юра. Хватит футбол мучить! Неужели еще играть хотите!». В общем практически «наехал», мол пора заканчивать. Про себя подумал — надо же, у человека прямо необходимость была подойти ко мне, что-то мне такое сказать, причем явно с претензией (улыбается).

— Обратных ситуаций тоже, наверняка, немало, когда вас просят не заканчивать, а продолжать карьеру?

— Есть такие случаи, их действительно много. Но посмотрим как сложится. Повторюсь, все зависит от предложений. А дальше, будем думать.

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