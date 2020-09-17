«Ротор» и «Химки» — грусть: скандалы, странная селекция, отсутствие игры, результатов и ноль понимания, как из этого выбираться

Минимальные шансы остаться в РПЛ еще на сезон.

Минимальные шансы остаться в РПЛ еще на сезон.

Новички РПЛ в этом сезоне — пока главное разочарование

После 7 туров — 0 побед. Дмитрий Гунько и Александр Хацкевич скоро могут быть отправлены в отставку

Непонятно, насколько корректно винить в провале тренеров, которые работают при жуткой селекции (и при очень странных обстоятельствах)

Помимо плохой работы клубов шансы на сохранения места в элите снижает конкуренция: в лиге есть минимум 12 команд, которые железно не для вылета

«Химки»: странный сериал про заход РПЛ, 0 побед в матчах с конкурентами и убийственный календарь

«Химки» — ЦСКА (0:2)

«Сочи» — «Химки» (1:1)

«Тамбов» — «Химки» (1:0)

«Химки» — «Ахмат» (1:2)

«Арсенал» — «Химки» (1:1)

«Химки» — «Ротор» (1:1)

«Урал» — «Химки» (3:1)

Вряд ли стоило ждать иных результатов после самого скандального захода в РПЛ в истории. Мы устали писать о том сюрреализме, а вы наверняка читать. Если еще остались желающие, ссылки внизу.

В итоге «Химки» за пару дней до старта сезона уволили спортивного директора вместе с Сергеем Юраном и передали команду Дмитрию Гунько. Директору академии «Спартака» без реального опыта работы главным тренером в элите. Уже после семи туров его собираются снимать. Называют кандидатуру Николая Писарева, но непонятно, чем может помочь тренерская перестановка, когда вокруг команды такой хаос.

Ожидалось, что «Химки» массово пополнят футболисты «Спартака», этого не произошло. Пришел только Александр Ломовицкий. Если и шла речь о фарм-поддержке, то этот сценарий пока не получил реального воплощения. При этом ушли ведущие полузащитники (20+ матчей в прошлом сезоне ФНЛ из 27) Андрей Мендель и Алексей Скворцов. Форварды Дмитрий Барков и Дмитрий Каменьщиков тоже решили, что им это ни к чему. Александр Смирнов подписал контракт с «Ростовом». Пять футболистов обоймы — минус. Причем уже по ходу сезона.

Учитывая календарь «Химок», было критически важно удачно стартовать, и есть подозрение, что сейчас дергаться уже поздновато. Просто пересмотрите, при каком календаре «Химки» остались без побед. Сейчас начинается убойная серия: «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Рубин», «Уфа». На этом первый круг закончится. Сколько очков удастся зацепить? 5-7? Кажется, это максимум. И явно противоречит амбициям сохранить прописку. Единственная надежда — коронавирусные технари.

«Химки» на одно очко выше «Ротора», но их ситуация гораздо хуже. «Ротор» играл преимущественно против лидеров. И здесь самое время напомнить, что рекорд лиги по наименьшему количеству очков за всю историю существования премьер-лиги был установлен в 2009-м. Как раз «Химками». Тогда клуб из Подмосковья набрал 10 очков: 2 победы — 4 ничьи — 24 поражения и отставание в 22 очка от 14-го места.

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Повторюсь, перспективы у «Ротора» явно лучше. Всего 2 очка после 7 туров, но сравните календарь.

«Ротор» — «Зенит» (0:2)

«Динамо» — «Ротор» (0:0)

«Ахмат» — «Ротор» (3:1)

«Ротор» — «Сочи» (1:2)

«Ротор» — «Спартак» (0:1)

«Химки» — «Ротор» (1:1)

«Ротор» — «Краснодар» (0:3 — технарь)

При этом за имиджем футбольного города и рекордных показателей посещаемости в ФНЛ скрывается возня, которая направлена в первую очередь на решение вопросиков, а не эволюцию клуба. Селекция в Волгограде слишком красноречива.

Команду, которая выходила в РПЛ, разрушили под привычным лозунгом «нужно усиливаться под РПЛ». Плевать на форс-мажорность обстоятельств, когда между сезонами не было времени на перестройку. Ее решили проводить по ходу сезона. И это мы не берем качество новичков, большинство из которых явно не лучше.

Ушли 17 игроков, в том числе два из трех лучших бомбардиров команды Мухаммад Султонов (9 голов в ФНЛ — лучший) и Анзор Саная (5 голов — третий). После 7 туров у «Ротора» пустота в атаке и всего 3 гола. Алексей Евсеев и Денис Ткачук ушли под задачи в «Урал» и «Оренбург». Лидеры полузащиты Азим Фатуллаев и Артем Попов больше не в команде. Перечислять можно долго: клуб реально поменял почти всю защиту, полузащиту и нападение.

Зато начался массовый завоз грузин, и здесь, конечно, нужно отступление, откуда они вообще взялись. Селекцией клуба де-факто занимается Мамука Джугели. Неофициальный спортивный директор.

Именно при нем в «Волгу» приезжали легендарные Эдик Саджая, Гогита Гогуа и Лаша Сулуквадзе, чьи цифры из контрактов я публиковал два года назад.

Зарплата Эдика Саджая — 575 тысяч рублей в месяц + бонусы и стимулирующие выплаты. Кроме того, 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации «расходов по переезду на работу в Нижний Новгород»

Гогита Гогуа должен был получить компенсацию «расходов по переезду» 925 тысяч долларов + зарплата и бонусы. За год ему успело утечь со счетов клуба 18 миллионов 993 тысячи рублей

Лаша Салуквадзе с января 2011 года по декабрь 2012 года получил от «Волги» 14 миллионов 166 тысяч рублей

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Кстати, про развал той «Волги» Виталий Мутко говорил следующее:

— В «Волге» создали грузинский клуб, протащили игроков. До сих пор рассчитаться не могут. Это лжеменеджеры, которые зарабатывают бабло там! А мы сидим и смотрим.

Сейчас новый проект в Волгограде: новый завоз — новые лица. О кейсе Жано слышали все, но это не единственный футболист, который пришел в «Ротор» и не провел ни игры. Валерий Почивалин подписал контракт летом, расторг в сентябре.

Зураб Давиташвили, Николай Кипиани, Бека Микелтадзе, Соломон Кверквелия уже в «Роторе». Плюс из «Динамо» Батуми (!) приехал бразилец Фламирион Жуниор. Но, конечно, подписывают не только грузин: например, теперь в Волгограде есть полуосновной центральный защитник середняка греческой лиги Патрисио Матрикарди, а также вратарь предпоследней команды Хорватии Йосип Чондрич. 27-летнего кипера-легионера забрали из «Истры 1962».

По информации телеграм-канала «Мутко против», цифры в контрактах у них тоже более чем достойные:

— Жано Ананидзе не провел ни одного матча при зарплате 1 миллион 700 тысяч. 22-летний Бека Микелтадзе (2 матча) и третий вратарь клуба Йосип Чондрич (0 матчей) получают по 950 000 рублей. Не сыгравшие ни одного матча за «Ротор» Николай Кипиани и Патрисио Матрикарди — 920 000 и 780 000 соответственно.

Главный тренер — Александр Хацкевич из киевского «Динамо», — по информации нашего инсайдер Сергея Ильева, не устраивает грузинскую власть, которая хотела бы посадить на скамейку своего человека. Представьте, каково ему: нужно не только дать результат теми, кого ему наподписывали, но и быть готовым, что в любой момент тебя уволят.

Все это неприятно, но, повторюсь, ситуация «Ротора» не так катастрофична с турнирной точки зрения. Команда неплохо выстраивала автобус в первых турах, и если справится с коронавирусными проблемами, то может оттолкнуться от дна и побороться.

Соперники до конца первого круга: «Ростов», «Рубин», «Уфа», «Тамбов», «Локомотив», ЦСКА, «Арсенал», «Урал».

Проблема для новичков еще и в том, что в лиге сейчас всего один явный претендент на вылет — «Тамбов». Плюс, возможно, ослабленная «Уфа». Все остальные явно не для ФНЛ.

«Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Ростов» — понятно. «Рубин», «Ахмат», «Урал» сильны, «Сочи» взлетел. «Арсенал» в кризисе, но, учитывая возможности, обязательно исправится. Вот вам 12 команд, которые на порядок сильнее «Ротора» и «Химок». Плюс тяжело переживающая перестройку «Уфа», которая все равно крепка, и адаптированный к борьбе за выживание «Тамбов».

Поэтому сегодня нет особых предпосылок, что «Химки» и «Ротор» задержатся. Возможно, с такими целями и управлением оно и к лучшему.

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