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«На прощальной встрече Игнашевича и Березуцких проронил слезу». 10 главных цитат из интервью Игоря Акинфеева

30 октября 16:55
«На прощальной встрече Игнашевича и Березуцких проронил слезу». 10 главных цитат из интервью Игоря Акинфеева
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев дал интервью на телеканале «Россия 24».

О завершении карьеры в сборной России

О жизни после футбола

О Гончаренко

Об Игнашевиче и Березуцких

О том самом пенальти

О Хиддинке

О Дзюбе

О том, сколько еще будет играть

О Головине

О Чалове

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Алексей Куденко, globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Астапкович

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