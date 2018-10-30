«На прощальной встрече Игнашевича и Березуцких проронил слезу». 10 главных цитат из интервью Игоря Акинфеева
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев дал интервью на телеканале «Россия 24».
2018-10-30T16:55:24+03:00
Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев дал интервью на телеканале «Россия 24».
О завершении карьеры в сборной России
О жизни после футбола
О Гончаренко
Об Игнашевиче и Березуцких
О том самом пенальти
О Хиддинке
О Дзюбе
О том, сколько еще будет играть
О Головине
О Чалове
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Алексей Куденко, globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Астапкович