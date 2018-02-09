«Когда говорят о бесплатности, говорят о халяве». Половина тренеров в России работает без лицензии

РФС: «Тренеры – самое проблемное направление. Достигнуть качественных изменений будет очень непросто и затратно по времени и ресурсам».

Пропустим абзац, где я буду пытаться небанально расписать, что у ребенка не будет правильного развития без грамотного тренера. Роль детского тренера первостепенна. Это все понимают. Сразу к проблеме.

Чтобы стать лицензированным тренером в России, достаточно получить низшие категория D или С. На самом деле это необязательно, вас могут допустить к работе с детьми и без лицензий, но об этом чуть позже. Стоимость обучения – 7 и 15 тысяч рублей. Много это или мало, каждый решит сам. Однозначно можно сказать про срок обучения – 5 дней (категория D) и 3 недели (категория С). Это мало. На категорию D возьмут учиться со средним образованием, на С – с любым высшим (профильного не требуется).

– На категорию D обучают в регионах, у нас – сразу на С, – отвечают в приемной московского центра. – У вас есть высшее образование? Да? Тогда можете учиться сразу на С. Подобные центры есть в Ярославле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Омске и Волгограде.

В РФС входит 11 межрегиональных федераций и 81 региональная федерация – они охватывают своей странной сетью всю страну. И при этом существует всего 10 центров обучения и выдачи лицензий тренерам. Эта цифра объясняет, почему с детьми в России половина тренеров работает без лицензии. Кто хочет – тот и работает.

По данным РФС, в России зарегистрировано 11 000 тренеров. Из них 6198 не имеют лицензии – это 56 процентов. Официально. График из Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года:

Тренеры категории D (5 дней) и C (3 недели) не могут считаться высококачественными специалистами, поэтому их в этом графике тоже нужно выделить красным. Если сделать это, то получится, что в России 9947 из 11 000 тренеров не обладают высокой квалификацией. 90,4 процента.

А еще нужно понимать, что далеко не все учтенные РФС тренеры работают. Получили лицензию давно и уже уволились (не смогли трудоустроиться после получения, проходили курсы из интереса и так далее). Если все это учесть, то каким получится процент работающих компетентных тренеров?

– Сравнительные цифры по другим странам показывают, что на сегодняшний день тренеры – самое проблемное направление, достигнуть качественных изменений в котором будет очень непросто и затратно по времени и ресурсам. Количество тренеров в Германии, сертифицированных по B-УЕФА, превышает число российских в 41 раз (21 731 против 528), – выкладка из программы развития футбола в РФ до 2030 года.

Директоры и тренеры школ в областях, где нет центров, полагаю, мыслят так: возможности получить лицензию рядом нет, а ехать ради трех недель обучения – нет смысла (и дорого). И так вроде неплохо работается.

– Учился на лицензию С в Москве, – рассказывает выпускник курсов Дмитрий Кортава. – Дают много базы, терминов. Предметы? Анатомия, биомеханика и вроде все. Хорошая вещь, каждый должен пройти эти курсы. Естественно, за три недели из тебя не сделают специалиста, но дают все емко и по делу, советуют правильную литературу, на многое открывают глаза.

Преподают в основном молодые ребята, но это даже хорошо, поскольку большинство из них – практики. Они знают детский футбол изнутри. На выходе сдается экзамен. Тебе дают задачи, которые нужно реализовать в ходе тренировке, а ты составляешь план занятия и защищаешь его перед комиссией. На следующий день – теория. Экзамен далеко не формальный. Примерно 30-40 процентов его не сдают. После обучения трудоустраивать тебя не будут, но, возможно, помогут рекомендацией, если выделишься. Считаю, что это очень полезно.

После получения категории C и года работы в детско-юношеской школе можно получить категорию B, потом A и, наконец, PRO. Мест, где обучают на эти категории, в 10 раз меньше, чем на C и D. То есть такое место одно. Академия тренерского мастерства находится в Москве при РГУФКСМиТ. Это отлично отражает состояние футбола в России.

Четыре года назад РФС пролоббировал в УЕФА разделение категорий B и A. Теперь можно получить соответствующие категории для работы в профессиональном футболе (B-УЕФА, A-УЕФА) и детско-юношеском (B-РФС юношеская, A-РФС элитный детско-юношеский футбол). Для чего это было сделано, непонятно, учитывая, что в Европе такого разделения нет. На этот и другие вопросы отвечает технический директор РФС и генеральный директор академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

– Существует два разделения обучения: профессиональные тренеры в системе УЕФА и тренеры детско-юношеского футбола. Мы получили разрешение от УЕФА на это разделение четыре года назад. Это чисто наше введение, сейчас УЕФА будет идти во всех федерациях по этому пути.

Тренеры с лицензиями профессионального футбола не всегда работают успешно в детско-юношеском. Пожелание прежде всего шло от наших академий: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Динамо» обратились к нам, чтобы мы создали это направление подготовки.

– Вы считаете эксперимент успешным?

– Да, поскольку другие страны начали этот вектор в обучении тренеров, скажем так, не то что использовать, но реализовывать.

«На сайте нет информации о стоимости обучения? Вышлю вам табличку»

– Академия тренерского мастерства находится в структуре РФС. Я правильно понимаю?

– Конечно.

– И финансируется на деньги организации?

– Нет, РФС является учредителем, а академия тренерского мастерства финансируется самостоятельно.

– То есть она самоокупаемая? Прибыльная?

– Практически. О прибыльности нельзя говорить, поскольку это процесс обучения.

– Но деньги за обучение берутся.

– Деньги берутся, но они тратятся на обеспечение процесса всем необходимым в соответствии с требованиями. Включены в стоимость стажировки (перелет, гостиница, поля и т. д.), все-все-все тратится на процесс обучения и его совершенствование: методические пособия, учебные фильмы, компьютерные программы…

– На сайте академии нет прейскуранта на обучение. Это секретная информация?

– Нет, не секретная, просто сейчас она может поменяться. Вы можете ее… По-моему в открытом доступе она была. Это не секретная информация.

– Однако на сайте ее нет.

– Учтем, но никакого секрета. Вышлю вам табличку.

– В стране всего 10 центров. Почему вы не расширяете эту сеть?

– Процесс обучения требует прежде всего наличие квалифицированных преподавателей. Во многом это связано именно с не то что отсутствием, но нехваткой профессиональных преподавательских кадров. Причем речь не только об области футбола, но и о других смежных науках: физиология, биохимия, биомеханика. Такие преподаватели сосредоточены в университетах, поэтому большинство центров привязано к кафедрам.

– Примеры стран, где в XXI веке футбол встал на ноги – Исландия, Германия, Бельгия – показывают, что там начинали с детских тренеров. У нас этот вектор есть?

– Отчасти прослеживается. Четыре года назад мы выделили целое направление подготовки детских тренеров – то, с чего вы начали разговор. Вместе с тем страна очень большая, скажем так, не всегда удается осуществить полноценный контроль над преподавательской и тренировочной деятельностью наших специалистов. Не всегда удается. Или в полной мере не удается.

«56 процентов тренеров не имеют лицензии? Страна очень большая»

– Я правильно понимаю, что работать в ДЮСШ может вообще любой, лицензия для этого не нужна?

– Смотря в какой [школе] вы работаете и на каком возрасте. Если тренируете команду и участвуете в соревнованиях под эгидой РФС, то вы обязаны иметь ту или иную аттестационную категорию. Ясно, что вы можете работать с мальчиками 2010 года в муниципальной школе какой-то поселка. Но как только начнете играть в соревнованиях на область/республику и так далее, лицензия вам понадобится. Это требования не только РФС, это требования УЕФА, поскольку мы являемся членами тренерской конвенции УЕФА.

– По статистике РФС 56 процентов тренеров не имеют лицензии. Как такое возможно?

– Опять же говорю на примере. Страна очень большая. Допустим, в каком-нибудь поселке под Магаданом…

– Даже не в поселке, а в самом Магадане. Там же нет школы тренеров.

– Школы нет, но можно приехать в Омск, Хабаровск или организовать обучение в Магадане.

– Это же недешево – ехать в другой город.

– Тогда обучение силами центров организуется на местах. Определенное количество тренеров должно подать заявку через свою региональную федерацию. Многие, кстати, так и делают для оптимизации средств. Так поступают и клубы. Например, краснодарский центр обучает соискателей лицензий в Грозном, Махачкале, Владикавказе.

«У западных коллег нет такого количества физкультурных вузов»

– Обучение на категорию D занимает 5 дней, на C – 3 недели. Этих сроков достаточно, чтобы допустить тренера работать с детьми?

– Это стандартные программы УЕФА, которых мы придерживаемся. Вместе с тем стоит вопрос об увеличении учебных часов. Уже начали с лицензий Pro, A… Скорее всего, в следующем году увеличим количество часов на лицензию C. Здесь подразумевается, что на лицензию С приходят слушатели с высшим образованием физкультурных вузов или педагогических факультетов физвоспитания. Этим мы разительно отличаемся от западных коллег, где нет такого количества физкультурных высших учебных заведений.

– Физкультурные вузы – да, но ведь это далеко не все. Можно прийти на тренерские курсы с любым образованием.

– Можно, но ведь не все получают лицензию.

– Со стороны кажется, что три недели – формальность. Я не понимаю, как можно стать тренером за этот срок.

– Вы им и не станете, даже получив лицензию PRO и пройдя все ступеньки обучения. Но для начальной ступени приобрести определенные знания… После получения лицензии С, скорее всего, вам дадут самые младшие группы, и вы начинаете обучаться. Каждые три года вы подтверждаете лицензию. Идете учиться на лицензию B-юношеская, А-элитный уровень в детско-юношеском футболе. Постепенно вы становитесь тренером, например, «Спартака».

– Выходит, что ты учишься на детях?

– Необязательно, вам могут дать другой возраст, назначить помощником. Кроме того, не нужно забывать, что на каждой ступеньке есть как вступительные экзамены, так и выпускные.

Когда ввели обязательное обучение на лицензию B-юношеская для тренеров академий и школ РФПЛ и ФНЛ, за первый год за парту село примерно 300 тренеров, из них 60 процентов не получили лицензию. Что касается категории УЕФА, то она регламентирована профессиональным футболом. Конкурс примерно 1 к 5. То есть поступают 100 заявлений, а берут 20 человек.

– Мы хотим, чтобы у нас было больше квалифицированных тренеров, соответственно, мы заинтересованы принять на обучение как можно больше тренеров. Зачем отсеивать четыре пятых?

– Невозможно одновременно учить сто человек. Также тренеры должны учитывать, где они собираются работать – в детско-юношеском футболе или профессиональном.

«Бум есть и сейчас»

– Вам не кажется необходимым под чемпионат мира запустить программу, выделить финансирование, чтобы открыть больше центров в регионах и сделать обучение бесплатным?

– У нас и так одни из самых дешевых курсов среди европейских стран.

– Вы сравниваете с европейскими странами. Но какой уровень жизни здесь и там.

– Это дискуссионный момент. На Западе все платят сами, причем очень приличные деньги, а у нас школы зачастую платят за тренеров. Я считаю, что вы более ответственно подходите к процессу обучения, когда вносите свои финансы, а не когда за вас платит дядя.

– И все-таки. 15 тысяч – приличные деньги.

– Мы держим эту планку определенное количество лет. Речь идет о том, чтобы выделить несколько сегментов – массовый футбол, детско-юношеский, профессиональный… Тренеров для подготовки высококвалифицированных футболистов достаточно. Для массовости… Думаем ввести дистанционное обучение, сделать его доступным в любой точке нашей страны. Попытаемся реализовать в этом году, но все равно для практического экзамена нужно будет приезжать в центр либо организовываться в группу и ждать приезда преподавателя.

– Вам не кажется, что бесплатное обучение на тренера привело бы к буму футбола?

– Обучение бесплатным не бывает. Знаете, когда говорят о бесплатности, говорят о халяве. Халява в нашей ментальности жила, живет и будет жить, поэтому этого надо избежать.

– Да, но почему бы не использовать эту ментальность в хороших целях?

– И сейчас есть бум. Тренеры идут на курсы, все центры обучают их в достаточном количестве. Просто в силу масштабов страны это сложно контролировать.

– Тем не менее программа развития футбола считает иначе. Там нехватка квалифицированных тренеров называется одной из главных проблем и самой болезненной.

– В Германии тоже не хватает тренеров. Вот я был в Германии – там не хватает тренеров. И в Испании, и в Италии. У них такая же сеть, такая же система обучения, но расстояния другие.

Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Крылья Советов»