«Спартак» снова проигрывает на сборах. Голы и лучшие моменты

«Спартак» снова проигрывает на сборах. Голы и лучшие моменты

3 февраля 17:45

«Спартак» проиграл в товарищеском матче «Хэбэю» (1:2). Это третье поражение команды Карреры на зимних сборах.

Факты о матче:

  • «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2).
  • За китайский клуб отличились Жервинью и Эрнанес.

  • В составе «Хэбэя» также были Маскерано и Лавесси.

  • У красно-белых забил Зе Луиш.
  • Новичок московской команды Софиан Ханни провел на поле 60 минут.

Фото анонса: twitter.com/fcsm_official

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Ханни попадает в штангу на первых минутах.

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Зе Луиш упускает возможность открыть счет.

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Попытка Ханни перекинуть вратаря.

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Сэйв Максименко после удара Жервинью.

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Пропускает «Спартак». Красно-белые активно отрабатывают этот элемент на сборах.

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Зе Луиш сравнивает счет.

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Жервинью ставит точку в матче.

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Голы и лучшие моменты.

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