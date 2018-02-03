«Спартак» снова проигрывает на сборах. Голы и лучшие моменты

«Спартак» проиграл в товарищеском матче «Хэбэю» (1:2). Это третье поражение команды Карреры на зимних сборах.
Факты о матче:
- «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2).
- За китайский клуб отличились Жервинью и Эрнанес.
В составе «Хэбэя» также были Маскерано и Лавесси.
- У красно-белых забил Зе Луиш.
- Новичок московской команды Софиан Ханни провел на поле 60 минут.
Фото анонса: twitter.com/fcsm_official
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Ханни попадает в штангу на первых минутах.Открыть видео
Зе Луиш упускает возможность открыть счет.Открыть видео
Попытка Ханни перекинуть вратаря.Открыть видео
Сэйв Максименко после удара Жервинью.Открыть видео
Пропускает «Спартак». Красно-белые активно отрабатывают этот элемент на сборах.Открыть видео
Зе Луиш сравнивает счет.Открыть видео
Жервинью ставит точку в матче.Открыть видео
Голы и лучшие моменты.Открыть видео
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