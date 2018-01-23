Лига наций. Что это за турнир и с кем предстоит сыграть России?

В среду в Ньоне состоится жеребьевка нового турнира среди сборных – Лиги наций.

Что такое Лига наций?

Товарищеские матчи сборных многим небезосновательно кажутся бессмысленной затеей. Особенно в разгар клубного сезона. Заметили очевидное и в УЕФА, решив организовать новый официальный турнир, который стартует осенью 2018 года. Все 55 европейских сборных согласно своему рейтингу разбиты на четыре дивизиона: A, B, C и D. Россия оказалась во второй по силе лиге.

Лига А (12 команд): Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия. Нидерланды

Лига B (12): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция

Лига C (15): Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва

Лига D (16): Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар

Как будет проходить жеребьевка?

Сначала своих соперников узнают сборные из лиги D, затем из лиг C, B и A. Каждой команде в соперники могут достаться только представители своей лиги.

В каждой из лиг перед жеребьевкой будут образованы по три корзины, сформированные согласно рейтингу сборных УЕФА. Россия, которой предстоит выступить в лиге В, находится в первой корзине.

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция

Российской сборной могут достаться 2 любые команды из корзин 2 и 3 за исключением Украины. Наши страны, а также Азербайджан и Армения (лига D) в любом случае по политическим причинам будут разведены по разным группам.

По итогам жеребьевки будут сформированы 4 группы по 4 команды в лиге D. 3 группы по 4 команды и 1 группа по 3 команды в лиге C. 4 группы по 3 команды в лигах В и А.

Как будет проходить турнир?

Сборной России на групповом этапе предстоит провести всего 4 матча: 2 дома и 2 в гостях. Все игры пройдут в период с сентября по ноябрь 2018 года. Точное расписание станет известно уже после жеребьевки. Команда, занявшая первое место в группе лиги В, выходит в лигу А. Команда, занявшая второе место, остается в лиге В. Команда, занявшая третье место, опускается в лигу С.

Такая же схеме верна и для других лиг. При этом победители четырех групп в лиге А сформируют четверку полуфиналистов турнира, плей-офф которого намечен на июнь 2019 года.

Лига наций и Евро-2020

Лига наций даст еще один шанс командам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Это будет касаться сборных, не сумевших выйти в финальную стадию Евро-2020 через отборочный турнир, который стартует весной 2019 года, а финиширует в ноябре. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2018 года.

По итогам отборочного турнира определятся 20 финалистов Евро. Еще четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА (победителей всех четырех групп во всех четырех лигах).

В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала, которые состоятся в марте 2020 года. Победители каждого плей-офф получают путевки на Евро-2020.

Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на Евро через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

Где следить за жеребьевкой?

В прямом эфире трансляцию из Ньона можно будет увидеть в 14:00 (мск) в эфире ТК «Матч ТВ», ТК «Матч! Футбол 1», а также на сайтах Sportbox.ru и Matchtv.ru.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Лига Наций. Жеребьёвка